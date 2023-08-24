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Все пострадавшие в ДТП в Калуге дети находятся в сознании, сообщил врач - РИА Новости, 24.08.2023
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17:57 24.08.2023 (обновлено: 18:05 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/dtp-1892056462.html
Все пострадавшие в ДТП в Калуге дети находятся в сознании, сообщил врач
Все пострадавшие в ДТП в Калуге дети находятся в сознании, сообщил врач - РИА Новости, 24.08.2023
Все пострадавшие в ДТП в Калуге дети находятся в сознании, сообщил врач
Все дети, пострадавшие в ДТП на автобусной остановке в центре Калуги, находятся в сознании, рассказал главврач детской областной больницы Виктор Михайлов. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:57
2023-08-24T18:05
происшествия
калуга
виктор михайлов
toyota corolla
россия
дмитрий денисов
киров
здоровье - общество
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БЕЛГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Все дети, пострадавшие в ДТП на автобусной остановке в центре Калуги, находятся в сознании, рассказал главврач детской областной больницы Виктор Михайлов. ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. "Двое детей в реанимации 15, 16 лет. Это более серьезные травмы, родители все знают. Девочка тяжелая, сейчас пришла в сознание. Мальчик в сознании. Ещё трёхлетняя, она с матерью в обычном отделении. Мальчик сам позвонил родителям, а к девочке мама приехала", - сказал главрач на видео, опубликованном в телеграм-канале главы Калуги Дмитрия Денисова. Михайлов уточнил, что у мальчика обнаружены многочисленные переломы и черепно-мозговая травма. Но, по его словам, ситуация должна сложиться благоприятно и для жизни, и для здоровья. Глава города пожелал всем пострадавшим сил и скорейшего выздоровления. Ранее прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - 7 лет лишения свободы. Водитель был лишен прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
калуга
россия
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происшествия, калуга, виктор михайлов, toyota corolla, россия, дмитрий денисов, киров, здоровье - общество
Происшествия, Калуга, Виктор Михайлов, Toyota Corolla, Россия, Дмитрий Денисов, Киров, Здоровье - Общество
Все пострадавшие в ДТП в Калуге дети находятся в сознании, сообщил врач

Врач: все дети, пострадавшие в ДТП на остановке в Калуге, находятся в сознании

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Все дети, пострадавшие в ДТП на автобусной остановке в центре Калуги, находятся в сознании, рассказал главврач детской областной больницы Виктор Михайлов.
ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних.
«
"Двое детей в реанимации 15, 16 лет. Это более серьезные травмы, родители все знают. Девочка тяжелая, сейчас пришла в сознание. Мальчик в сознании. Ещё трёхлетняя, она с матерью в обычном отделении. Мальчик сам позвонил родителям, а к девочке мама приехала", - сказал главрач на видео, опубликованном в телеграм-канале главы Калуги Дмитрия Денисова.
Михайлов уточнил, что у мальчика обнаружены многочисленные переломы и черепно-мозговая травма. Но, по его словам, ситуация должна сложиться благоприятно и для жизни, и для здоровья. Глава города пожелал всем пострадавшим сил и скорейшего выздоровления.
Ранее прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - 7 лет лишения свободы. Водитель был лишен прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
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ПроисшествияКалугаВиктор МихайловToyota CorollaРоссияДмитрий ДенисовКировЗдоровье - Общество
 
 
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