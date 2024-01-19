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В Москве автомобиль въехал на остановку общественного транспорта
В Москве автомобиль въехал на остановку общественного транспорта - РИА Новости, 19.01.2024
В Москве автомобиль въехал на остановку общественного транспорта
Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта на юго-востоке Москвы, в результате инцидента пострадали пять человек, сообщает столичная... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T09:56
2024-01-19T09:56
2024-01-19T14:10
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта на юго-востоке Москвы, в результате инцидента пострадали пять человек, сообщает столичная Госавтоинспекция.По данным ГИБДД, ЧП произошло на Новочеркасском бульваре в районе дома 20/1 - водитель "Нивы" врезался в остановку, на которой находились пешеходы."В результате наезда пострадали пять человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - указывается в Telegram-канале ведомства.В прокуратуре Москвы уточнили, что за рулем "Нивы" находился 22-летний водитель. По информации ведомства, в медучреждения доставлены четыре пешехода.
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Момент потери управления водителем "Нивы" перед ДТП
Момент потери управления водителем "Нивы" перед ДТП
2024-01-19T09:56
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авто, москва, гибдд мвд рф, происшествия
Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В Москве автомобиль въехал на остановку общественного транспорта
В Москве пять человек пострадали при наезде автомобиля на остановку