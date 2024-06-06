https://ria.ru/20240606/tramvai-1950863626.html

В Кемерово при столкновении трамваев пострадали около 30 человек

В Кемерово при столкновении трамваев пострадали около 30 человек - РИА Новости, 06.06.2024

В Кемерово при столкновении трамваев пострадали около 30 человек

Два трамвая столкнулись в Кемерово, пострадали около 30 человек, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T05:18

2024-06-06T05:18

2024-06-06T10:37

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дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Два трамвая столкнулись в Кемерово, пострадали около 30 человек, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Авария произошла на Логовом шоссе, информация о ней поступила около 07.30 по местному времени (03.30 мск)."В результате произошедшего, предварительно, пострадало около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).Как сообщили в региональной прокуратуре, на место происшествия также выехал первый зампрокурора области Игорь Донгаузер. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдения правил перевозки пассажиров транспортом. Расследование уголовного дела взято на прокурорский контроль.Из-за ДТП создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов. "Погибших нет, пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь. Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство", – сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Илья Середюк.

https://ria.ru/20240606/chekhiya-1950851308.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, дтп с трамваями в кемерово