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Суд арестовал водителя, устроившего ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 30.09.2023
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17:16 30.09.2023 (обновлено: 17:55 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/arest-1899646071.html
Суд арестовал водителя, устроившего ДТП в центре Москвы
Суд арестовал водителя, устроившего ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 30.09.2023
Суд арестовал водителя, устроившего ДТП в центре Москвы
Суд в Москве избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении 32-летнего водителя, совершившего ДТП на Большой Никитской улице, сообщается в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T17:16
2023-09-30T17:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Суд в Москве избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении 32-летнего водителя, совершившего ДТП на Большой Никитской улице, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы."С учетом позиции прокуратуры Центрального административно округа Таганский районный суд избрал в отношении 32-летнего мужчины, совершившего ДТП на Большой Никитской, меру пресечения в виде домашнего ареста... В отношении мужчины вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования)", - говорится в сообщении.В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что домашний арест в отношении Нурмамедова Фарида Фархада Оглы избран до 29 ноября 2023 года. "Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с УПК РФ суд не вправе избрать меру пресечения более строгую, чем ту, о которой ходатайствует следствие", - сказали в суде.Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель автомобиля "Мерседес" выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд арестовал водителя, устроившего ДТП в центре Москвы

Суд арестовал водителя, устроившего ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы

© Фото : прокуратура МосквыНа месте ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов на Большой Никитской улице в Москве
На месте ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов на Большой Никитской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : прокуратура Москвы
На месте ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов на Большой Никитской улице в Москве
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Суд в Москве избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении 32-летнего водителя, совершившего ДТП на Большой Никитской улице, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"С учетом позиции прокуратуры Центрального административно округа Таганский районный суд избрал в отношении 32-летнего мужчины, совершившего ДТП на Большой Никитской, меру пресечения в виде домашнего ареста... В отношении мужчины вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что домашний арест в отношении Нурмамедова Фарида Фархада Оглы избран до 29 ноября 2023 года. "Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с УПК РФ суд не вправе избрать меру пресечения более строгую, чем ту, о которой ходатайствует следствие", - сказали в суде.
Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель автомобиля "Мерседес" выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования.
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