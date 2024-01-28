https://ria.ru/20240128/dtp-1923955141.html

В ДТП в Пермском крае пострадали пятеро подростков

В ДТП в Пермском крае пострадали пятеро подростков - РИА Новости, 28.01.2024

В ДТП в Пермском крае пострадали пятеро подростков

Автомобиль Lada, уходя от столкновения с иномаркой, врезался на перекрёстке в группу пешеходов в пермских Березниках, в результате пострадали пятеро подростков, РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T12:11

2024-01-28T12:11

2024-01-28T12:11

происшествия

авто

пермский край

березники

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ПЕРМЬ, 28 янв - РИА Новости. Автомобиль Lada, уходя от столкновения с иномаркой, врезался на перекрёстке в группу пешеходов в пермских Березниках, в результате пострадали пятеро подростков, один из них госпитализирован, сообщает краевая полиция. По данным ведомства, в субботу вечером на перекрёстке улиц Ломоносова и Юбилейная в пермских Березниках автомобиль Lada Vesta, уходя от столкновения с Renault Logan, сбил стоявших на тротуаре пешеходов. В результате пострадали пятеро подростков. "Пострадали девочки 2007 и 2009 годов рождения, одна из них была госпитализирована, второй назначено амбулаторное лечение. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении. Уточняется, что еще троим пострадавшим 2009 и 2008 годов рождения оказана разовая медицинская помощь.

https://ria.ru/20240128/dtp-1923951163.html

пермский край

березники

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Влада Копылова

происшествия, авто, пермский край, березники