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Устроивший ДТП в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения
Устроивший ДТП в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения - РИА Новости, 24.08.2023
Устроивший ДТП в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения
Освидетельствование подтвердило, что водитель, устроивший ДТП на остановке в Калуге, находился в состоянии наркотического опьянения, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:35
2023-08-24T18:35
2023-08-24T20:16
происшествия
калуга
киров
владислав шапша
калужская область
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РЯЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Освидетельствование подтвердило, что водитель, устроивший ДТП на остановке в Калуге, находился в состоянии наркотического опьянения, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Прокуратура Калужской области сообщала о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав."Сейчас водитель задержан. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Преступник понесет заслуженное, суровое наказание", - написал Шапша в своем телеграм-канале.Как сообщало УМВД по региону, задержанный в апреле этого года был лишен права управления транспортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
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Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
2023-08-24T18:35
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происшествия, калуга, киров, владислав шапша, калужская область, видео
Происшествия, Калуга, Киров, Владислав Шапша, Калужская область
Устроивший ДТП в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения
Губернатор Шапша сообщил о наркотическом опьянении у виновника ДТП в Калуге