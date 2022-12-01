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В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших после ДТП с трамваями - РИА Новости, 01.12.2022
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В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших после ДТП с трамваями
В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших после ДТП с трамваями - РИА Новости, 01.12.2022
В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших после ДТП с трамваями
Состояние двоих госпитализированных после столкновения двух трамваев в Новосибирске на утро четверга стабильное, средней степени тяжести, остальные 14... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T05:37
2022-12-01T10:14
происшествия
новосибирск
новосибирская область
кировский район
telegram (приложение)
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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Состояние двоих госпитализированных после столкновения двух трамваев в Новосибирске на утро четверга стабильное, средней степени тяжести, остальные 14 пострадавших лечатся амбулаторно, сообщает правительство Новосибирской области.В минувшую среду, около 19.30 (15.30 мск), в Кировском районе Новосибирска произошло столкновение двух трамваев: трамвай №8 столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трамваем №15. Пострадали 16 человек. Причины произошедшего выясняются."На утро количество обратившихся за медицинской помощью после ДТП – 16 человек. После обследования специалистами госпитализированы два человека. Состояние обоих пострадавших – стабильное, средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных пострадавших после осмотра и обследования врачи направили на амбулаторное лечение", – сообщается в Telegram-канале правительства региона.Ранее в облминздраве сообщали, что из общего числа пострадавших 11 человек были доставлены в больницу для обследования на скорой помощи, а остальные обратились в приемный покой самостоятельно. У одного из госпитализированных перелом голени, у второго – ушиб головного мозга. Остальных пострадавших с ушибами и порезами направили на амбулаторное лечение.
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новосибирск
новосибирская область
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, кировский район, telegram (приложение)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Кировский район, Telegram (приложение)
05:37 01.12.2022 (обновлено: 10:14 01.12.2022)
 
В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших после ДТП с трамваями

Состояние двоих госпитализированных после столкновения трамваев в Новосибирске стабильное

© фото очевидцаНа месте ДТП с участием двух трамваев в Новосибирске
На месте ДТП с участием двух трамваев в Новосибирске
© фото очевидца
На месте ДТП с участием двух трамваев в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Состояние двоих госпитализированных после столкновения двух трамваев в Новосибирске на утро четверга стабильное, средней степени тяжести, остальные 14 пострадавших лечатся амбулаторно, сообщает правительство Новосибирской области.
В минувшую среду, около 19.30 (15.30 мск), в Кировском районе Новосибирска произошло столкновение двух трамваев: трамвай №8 столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трамваем №15. Пострадали 16 человек. Причины произошедшего выясняются.
"На утро количество обратившихся за медицинской помощью после ДТП – 16 человек. После обследования специалистами госпитализированы два человека. Состояние обоих пострадавших – стабильное, средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных пострадавших после осмотра и обследования врачи направили на амбулаторное лечение", – сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Ранее в облминздраве сообщали, что из общего числа пострадавших 11 человек были доставлены в больницу для обследования на скорой помощи, а остальные обратились в приемный покой самостоятельно. У одного из госпитализированных перелом голени, у второго – ушиб головного мозга. Остальных пострадавших с ушибами и порезами направили на амбулаторное лечение.
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