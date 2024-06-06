https://ria.ru/20240606/tramvai-1950879125.html
В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек
В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек - РИА Новости, 06.06.2024
В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек
Девяносто человек пострадали в ДТП с трамваями на Кузбассе, в том числе 5 детей, 78 пострадавших доставлены в больницы, сообщил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:52
2024-06-06T08:52
2024-06-06T10:10
происшествия
кемерово
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Девяносто человек пострадали в ДТП с трамваями на Кузбассе, в том числе 5 детей, 78 пострадавших доставлены в больницы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек, в том числе 5 детей. 78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерово", - сказал Кузнецов.Он уточнил, что нескольким пациентам уже проводятся хирургические операции, 11 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России координируют оказание медицинской помощи, будут организованы телемедицинские консультации с федеральными клиниками, добавил Кузнецов.Рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, погиб один человек, сообщал мэр города Дмитрий Анисимов.
https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html
https://ria.ru/20240603/dtp-1950177892.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемерово
В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек
В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек, включая пять детей
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Девяносто человек пострадали в ДТП с трамваями на Кузбассе, в том числе 5 детей, 78 пострадавших доставлены в больницы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе
пострадали 90 человек, в том числе 5 детей. 78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерово", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что нескольким пациентам уже проводятся хирургические операции, 11 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России координируют оказание медицинской помощи, будут организованы телемедицинские консультации с федеральными клиниками, добавил Кузнецов.
Рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, погиб один человек, сообщал мэр города Дмитрий Анисимов.