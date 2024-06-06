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В Кемерове один человек погиб при ДТП с трамваями - РИА Новости, 06.06.2024
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08:23 06.06.2024 (обновлено: 11:00 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/avariya-1950876872.html
В Кемерове один человек погиб при ДТП с трамваями
В Кемерове один человек погиб при ДТП с трамваями - РИА Новости, 06.06.2024
В Кемерове один человек погиб при ДТП с трамваями
При ДТП с трамваями в Кемерове погиб один человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:23
2024-06-06T11:00
происшествия
кемерово
дмитрий анисимов
илья середюк
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн — РИА Новости. При ДТП с трамваями в Кемерове погиб один человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.&quot;К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку&quot;, — написал он.Глава города отметил, что состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Сдавать кровь не требуется.По его словам, 11 человек перевели на амбулаторное лечение.Представитель экстренных служб отметил в разговоре с РИА Новости, что всего пострадали 102 человека, один из которых погиб. Как уточнил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, повреждения получили пять детей, 78 пострадавших доставили в три больницы в Кемерово.Он добавил, что нескольким пациентам уже проводятся хирургические операции.Авария произошла рано утром в четверг на Логовом шоссе. В соцсети попало видео инцидента. На нем запечатлено, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машины, которые успевают затормозить.Также опубликовано фото с места ДТП, на нем видно два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Расследование взято на прокурорский контроль.Из-за ДТП создан оперативный штаб, который возглавил глава города.
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РИА Новости
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4.7
96
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353
60
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Кадры с места столкновения двух трамваев в Кемерове
Кадры с места столкновения двух трамваев в Кемерове
2024-06-06T08:23
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Трамвай перед столкновением в Кемерово
В соцсетях появилось видео из Кемерово, где видно, как один из трамвае в перед столкновением на большой скорости совершает поворот, у него срываются двери и несколько человек оказываются на проезжей части
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происшествия, кемерово, дмитрий анисимов, илья середюк, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Дмитрий Анисимов, Илья Середюк, ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерове один человек погиб при ДТП с трамваями

Глава Кемерово Анисимов: один человек погиб после ДТП с трамваями

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 июн — РИА Новости. При ДТП с трамваями в Кемерове погиб один человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.
«

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку", — написал он.

Глава города отметил, что состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Сдавать кровь не требуется.
По его словам, 11 человек перевели на амбулаторное лечение.
Представитель экстренных служб отметил в разговоре с РИА Новости, что всего пострадали 102 человека, один из которых погиб.
© Полиция КемеровоМесто столкновения трамваев в Кемерове
Место столкновения трамваев в Кемерово
© Полиция Кемерово
Место столкновения трамваев в Кемерове
Как уточнил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, повреждения получили пять детей, 78 пострадавших доставили в три больницы в Кемерово.
Он добавил, что нескольким пациентам уже проводятся хирургические операции.
Авария произошла рано утром в четверг на Логовом шоссе.
© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramДТП с участием двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерове
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерове - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
ДТП с участием двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерове
В соцсети попало видео инцидента. На нем запечатлено, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машины, которые успевают затормозить.
Также опубликовано фото с места ДТП, на нем видно два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.
© Кадр видео очевидцаДТП с участием двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерове
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерове
© Кадр видео очевидца
ДТП с участием двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерове
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Расследование взято на прокурорский контроль.
Из-за ДТП создан оперативный штаб, который возглавил глава города.
© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramДТП с участием двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерове
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерове - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
ДТП с участием двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерове
 
ПроисшествияКемеровоДмитрий АнисимовИлья СередюкДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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