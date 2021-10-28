https://ria.ru/20211028/tramvai-1756640974.html

Число пострадавших при столкновении трамваев в Петербурге увеличилось до 16

Число пострадавших при столкновении трамваев в Петербурге увеличилось до 16 - РИА Новости, 28.10.2021

Число пострадавших при столкновении трамваев в Петербурге увеличилось до 16

С места столкновения двух трамваев в Петербурге в лечебные учреждения для детального осмотра направлены 16 человек, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:43

2021-10-28T11:43

2021-10-28T11:56

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. С места столкновения двух трамваев в Петербурге в лечебные учреждения для детального осмотра направлены 16 человек, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.В четверг в Петербурге на Бухарестской улице у проспекта Славы столкнулись два трамвая. Ранее сообщалось о 12 пострадавших."С места ДТП в лечебные учреждения для детального осмотра направлены 16 человек", - сказано в сообщении.По данным городского Комздрава, в результате ЧП пострадали 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационары (2 человека - в Мариинскую больницу, 7 - в НИИ скорой помощи, еще 7 - в больницу 26).

https://ria.ru/20211005/tramvay-1753108675.html

санкт-петербург

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия