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В мире

Марин Ле Пен: женщина, бросившая вызов политической системе Франции

Сюжет:
Выборы президента Франции (876)
11:4706.05.2017
(обновлено: 11:52 06.05.2017)
0560
© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкЛидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фотональный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 годаЛидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фотональный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Защита суверенитета вплоть до выхода из ЕС и восстановление контроля на границах, жесткое ограничение иммиграции и борьба с терроризмом, традиционные ценности и защита интересов простого человека, возвращение франка и укрепление правоохранительных структур: с такими идеями идет на второй тур президентских выборов во Франции кандидат от движения "Национальный фронт", бросившая вызов политической элите Пятой республики Марин Ле Пен, доказавшая, что женщина-политик во Франции может составить достойную конкуренцию экс-министру в борьбе за высший государственный пост.

В первом туре выборов главы государства Ле Пен пришла второй с результатом в 21,3% голосов. На первом месте — экс-министр экономики страны, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон. (24,01%).

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Последние перед вторым туром выборов митинги Макрона и Ле Пен прошли во Франции

Отец и дочь

Пост лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен заняла в 2011 году. До этого движением руководил ее отец, основатель Нацфронта Жан-Мари Ле Пен. Партия, созданная в 1972 году, выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент она набрала 25,4% голосов избирателей.

Прямой эфир телевизионных дебатов кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017
© AP Photo / Laurent Cipriani
От Парижа до Дамаска. О чем говорили и что обещали Макрон и Ле Пен?
Кандидат от Нацфронта Жан-Мари Ле Пен участвовал в пяти президентских выборах, начиная с 1974 года, но лишь однажды, в 2002 году, смог пройти во второй тур. Политический истеблишмент Пятой республики традиционно рассматривал "Национальный фронт" как угрозу республиканским ценностям и нередко в избирательных кампаниях представители разных политических сил объединялись против его кандидатов. В президентской кампании 2017 года привычного единства перед лицом Нацфронта между различными политическими силами оказалось меньше, но как и прежде многие политики и общественные деятели активно призывали во втором туре "выставить заслон" на пути у Ле Пен.

Марин родилась 5 августа 1968 года, она стала третей дочерью в семье Жан-Мари и Пьерет. Когда будущему кандидату в президенты было 17 лет, родители развелись. Достигнув совершеннолетия, Марин Ле Пен вступила в партию отца. Хотя их политический путь пролегал по одной дорожке, в последнее время отношения отца и дочери значительно охладели — Марин дистанцируется от слишком резких и спорных заявлений своего родителя.

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Конкурс непопулярности: ни Макрон, ни Ле Пен не устраивают французов
Разлад в семье Ле Пен достиг апогея в августе 2015 года, когда после конфликта с дочерью отец-основатель был исключен из рядов созданной им же партии. Затем суд города Нантер утвердил отстранение Ле Пена от членства в партии, но по-прежнему признает его статус почетного председателя.

Марин и ее предвыборной команде приходится прилагать много усилий, чтобы в глазах избирателей, а главное, критично настроенного в отношении нее журналистского сообщества отойти от образа "наследницы" руководящего поста в "Национальном фронте". Ле Пен открыто заявляет, что не общается с отцом, а с его политическими заявлениями она не согласна. После первого тура выборов сам Жан-Мари Ле Пен рассказывал, что дочь не ответила на его сообщение с поздравлениями.

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Погромы в Париже после первого тура выборов: горящие машины и перевернутые киоски

Финишная прямая

После первого тура выборов Ле Пен изменила девиз предвыборной кампании — вместо надписи "Во имя народа" ее плакатах теперь написано "Выбирать Францию". При этом из предвыборных материалов убрали и упоминание о "Национальном фронте", и даже фамилию Ле Пен: теперь там лаконично указано "Марин – президент".

Новый плакат — не единственная перемена, произошедшая с кандидатом в президенты в преддверии второго тура выборов. Для того, чтобы привлечь как можно больше избирателей из числа тех, кто поддерживал проигравших первый тур политиков, она попробовала смягчить свою риторику, в частности, в отношении того, что касалось планов по выходу Франции из ЕС, а также заявила, что временно отошла от дел партии, сконцентрировавшись на президентской гонке.

Аноним. Архивное фото
© AFP 2017 / Rahman Roslan
Не RT и не Sputnik. СМИ рассказали, откуда пошли слухи про офшоры Макрона
Но, как полагают многие наблюдатели во Франции, последние теледебаты, состоявшиеся вечером 3 мая, не способствовали решению поставленной имиджевой задаче. Похоже, что убедить зрителей кандидат от Нацфронта не смогла — почти две трети зрителей признали Макрона более убедительным. Избиратели высказывали мнение, что со стороны Ле Пен звучало меньше конкретики по реализации ее программы, она больше отвечала на вопрос "почему" надо что-то менять, но не на вопрос "как" это сделать.

Ряд экспертов также высказывали мнение, что Ле Пен больше апеллировала к левому электорату лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, при этом недостаточно приложила усилий для того, чтобы склонить на свою сторону избирателей, голосовавших в первом туре за кандидата от правоцентристов Франсуа Фийона. Впрочем, сама глава Нацфронта считает, что достигла цели в ходе дебатов — своей задачей она видела "доставить неприятности Макрону".

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБорьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСреди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкК "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.Жан-Люк Меланшон проголосовал на выборах
© REUTERS / Stephane Mahe
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.Сторонники кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке, во время первого тура президентских выборов.
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.Марин Ле Пен голосует на выборах президента
© REUTERS / Pascal Rossignol
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНедалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы экс-премьер Франсуа Фийон на избирательном участке
© REUTERS / Christophe Archambault/Pool
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
© REUTERS / Philippe LaurensonЯвка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.Люди на избирательном участке в Марселе, Франция. 23 апреля 2017
© REUTERS / Philippe Laurenson
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.Люди стоят в очереди на избирательном участке в Мартр-Толозан, Франция
© AFP 2017 / Pascal Pavani
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.Президент Франции Франсуа Олланд на избирательном участке
© AFP 2017 / Georges Gobet
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
© REUTERS / Philippe LaurensonНесмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции
© REUTERS / Philippe Laurenson
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУрна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательный участок в Париже.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Избирательный участок в Париже.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПомимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
© AFP 2017 / Charly TriballeauГолосование на одном из избирательных участков в Кане.Избирательный участок в Кане, Франция
© AFP 2017 / Charly Triballeau
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
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Чего хочет женщина

Возможное избрание женщины на пост президента Франции лидер Нацфронта не считает чем-то необычным, хотя прецедентов этому республика не знает. "Женщины, которые в настоящее время приходят к власти, из того поколения, в котором они себя ощущают легитимными", — не раз подчеркивала она.

Эйфелева башня в Париже. Архивное Фото.
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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"Дух поражения" и "война против всех": как прошли дебаты Макрона и Ле Пен
Среди положений программы Ле Пен традиционные семейные ценности занимают далеко не последнее место: так, она намерена запретить во Франции однополые браки, а также ограничить доступ к процедуре искусственного оплодотворения, оставив ее возможной только для гетеросексуальных пар.

Но все споры о предложениях Ле Пен в семейной сфере затмевает дискуссия о Frexit, возможном выходе из Евросоюза, в котором ее сторонники видят освобождение от власти брюссельской бюрократии. Ле Пен не скрывает, что не любит ЕС. "Я полагаю, что Евросоюз сделал много плохого нашей стране и нашему народу: в экономическом плане, в социальном, в исчезновении границ", — заявляла она.

Кандидат от Нацфронта не раз говорила о планах увеличить поддержку французских правоохранительных органов. В частности, она обещала нанять дополнительно 15 тысяч полицейских и жандармов, решить вопросы технического обеспечения правоохранительных структур. Также в планах Ле Пен — высылка из страны людей, представляющих угрозу национальной безопасности.

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 года
© REUTERS / Benoit Tessier
Французская глушилка
В своих многочисленных выступлениях лидер Нацфронта не раз говорила о "четырех суверенитетах". Своей задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета. Будущее она видит в многополярном мире и намерена выстраивать заново отношения как с Россией, так и США.

Марин не боится делать заявления, которые идут вразрез с официальной позицией Парижа и Брюсселя. Так, она заявила, что Крым был возвращен России по воле его жителей, и желание сотрудничать с Россией считает нормальным. По ее словам, у Франции с Россией нет никаких исторических споров, поэтому страны должны наладить отношения так, чтобы "все народы Европы могли вместе, сообща, смотреть в спокойное и благополучное будущее".

Противники Ле Пен называют ее "пророссийской" и обвиняют в связях с РФ, западные СМИ утверждали, что Ле Пен искала в России источники финансирования своей кампании. Как Кремль, так и она сама подобные предположения опровергали.

Дуэль в прямом эфире: дебаты Макрона и Ле Пен за три дня до выборов
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolОснователь движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен 3 мая провели последние теледебаты перед вторым туром выборов президента Франции.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен 3 мая провели последние теледебаты перед вторым туром выборов президента Франции.
© REUTERS / Eric Feferberg/PoolОткрывать дебаты по жребию выпало Марин Ле Пен, которая и задала тон всей предстоящей дискуссии.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© REUTERS / Eric Feferberg/Pool
Открывать дебаты по жребию выпало Марин Ле Пен, которая и задала тон всей предстоящей дискуссии.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolЛидер Нацфронта напомнила зрителям, что Макрон работал в Елисейском дворце и в правительстве социалистов все время пока крайне непопулярная партия Олланда была у руля управления страной.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Лидер Нацфронта напомнила зрителям, что Макрон работал в Елисейском дворце и в правительстве социалистов все время пока крайне непопулярная партия Олланда была у руля управления страной.
© AP Photo / Thibault CamusМарин Ле Пен обвинила оппонента в поддержке крупных предприятий, которые заинтересованы в неконтролируемой глобализации и способствуют расхищению экономики страны.Ресторан транслирует телевизионные дебаты кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017
© AP Photo / Thibault Camus
Марин Ле Пен обвинила оппонента в поддержке крупных предприятий, которые заинтересованы в неконтролируемой глобализации и способствуют расхищению экономики страны.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolВ ответ основатель движения "Вперед" заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные дебаты, и обвинил ее во лжи. По его словам, он не несет ответственности за пятилетку Олланда, был не согласен с политикой властей и поэтому ушел в отставку с поста министра экономики.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
В ответ основатель движения "Вперед" заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные дебаты, и обвинил ее во лжи. По его словам, он не несет ответственности за пятилетку Олланда, был не согласен с политикой властей и поэтому ушел в отставку с поста министра экономики.
© AFP 2017 / StringerОтвечая на вопрос ведущих, как в случае победы на выборах кандидаты будут строить отношения с президентами России и США Марин Ле Пен ответила, что хочет добиться баланса в отношениях с Москвой и Вашингтоном.Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатах
© AFP 2017 / Stringer
Отвечая на вопрос ведущих, как в случае победы на выборах кандидаты будут строить отношения с президентами России и США Марин Ле Пен ответила, что хочет добиться баланса в отношениях с Москвой и Вашингтоном.
© AFP 2017 / StringerВ свою очередь Макрон отметил, что прочные связи Франции с Соединенными Штатами являются приоритетом и что он будет стремиться к укреплению диалога с американским лидером. Что касается отношений в Россией, то основатель движения "Вперед" заметил, что Путин будет оставаться "рабочим партнером" Франции по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризисам.Основатель движения Вперед Эммануэль Макрон на теледебатах
© AFP 2017 / Stringer
В свою очередь Макрон отметил, что прочные связи Франции с Соединенными Штатами являются приоритетом и что он будет стремиться к укреплению диалога с американским лидером. Что касается отношений в Россией, то основатель движения "Вперед" заметил, что Путин будет оставаться "рабочим партнером" Франции по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризисам.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolПо данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% зрителей дебатов не определились со своей позицией.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
По данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% зрителей дебатов не определились со своей позицией.
© AP Photo / Laurent CiprianiПервый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, по его итогам больше всех голосов набрал Макрон (24,01%), Ле Пен оказалась на втором месте с 21,3% голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 7 мая.Прямой эфир телевизионных дебатов кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017
© AP Photo / Laurent Cipriani
Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, по его итогам больше всех голосов набрал Макрон (24,01%), Ле Пен оказалась на втором месте с 21,3% голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 7 мая.
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Долгая дорога к цели

Политикой на разных уровнях Ле Пен, юрист по образованию, занимается значительную часть своей жизни. В ее копилке — должность регионального советника Нор-Па-де-Кале, работа в предвыборном штабе отца, пост евродепутата (с 2004 года) и неудачная попытка избрания на пост президента (в 2012 году).

Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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"Добро" и "зло". Зарубежные СМИ пишут о расколе во Франции после выборов
Тогда, на закате президентского срока Николя Саркози, опросы прочили ей победу в первом туре президентских выборов. Однако в реальности выйти во второй тур ей не удалось — гонку она завершила лишь на третьей позиции. Президентом стал социалист Франсуа Олланд.

Сейчас Ле Пен показала лучший результат и до заветной должности, кажется, подать рукой. Однако по данным социологических опросов, во втором туре выборов с большой вероятностью может победить Макрон (приблизительно 60%).

Многие эксперты говорят: если и в этот раз лидер Нацфронта не пройдет, то уж в 2022 году ее точно ожидает победа. Интриге осталось не долго — уже вечером 7 мая станут известны первые результаты голосования.

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Итоги первого тура президентских выборов во Франции
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Итоги первого тура президентских выборов во Франции
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  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
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