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Ле Пен избрали главой парламентской фракции "Национального объединения" - РИА Новости, 23.06.2022
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Ле Пен избрали главой парламентской фракции "Национального объединения"
Ле Пен избрали главой парламентской фракции "Национального объединения" - РИА Новости, 23.06.2022
Ле Пен избрали главой парламентской фракции "Национального объединения"
Марин Ле Пен путем аккламации избрана председателем фракции партии "Национальное объединение" в Национальном собрании Франции. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:07
2022-06-23T17:07
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
франция
возрождение
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ПАРИЖ, 23 июн - РИА Новости. Марин Ле Пен путем аккламации избрана председателем фракции партии "Национальное объединение" в Национальном собрании Франции.В Twitter-аккаунте партии размещена видеозапись с заседания депутатов "Национального объединения" с процессом голосования. Публикация сопровождается сообщением: "Марин Ле Пен избрана председателем группы депутатов "Национального объединения"."(Я прошу) уважаемых коллег провести голосование не поднятием рук, а путем аккламации Марин Ле Пен в качестве главы группы", - заявил председатель заседания. После этого собравшиеся встали и начали аплодировать. Слово затем было предоставлено Ле Пен, которая поблагодарила их за доверие.Ранее Ле Пен заявила, что не останется на посту председателя своей партии "Национальное объединение", так как будет возглавлять депутатскую группу фракции в Национальном собрании Франции.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В результате второго тура партия Эммануэля Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов блок получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона со 131 местом. На третьем - крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 89 мандатами. Правая партия "Республиканцы" оказалась на четвертом месте, получив 61 место в парламенте.Потеря абсолютного большинства означает, что теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате - Сенате - макронисты также не располагают большинством. Действующий премьер Франции Элизабет Борн после выборов заявила, что партия "Вместе!" сразу же начнет искать пути формирования "активного большинства". При этом другие крупные блоки и партии, прошедшие в Нацсобрание, уже заявили, что намерены оставаться в оппозиции.
https://ria.ru/20220621/frantsiya-1797091610.html
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в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, франция, возрождение
17:07 23.06.2022
 
Ле Пен избрали главой парламентской фракции "Национального объединения"

Марин Ле Пен избрали главой фракции "Национальное объединение" во французском собрании

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 июн - РИА Новости. Марин Ле Пен путем аккламации избрана председателем фракции партии "Национальное объединение" в Национальном собрании Франции.
В Twitter-аккаунте партии размещена видеозапись с заседания депутатов "Национального объединения" с процессом голосования. Публикация сопровождается сообщением: "Марин Ле Пен избрана председателем группы депутатов "Национального объединения".
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Лидер "Республиканцев" отказался входить с Макроном в коалицию
"(Я прошу) уважаемых коллег провести голосование не поднятием рук, а путем аккламации Марин Ле Пен в качестве главы группы", - заявил председатель заседания. После этого собравшиеся встали и начали аплодировать. Слово затем было предоставлено Ле Пен, которая поблагодарила их за доверие.
Ранее Ле Пен заявила, что не останется на посту председателя своей партии "Национальное объединение", так как будет возглавлять депутатскую группу фракции в Национальном собрании Франции.
В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). В результате второго тура партия Эммануэля Макрона "Возрождение" даже в составе коалиции с тремя другими партиями не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате. Вместо минимально необходимых 289 мандатов блок получил всего 245 из 577. Второе место заняла коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) под предводительством партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона со 131 местом. На третьем - крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 89 мандатами. Правая партия "Республиканцы" оказалась на четвертом месте, получив 61 место в парламенте.
Потеря абсолютного большинства означает, что теперь Макрон не сможет беспрепятственно проводить свои законодательные инициативы через нижнюю палату и через парламент в принципе, так как в верхней палате - Сенате - макронисты также не располагают большинством. Действующий премьер Франции Элизабет Борн после выборов заявила, что партия "Вместе!" сразу же начнет искать пути формирования "активного большинства". При этом другие крупные блоки и партии, прошедшие в Нацсобрание, уже заявили, что намерены оставаться в оппозиции.
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В миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронЖан-Люк МеланшонФранцияВозрождение
 
 
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