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Число пострадавших при столкновении трамваев в Петербурге увеличилось до 16
Число пострадавших при столкновении трамваев в Петербурге увеличилось до 16 - РИА Новости, 28.10.2021
Число пострадавших при столкновении трамваев в Петербурге увеличилось до 16
С места столкновения двух трамваев в Петербурге в лечебные учреждения для детального осмотра направлены 16 человек, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:43
2021-10-28T11:56
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. С места столкновения двух трамваев в Петербурге в лечебные учреждения для детального осмотра направлены 16 человек, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.В четверг в Петербурге на Бухарестской улице у проспекта Славы столкнулись два трамвая. Ранее сообщалось о 12 пострадавших."С места ДТП в лечебные учреждения для детального осмотра направлены 16 человек", - сказано в сообщении.По данным городского Комздрава, в результате ЧП пострадали 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационары (2 человека - в Мариинскую больницу, 7 - в НИИ скорой помощи, еще 7 - в больницу 26).
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:43 28.10.2021 (обновлено: 11:56 28.10.2021)
 
Число пострадавших при столкновении трамваев в Петербурге увеличилось до 16

Число пострадавших при столкновении трамваев в Петербурге увеличилось до 16 человек

© Фото : Главное управление МЧС России по Санкт-ПетербургуМесто столкновения трамваев в Санкт-Петербурге
Место столкновения трамваев в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. С места столкновения двух трамваев в Петербурге в лечебные учреждения для детального осмотра направлены 16 человек, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
В четверг в Петербурге на Бухарестской улице у проспекта Славы столкнулись два трамвая. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.
"С места ДТП в лечебные учреждения для детального осмотра направлены 16 человек", - сказано в сообщении.
По данным городского Комздрава, в результате ЧП пострадали 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационары (2 человека - в Мариинскую больницу, 7 - в НИИ скорой помощи, еще 7 - в больницу 26).
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 09:14
В Екатеринбурге трамвай задавил девочку, ехавшую на сцепке между вагонами
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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