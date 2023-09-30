https://ria.ru/20230930/arest-1899646071.html

Суд арестовал водителя, устроившего ДТП в центре Москвы

Суд арестовал водителя, устроившего ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 30.09.2023

Суд арестовал водителя, устроившего ДТП в центре Москвы

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении 32-летнего водителя, совершившего ДТП на Большой Никитской улице, сообщается в... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T17:16

2023-09-30T17:16

2023-09-30T17:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Суд в Москве избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении 32-летнего водителя, совершившего ДТП на Большой Никитской улице, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы."С учетом позиции прокуратуры Центрального административно округа Таганский районный суд избрал в отношении 32-летнего мужчины, совершившего ДТП на Большой Никитской, меру пресечения в виде домашнего ареста... В отношении мужчины вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования)", - говорится в сообщении.В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что домашний арест в отношении Нурмамедова Фарида Фархада Оглы избран до 29 ноября 2023 года. "Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с УПК РФ суд не вправе избрать меру пресечения более строгую, чем ту, о которой ходатайствует следствие", - сказали в суде.Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель автомобиля "Мерседес" выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования.

https://ria.ru/20230930/kolyaska-1899601638.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва