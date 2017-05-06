Марин Ле Пен: женщина, бросившая вызов политической системе Франции

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фотональный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фотональный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Защита суверенитета вплоть до выхода из ЕС и восстановление контроля на границах, жесткое ограничение иммиграции и борьба с терроризмом, традиционные ценности и защита интересов простого человека, возвращение франка и укрепление правоохранительных структур: с такими идеями идет на второй тур президентских выборов во Франции кандидат от движения "Национальный фронт", бросившая вызов политической элите Пятой республики Марин Ле Пен, доказавшая, что женщина-политик во Франции может составить достойную конкуренцию экс-министру в борьбе за высший государственный пост.

В первом туре выборов главы государства Ле Пен пришла второй с результатом в 21,3% голосов. На первом месте — экс-министр экономики страны, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон. (24,01%).

Отец и дочь

Пост лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен заняла в 2011 году. До этого движением руководил ее отец, основатель Нацфронта Жан-Мари Ле Пен. Партия, созданная в 1972 году, выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент она набрала 25,4% голосов избирателей.

Кандидат от Нацфронта Жан-Мари Ле Пен участвовал в пяти президентских выборах, начиная с 1974 года, но лишь однажды, в 2002 году, смог пройти во второй тур. Политический истеблишмент Пятой республики традиционно рассматривал "Национальный фронт" как угрозу республиканским ценностям и нередко в избирательных кампаниях представители разных политических сил объединялись против его кандидатов. В президентской кампании 2017 года привычного единства перед лицом Нацфронта между различными политическими силами оказалось меньше, но как и прежде многие политики и общественные деятели активно призывали во втором туре "выставить заслон" на пути у Ле Пен.

Марин родилась 5 августа 1968 года, она стала третей дочерью в семье Жан-Мари и Пьерет. Когда будущему кандидату в президенты было 17 лет, родители развелись. Достигнув совершеннолетия, Марин Ле Пен вступила в партию отца. Хотя их политический путь пролегал по одной дорожке, в последнее время отношения отца и дочери значительно охладели — Марин дистанцируется от слишком резких и спорных заявлений своего родителя.

Разлад в семье Ле Пен достиг апогея в августе 2015 года, когда после конфликта с дочерью отец-основатель был исключен из рядов созданной им же партии. Затем суд города Нантер утвердил отстранение Ле Пена от членства в партии, но по-прежнему признает его статус почетного председателя.

Марин и ее предвыборной команде приходится прилагать много усилий, чтобы в глазах избирателей, а главное, критично настроенного в отношении нее журналистского сообщества отойти от образа "наследницы" руководящего поста в "Национальном фронте". Ле Пен открыто заявляет, что не общается с отцом, а с его политическими заявлениями она не согласна. После первого тура выборов сам Жан-Мари Ле Пен рассказывал, что дочь не ответила на его сообщение с поздравлениями.

Финишная прямая

После первого тура выборов Ле Пен изменила девиз предвыборной кампании — вместо надписи "Во имя народа" ее плакатах теперь написано "Выбирать Францию". При этом из предвыборных материалов убрали и упоминание о "Национальном фронте", и даже фамилию Ле Пен: теперь там лаконично указано "Марин – президент".

Новый плакат — не единственная перемена, произошедшая с кандидатом в президенты в преддверии второго тура выборов. Для того, чтобы привлечь как можно больше избирателей из числа тех, кто поддерживал проигравших первый тур политиков, она попробовала смягчить свою риторику, в частности, в отношении того, что касалось планов по выходу Франции из ЕС, а также заявила, что временно отошла от дел партии, сконцентрировавшись на президентской гонке.

Но, как полагают многие наблюдатели во Франции, последние теледебаты, состоявшиеся вечером 3 мая, не способствовали решению поставленной имиджевой задаче. Похоже, что убедить зрителей кандидат от Нацфронта не смогла — почти две трети зрителей признали Макрона более убедительным. Избиратели высказывали мнение, что со стороны Ле Пен звучало меньше конкретики по реализации ее программы, она больше отвечала на вопрос "почему" надо что-то менять, но не на вопрос "как" это сделать.

Ряд экспертов также высказывали мнение, что Ле Пен больше апеллировала к левому электорату лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, при этом недостаточно приложила усилий для того, чтобы склонить на свою сторону избирателей, голосовавших в первом туре за кандидата от правоцентристов Франсуа Фийона. Впрочем, сама глава Нацфронта считает, что достигла цели в ходе дебатов — своей задачей она видела "доставить неприятности Макрону".

Чего хочет женщина

Возможное избрание женщины на пост президента Франции лидер Нацфронта не считает чем-то необычным, хотя прецедентов этому республика не знает. "Женщины, которые в настоящее время приходят к власти, из того поколения, в котором они себя ощущают легитимными", — не раз подчеркивала она.

Среди положений программы Ле Пен традиционные семейные ценности занимают далеко не последнее место: так, она намерена запретить во Франции однополые браки, а также ограничить доступ к процедуре искусственного оплодотворения, оставив ее возможной только для гетеросексуальных пар.

Но все споры о предложениях Ле Пен в семейной сфере затмевает дискуссия о Frexit, возможном выходе из Евросоюза, в котором ее сторонники видят освобождение от власти брюссельской бюрократии. Ле Пен не скрывает, что не любит ЕС. "Я полагаю, что Евросоюз сделал много плохого нашей стране и нашему народу: в экономическом плане, в социальном, в исчезновении границ", — заявляла она.

Кандидат от Нацфронта не раз говорила о планах увеличить поддержку французских правоохранительных органов. В частности, она обещала нанять дополнительно 15 тысяч полицейских и жандармов, решить вопросы технического обеспечения правоохранительных структур. Также в планах Ле Пен — высылка из страны людей, представляющих угрозу национальной безопасности.

В своих многочисленных выступлениях лидер Нацфронта не раз говорила о "четырех суверенитетах". Своей задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета. Будущее она видит в многополярном мире и намерена выстраивать заново отношения как с Россией, так и США.

Марин не боится делать заявления, которые идут вразрез с официальной позицией Парижа и Брюсселя. Так, она заявила, что Крым был возвращен России по воле его жителей, и желание сотрудничать с Россией считает нормальным. По ее словам, у Франции с Россией нет никаких исторических споров, поэтому страны должны наладить отношения так, чтобы "все народы Европы могли вместе, сообща, смотреть в спокойное и благополучное будущее".

Противники Ле Пен называют ее "пророссийской" и обвиняют в связях с РФ, западные СМИ утверждали, что Ле Пен искала в России источники финансирования своей кампании. Как Кремль, так и она сама подобные предположения опровергали.

Долгая дорога к цели

Политикой на разных уровнях Ле Пен, юрист по образованию, занимается значительную часть своей жизни. В ее копилке — должность регионального советника Нор-Па-де-Кале, работа в предвыборном штабе отца, пост евродепутата (с 2004 года) и неудачная попытка избрания на пост президента (в 2012 году).

Тогда, на закате президентского срока Николя Саркози, опросы прочили ей победу в первом туре президентских выборов. Однако в реальности выйти во второй тур ей не удалось — гонку она завершила лишь на третьей позиции. Президентом стал социалист Франсуа Олланд.

Сейчас Ле Пен показала лучший результат и до заветной должности, кажется, подать рукой. Однако по данным социологических опросов, во втором туре выборов с большой вероятностью может победить Макрон (приблизительно 60%).

Многие эксперты говорят: если и в этот раз лидер Нацфронта не пройдет, то уж в 2022 году ее точно ожидает победа. Интриге осталось не долго — уже вечером 7 мая станут известны первые результаты голосования.

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