https://ria.ru/20240603/proisshestviya-1950112096.html

ДТП в Нальчике, в котором погибло три человека, совершил полицейский

ДТП в Нальчике, в котором погибло три человека, совершил полицейский - РИА Новости, 03.06.2024

ДТП в Нальчике, в котором погибло три человека, совершил полицейский

Дорожно-транспортное происшествие в Нальчике, в результате которого погибли взрослый и двое детей, совершил полицейский – сотрудник ГУМВД России по СКФО,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:03

2024-06-03T11:03

2024-06-03T11:04

происшествия

авто

россия

скфо

нальчик

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие в Нальчике, в результате которого погибли взрослый и двое детей, совершил полицейский – сотрудник ГУМВД России по СКФО, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, по данному факту проводится служебная проверка, сообщила пресс-служба ведомства. "Водитель автомобиля, сотрудник ГУМВД России по СКФО, двигаясь со стороны ул. Пирогова, допустил наезд на мужчину и его малолетних детей, после чего произошло столкновение с другой автомашиной. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пешеходов погибли на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. "Начальником ГУМВД России по СКФО генерал-полковником полиции С. Бачуриным по факту ДТП назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством РФ", - отмечает ведомство. Ранее сообщалось, что вечером 2 июня в Нальчике 30-летний водитель иномарки сбил мужчину и двоих детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем иномарка столкнулась со встречной автомашиной "ВАЗ-2107". В результате три пешехода погибли на месте, водитель "семерки", а также женщина-пассажир иномарки доставлены в лечебное учреждение. По факту аварии следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследование дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20240602/gibel-1950040877.html

https://ria.ru/20240601/dtp-1949858783.html

https://ria.ru/20240603/dtp-1950103016.html

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происшествия, авто, россия, скфо, нальчик, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)