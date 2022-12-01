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В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших после ДТП с трамваями

В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших после ДТП с трамваями - РИА Новости, 01.12.2022

В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших после ДТП с трамваями

Состояние двоих госпитализированных после столкновения двух трамваев в Новосибирске на утро четверга стабильное, средней степени тяжести, остальные 14... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T05:37

2022-12-01T05:37

2022-12-01T10:14

происшествия

новосибирск

новосибирская область

кировский район

telegram (приложение)

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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Состояние двоих госпитализированных после столкновения двух трамваев в Новосибирске на утро четверга стабильное, средней степени тяжести, остальные 14 пострадавших лечатся амбулаторно, сообщает правительство Новосибирской области.В минувшую среду, около 19.30 (15.30 мск), в Кировском районе Новосибирска произошло столкновение двух трамваев: трамвай №8 столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трамваем №15. Пострадали 16 человек. Причины произошедшего выясняются."На утро количество обратившихся за медицинской помощью после ДТП – 16 человек. После обследования специалистами госпитализированы два человека. Состояние обоих пострадавших – стабильное, средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных пострадавших после осмотра и обследования врачи направили на амбулаторное лечение", – сообщается в Telegram-канале правительства региона.Ранее в облминздраве сообщали, что из общего числа пострадавших 11 человек были доставлены в больницу для обследования на скорой помощи, а остальные обратились в приемный покой самостоятельно. У одного из госпитализированных перелом голени, у второго – ушиб головного мозга. Остальных пострадавших с ушибами и порезами направили на амбулаторное лечение.

https://radiosputnik.ria.ru/20220307/avariya-1777059770.html

новосибирск

новосибирская область

кировский район

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происшествия, новосибирск, новосибирская область, кировский район, telegram (приложение)