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В ДТП в Пермском крае пострадали пятеро подростков - РИА Новости, 28.01.2024
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12:11 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/dtp-1923955141.html
В ДТП в Пермском крае пострадали пятеро подростков
В ДТП в Пермском крае пострадали пятеро подростков - РИА Новости, 28.01.2024
В ДТП в Пермском крае пострадали пятеро подростков
Автомобиль Lada, уходя от столкновения с иномаркой, врезался на перекрёстке в группу пешеходов в пермских Березниках, в результате пострадали пятеро подростков, РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:11
2024-01-28T12:11
происшествия
авто
пермский край
березники
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ПЕРМЬ, 28 янв - РИА Новости. Автомобиль Lada, уходя от столкновения с иномаркой, врезался на перекрёстке в группу пешеходов в пермских Березниках, в результате пострадали пятеро подростков, один из них госпитализирован, сообщает краевая полиция. По данным ведомства, в субботу вечером на перекрёстке улиц Ломоносова и Юбилейная в пермских Березниках автомобиль Lada Vesta, уходя от столкновения с Renault Logan, сбил стоявших на тротуаре пешеходов. В результате пострадали пятеро подростков. "Пострадали девочки 2007 и 2009 годов рождения, одна из них была госпитализирована, второй назначено амбулаторное лечение. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении. Уточняется, что еще троим пострадавшим 2009 и 2008 годов рождения оказана разовая медицинская помощь.
https://ria.ru/20240128/dtp-1923951163.html
пермский край
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происшествия, авто, пермский край, березники
Происшествия, Авто, Пермский край, Березники
В ДТП в Пермском крае пострадали пятеро подростков

При наезде автомобиля на пешеходов в пермских Березняках пострадали 5 подростков

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 янв - РИА Новости. Автомобиль Lada, уходя от столкновения с иномаркой, врезался на перекрёстке в группу пешеходов в пермских Березниках, в результате пострадали пятеро подростков, один из них госпитализирован, сообщает краевая полиция.
По данным ведомства, в субботу вечером на перекрёстке улиц Ломоносова и Юбилейная в пермских Березниках автомобиль Lada Vesta, уходя от столкновения с Renault Logan, сбил стоявших на тротуаре пешеходов. В результате пострадали пятеро подростков.
"Пострадали девочки 2007 и 2009 годов рождения, одна из них была госпитализирована, второй назначено амбулаторное лечение. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.
Уточняется, что еще троим пострадавшим 2009 и 2008 годов рождения оказана разовая медицинская помощь.
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