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В Кемерове один человек погиб при ДТП с трамваями
В Кемерове один человек погиб при ДТП с трамваями - РИА Новости, 06.06.2024
В Кемерове один человек погиб при ДТП с трамваями
При ДТП с трамваями в Кемерове погиб один человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:23
2024-06-06T08:23
2024-06-06T11:00
происшествия
кемерово
дмитрий анисимов
илья середюк
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн — РИА Новости. При ДТП с трамваями в Кемерове погиб один человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале."К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку", — написал он.Глава города отметил, что состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Сдавать кровь не требуется.По его словам, 11 человек перевели на амбулаторное лечение.Представитель экстренных служб отметил в разговоре с РИА Новости, что всего пострадали 102 человека, один из которых погиб. Как уточнил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, повреждения получили пять детей, 78 пострадавших доставили в три больницы в Кемерово.Он добавил, что нескольким пациентам уже проводятся хирургические операции.Авария произошла рано утром в четверг на Логовом шоссе. В соцсети попало видео инцидента. На нем запечатлено, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машины, которые успевают затормозить.Также опубликовано фото с места ДТП, на нем видно два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Расследование взято на прокурорский контроль.Из-за ДТП создан оперативный штаб, который возглавил глава города.
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места столкновения двух трамваев в Кемерове
Кадры с места столкновения двух трамваев в Кемерове
2024-06-06T08:23
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Трамвай перед столкновением в Кемерово
В соцсетях появилось видео из Кемерово, где видно, как один из трамвае в перед столкновением на большой скорости совершает поворот, у него срываются двери и несколько человек оказываются на проезжей части
2024-06-06T08:23
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, кемерово, дмитрий анисимов, илья середюк, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Дмитрий Анисимов, Илья Середюк, ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерове один человек погиб при ДТП с трамваями
Глава Кемерово Анисимов: один человек погиб после ДТП с трамваями
КЕМЕРОВО, 6 июн — РИА Новости.
При ДТП с трамваями в Кемерове погиб один человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале
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"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку", — написал он.
Глава города отметил, что состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Сдавать кровь не требуется.
По его словам, 11 человек перевели на амбулаторное лечение.
Представитель экстренных служб отметил в разговоре с РИА Новости, что всего пострадали 102 человека, один из которых погиб.
Как уточнил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, повреждения получили пять детей, 78 пострадавших доставили в три больницы в Кемерово.
Он добавил, что нескольким пациентам уже проводятся хирургические операции.
Авария произошла рано утром в четверг на Логовом шоссе.
В соцсети попало видео инцидента. На нем запечатлено, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машины, которые успевают затормозить.
Также опубликовано фото с места ДТП, на нем видно два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Расследование взято на прокурорский контроль.
Из-за ДТП создан оперативный штаб, который возглавил глава города.