Марин Ле Пен вернулась на пост лидера партии "Национальный фронт"

ПАРИЖ, 15 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-кандидат в президенты Франции, потерпевшая поражение во втором туре выборов, Марин Ле Пен возвращается к руководству партией "Национальный фронт" после отпуска на время президентской кампании.
Во время президентской гонки должность лидера партии занимал Стив Бриуа, бывший ранее вице-президентом "Национального фронта".
"Горжусь тем доверием, которое оказала мне Марин Ле Пен. Она сегодня вернулась к президентству в Нацфронте. Курс – на парламентские выборы", — написал Бриуа в своем Twitter.
Fier de la confiance que @MLP_officiel m'a accordée. Elle retrouve aujourd'hui la présidence du @FN_officiel! Cap sur les législatives— Steeve Briois (@SteeveBriois) 15 мая 2017 г.
Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, во втором туре, который прошел 7 мая, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.