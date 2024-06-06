https://ria.ru/20240606/tramvai-1950879125.html

В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек

В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек - РИА Новости, 06.06.2024

В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек

Девяносто человек пострадали в ДТП с трамваями на Кузбассе, в том числе 5 детей, 78 пострадавших доставлены в больницы, сообщил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:52

2024-06-06T08:52

2024-06-06T10:10

происшествия

кемерово

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Девяносто человек пострадали в ДТП с трамваями на Кузбассе, в том числе 5 детей, 78 пострадавших доставлены в больницы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек, в том числе 5 детей. 78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерово", - сказал Кузнецов.Он уточнил, что нескольким пациентам уже проводятся хирургические операции, 11 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России координируют оказание медицинской помощи, будут организованы телемедицинские консультации с федеральными клиниками, добавил Кузнецов.Рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, погиб один человек, сообщал мэр города Дмитрий Анисимов.

https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html

https://ria.ru/20240603/dtp-1950177892.html

кемерово

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемерово