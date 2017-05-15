Марин Ле Пен вернулась на пост лидера партии "Национальный фронт"

ПАРИЖ, 15 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-кандидат в президенты Франции, потерпевшая поражение во втором туре выборов, Марин Ле Пен возвращается к руководству партией "Национальный фронт" после отпуска на время президентской кампании.

В интервью французскому телеканалу, которое Ле Пен дала после первого тура голосования, она заявила, что на время избирательной кампании отошла от дел своей партии. Тогда она отметила, что "взяла отпуск от своего президентства в Нацфронте" и является "только кандидатом в президенты".

Во время президентской гонки должность лидера партии занимал Стив Бриуа, бывший ранее вице-президентом "Национального фронта".

"Горжусь тем доверием, которое оказала мне Марин Ле Пен. Она сегодня вернулась к президентству в Нацфронте. Курс – на парламентские выборы", — написал Бриуа в своем Twitter.

Fier de la confiance que @MLP_officiel m'a accordée. Elle retrouve aujourd'hui la présidence du @FN_officiel! Cap sur les législatives — Steeve Briois (@SteeveBriois) 15 мая 2017 г.

​Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, во втором туре, который прошел 7 мая, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.