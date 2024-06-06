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В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек - РИА Новости, 06.06.2024
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08:52 06.06.2024 (обновлено: 10:10 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/tramvai-1950879125.html
В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек
В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек - РИА Новости, 06.06.2024
В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек
Девяносто человек пострадали в ДТП с трамваями на Кузбассе, в том числе 5 детей, 78 пострадавших доставлены в больницы, сообщил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:52
2024-06-06T10:10
происшествия
кемерово
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Девяносто человек пострадали в ДТП с трамваями на Кузбассе, в том числе 5 детей, 78 пострадавших доставлены в больницы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек, в том числе 5 детей. 78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерово", - сказал Кузнецов.Он уточнил, что нескольким пациентам уже проводятся хирургические операции, 11 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России координируют оказание медицинской помощи, будут организованы телемедицинские консультации с федеральными клиниками, добавил Кузнецов.Рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, погиб один человек, сообщал мэр города Дмитрий Анисимов.
https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html
https://ria.ru/20240603/dtp-1950177892.html
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происшествия, кемерово
Происшествия, Кемерово
В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек

В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек, включая пять детей

© Полиция КемеровоМесто столкновения трамваев в Кемерово
Место столкновения трамваев в Кемерово
© Полиция Кемерово
Место столкновения трамваев в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Девяносто человек пострадали в ДТП с трамваями на Кузбассе, в том числе 5 детей, 78 пострадавших доставлены в больницы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек, в том числе 5 детей. 78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерово", - сказал Кузнецов.
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Он уточнил, что нескольким пациентам уже проводятся хирургические операции, 11 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России координируют оказание медицинской помощи, будут организованы телемедицинские консультации с федеральными клиниками, добавил Кузнецов.
Рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, погиб один человек, сообщал мэр города Дмитрий Анисимов.
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ПроисшествияКемерово
 
 
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