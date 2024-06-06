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В Кемерове один человек погиб при ДТП с трамваями

В Кемерове один человек погиб при ДТП с трамваями - РИА Новости, 06.06.2024

В Кемерове один человек погиб при ДТП с трамваями

При ДТП с трамваями в Кемерове погиб один человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:23

2024-06-06T08:23

2024-06-06T11:00

происшествия

кемерово

дмитрий анисимов

илья середюк

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 6 июн — РИА Новости. При ДТП с трамваями в Кемерове погиб один человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале."К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку", — написал он.Глава города отметил, что состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Сдавать кровь не требуется.По его словам, 11 человек перевели на амбулаторное лечение.Представитель экстренных служб отметил в разговоре с РИА Новости, что всего пострадали 102 человека, один из которых погиб. Как уточнил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, повреждения получили пять детей, 78 пострадавших доставили в три больницы в Кемерово.Он добавил, что нескольким пациентам уже проводятся хирургические операции.Авария произошла рано утром в четверг на Логовом шоссе. В соцсети попало видео инцидента. На нем запечатлено, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машины, которые успевают затормозить.Также опубликовано фото с места ДТП, на нем видно два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Расследование взято на прокурорский контроль.Из-за ДТП создан оперативный штаб, который возглавил глава города.

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места столкновения двух трамваев в Кемерове Кадры с места столкновения двух трамваев в Кемерове 2024-06-06T08:23 true PT0M22S

Трамвай перед столкновением в Кемерово В соцсетях появилось видео из Кемерово, где видно, как один из трамвае в перед столкновением на большой скорости совершает поворот, у него срываются двери и несколько человек оказываются на проезжей части 2024-06-06T08:23 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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