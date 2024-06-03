Рейтинг@Mail.ru
ДТП в Нальчике, в котором погибло три человека, совершил полицейский - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 03.06.2024 (обновлено: 11:04 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/proisshestviya-1950112096.html
ДТП в Нальчике, в котором погибло три человека, совершил полицейский
ДТП в Нальчике, в котором погибло три человека, совершил полицейский - РИА Новости, 03.06.2024
ДТП в Нальчике, в котором погибло три человека, совершил полицейский
Дорожно-транспортное происшествие в Нальчике, в результате которого погибли взрослый и двое детей, совершил полицейский – сотрудник ГУМВД России по СКФО,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:03
2024-06-03T11:04
происшествия
авто
россия
скфо
нальчик
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d95fbec9f576149c5944efa1ed94b533.jpg
НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие в Нальчике, в результате которого погибли взрослый и двое детей, совершил полицейский – сотрудник ГУМВД России по СКФО, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, по данному факту проводится служебная проверка, сообщила пресс-служба ведомства. "Водитель автомобиля, сотрудник ГУМВД России по СКФО, двигаясь со стороны ул. Пирогова, допустил наезд на мужчину и его малолетних детей, после чего произошло столкновение с другой автомашиной. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пешеходов погибли на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. "Начальником ГУМВД России по СКФО генерал-полковником полиции С. Бачуриным по факту ДТП назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством РФ", - отмечает ведомство. Ранее сообщалось, что вечером 2 июня в Нальчике 30-летний водитель иномарки сбил мужчину и двоих детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем иномарка столкнулась со встречной автомашиной "ВАЗ-2107". В результате три пешехода погибли на месте, водитель "семерки", а также женщина-пассажир иномарки доставлены в лечебное учреждение. По факту аварии следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследование дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20240602/gibel-1950040877.html
https://ria.ru/20240601/dtp-1949858783.html
https://ria.ru/20240603/dtp-1950103016.html
россия
скфо
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770429207_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_0380f94044ced5091762290a78c3356d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия, скфо, нальчик, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, СКФО, Нальчик, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
ДТП в Нальчике, в котором погибло три человека, совершил полицейский

В Нальчике полицейский совершил ДТП, в котором погибли взрослый и двое детей

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие в Нальчике, в результате которого погибли взрослый и двое детей, совершил полицейский – сотрудник ГУМВД России по СКФО, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, по данному факту проводится служебная проверка, сообщила пресс-служба ведомства.
"Водитель автомобиля, сотрудник ГУМВД России по СКФО, двигаясь со стороны ул. Пирогова, допустил наезд на мужчину и его малолетних детей, после чего произошло столкновение с другой автомашиной. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пешеходов погибли на месте", - говорится в сообщении.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
В Дагестане в ДТП с машиной из свадебного кортежа погибли три человека
2 июня, 18:45
Уточняется, что согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Начальником ГУМВД России по СКФО генерал-полковником полиции С. Бачуриным по факту ДТП назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством РФ", - отмечает ведомство.
ДТП на внешней стороне 56-м км МКАД - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД
1 июня, 12:17
Ранее сообщалось, что вечером 2 июня в Нальчике 30-летний водитель иномарки сбил мужчину и двоих детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем иномарка столкнулась со встречной автомашиной "ВАЗ-2107". В результате три пешехода погибли на месте, водитель "семерки", а также женщина-пассажир иномарки доставлены в лечебное учреждение.
По факту аварии следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследование дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
На месте ДТП, в котором погибли двое подростков - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Красноярском крае завели дело после гибели двух подростков в ДТП
Вчера, 10:22
 
ПроисшествияАвтоРоссияСКФОНальчикАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала