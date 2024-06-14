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Крупные ДТП с участием пешеходов в России в 2023-2024 годах

Крупные ДТП с участием пешеходов в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 14.06.2024

Крупные ДТП с участием пешеходов в России в 2023-2024 годах

на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:51

2024-06-14T16:51

2024-06-14T16:51

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202414 июня на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов. Пострадавшие были доставлены в больницу, несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте. По предварительным данным Минздрава, в ДТП погибли три человека, двое из них дети.2 июня в Нальчике 30-летний водитель иномарки сбил мужчину и двоих детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем иномарка столкнулась со встречной автомашиной "ВАЗ-2107". В результате три пешехода погибли на месте, водитель "семерки", а также женщина-пассажир иномарки были доставлены в лечебное учреждение. За рулем иномарки был сотрудник ГУМВД России по СКФО, согласно медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося полицейского уволили из органов внутренних дел. 27 января в пермских Березниках на перекрестке улиц Ломоносова и Юбилейная автомобиль Lada Vesta, уходя от столкновения с Renault Logan, сбил стоявших на тротуаре пешеходов. В результате пострадали пятеро подростков.24 января в Санкт-Петербурге водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 152, выехал на тротуар. В результате ДТП пятеро пешеходов получили травмы разной степени тяжести.19 января на юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. По данным ГИБДД, ЧП произошло на Новочеркасском бульваре в районе дома 20/1. В результате наезда пострадали пять человек. В прокуратуре Москвы уточнили, что за рулем "Нивы" находился 22-летний водитель.202329 сентября в Москве на улице Большая Никитская водитель автомобиля "Мерседес" выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших – девочки 2011 и 2013 годов рождения. Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования.15 сентября в Нальчике напротив дома №320 по улице Кирова автомобиль Lada Granta наехал на остановочный комплекс. В результате ДТП 27-летний водитель, его пассажир – 68-летняя женщина, а также три пешехода, которые стояли в момент ДТП на остановке – две женщины и 14-летняя девочка были госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.24 августа в Калуге на улице Кирова водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку. Пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, водитель автомобиля находился в состоянии наркотического опьянения. По данным УМВД по региону, задержанный в апреле 2023 года был лишен права управления транспортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. 17 марта на остановку общественного транспорта в Красносельском районе Санкт-Петербурга выехал микроавтобус "Форд Транзит". В аварии пострадали шесть человек: трое взрослых и трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. 27 января в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Renault Sandero не справилась с управлением и совершила наезд на пятерых пешеходов, находящихся на тротуаре. В результате ДТП две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще три – в состоянии средней степени тяжести. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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