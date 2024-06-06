https://ria.ru/20240606/tramvai-1951016611.html

Крупные ДТП с участием трамваев в России в 2012-2024 годах

Крупные ДТП с участием трамваев в России в 2012-2024 годах - РИА Новости, 06.06.2024

Крупные ДТП с участием трамваев в России в 2012-2024 годах

в Кемерово на Логовом шоссе столкнулись два трамвая, в салоне которых находились пассажиры.У трамвая перед ДТП оторвало двери, люди выпали на проезжую часть. В... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:52

2024-06-06T14:52

2024-06-06T14:52

справки

дтп с трамваями в кемерово

ульяновск

саратов

ленинский район

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дтп

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6 июня 2024 года в Кемерово на Логовом шоссе столкнулись два трамвая, в салоне которых находились пассажиры.У трамвая перед ДТП оторвало двери, люди выпали на проезжую часть. В результате ДТП пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей, 78 человек были доставлены в больницы. Как сообщил глава города Дмитрий Анисимов, один человек погиб. 28 декабря 2022 года в Барнауле (Алтайский край) столкнулись автобус и трамвай. Авария произошла в 12:32 (8:32 мск) на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова. В результате ДТП пострадали девять человек, двое из которых несовершеннолетние. 1 декабря 2022 года в Кировском районе Новосибирска произошло столкновение двух трамваев: трамвай № 8 столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трамваем № 15. В результате ДТП пострадали 16 человек, двое из которых были доставлены в медицинское учреждение. Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 17 человек, трое из которых были госпитализированы. 28 октября 2021 года в Санкт-Петербурге на Бухарестской улице у проспекта Славы столкнулись два трамвая. В результате аварии пострадали 16 человек, которые были доставлены в медицинские учреждения.15 декабря 2020 года в Магнитогорске (Челябинская область) водитель трамвая 1961 года рождения, управляя трамваем № 20, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с впереди остановившимся трамваем под управлением водителя 1969 года рождения, следовавшим по маршруту № 14. В результате ДТП пассажиры, находившиеся во втором трамвае, получили телесные повреждения. За медицинской помощью обратились девять человек. 14 марта 2018 года в Ульяновске на улице Камышинская в районе моста через реку Свияга трамвай сошел с рельсового полотна, а затем столкнулся со световой опорой. В результате ДТП пострадали девять человек, трое из которых были госпитализированы. 13 декабря 2016 года в Саратове около 12.00 по местному времени (11.00 мск) в районе остановки "Вишневая" на проспекте 50 лет Октября в Ленинском районе города один из вагонов трамвая маршрута № 3 сошел с рельсов и врезался в световую опору. В результате ДТП 15 пассажиров трамвая получили телесные повреждения, из них были 11 госпитализированы. 1 августа 2016 года в Ангарске Иркутской области на пересечении улиц Московской и Кирова трамвай врезался во впереди идущий вагон. Пассажиры обоих транспортных средств, кондукторы и вагоновожатые получили травмы различной степени тяжести. Всего за медицинской помощью обратились девять человек. Было установлено, что водитель трамвая находился в состоянии алкогольного опьянения. 28 декабря 2012 года в Орле трамвай с неисправными тормозами стал причиной двух крупных ДТП. По информации ГУМЧС по региону, первое ДТП произошло около 11.45 мск на улице Гостиной. У трамвая, ехавшего от Красного моста в сторону улицы 1-й Посадской, отказала тормозная система. В результате ДТП пострадали четыре человека, шесть автомобилей и сам трамвай. Кроме того, в результате ДТП у автомобиля "Газель" был поврежден топливный бак. После этого трамвай с неисправной тормозной системой продолжил движение по рельсам и через некоторое время на пересечении улиц Гостиной и 1-й Посадской врезался в следовавший впереди него другой трамвай. В этом ДТП пострадали два автомобиля и пять человек. По данным МЧС, трамвай с рельсов не сошел. В свою очередь УМВД по региону сообщило, что в ДТП пострадали 12 человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ульяновск

саратов

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, дтп с трамваями в кемерово, ульяновск, саратов, ленинский район, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп, аварии