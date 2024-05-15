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Биография Алексея Смирнова - РИА Новости, 15.05.2024
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11:27 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/smirnov-1946082790.html
Биография Алексея Смирнова
Биография Алексея Смирнова - РИА Новости, 15.05.2024
Биография Алексея Смирнова
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Борисович Смирнов родился 27 мая 1973 года в Брянской области. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:27
2024-05-15T11:27
справки
курская область
московская область (подмосковье)
курск
алексей смирнов (политик)
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Борисович Смирнов родился 27 мая 1973 года в Брянской области.В 1995 году окончил Курскую государственную сельскохозяйственную академию (ныне – Курский государственный аграрный университет имени И. И. Иванова) по специальности "экономист-организатор". В 2001 окончил Орловскую региональную академию государственной службы (Курский филиал) по специальности "Государственное и муниципальное управление".С 1998 по 2004 годы работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области: консультантом отдела развития сферы бытовых, коммунальных услуг и лицензирования, начальником экономического отдела, заместителем председателя комитета, первым заместителем председателя комитета.С 2004 по 2010 годы занимал различные должности в администрации города Курска: был заместителем главы - председателем комитета ЖКХ Курска, заместителем главы по ЖКХ, транспорту, имуществу и земельным отношениям.С 2010 по 2011 годы работал в Некоммерческом партнерстве "Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса" директором Курского филиала, советником президента.В 2011 году занимал должность заместителя руководителя администрации городского поселения Сергиев Посад (Московская область).С 2011 по 2012 годы – советник министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, начальник управления нормирования и реконструкции объектов жилищно-коммунального назначения.В период 2012-2015 годов – заместитель министра строительного комплекса Московской области.С 2015 по 2016 годы был первым заместителем министра строительного комплекса Московской области.4 июля 2016 года назначен первым заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.3 ноября 2018 года был назначен заместителем губернатора Курской области.В марте 2021 года Алексей Смирнов был назначен первым заместителем губернатора Курской области. С августа 2022 года одновременно занимал пост председателя правительства Курской области. 15 мая 2024 года указом президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Награжден Почетной грамотой президента России, нагрудным знаком "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
курская область
московская область (подмосковье)
курск
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справки, курская область, московская область (подмосковье), курск, алексей смирнов (политик)
Справки, Курская область, Московская область (Подмосковье), Курск, Алексей Смирнов (политик)

Биография Алексея Смирнова

© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Курской областиАлексей Смирнов
Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области
Алексей Смирнов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Борисович Смирнов родился 27 мая 1973 года в Брянской области.
В 1995 году окончил Курскую государственную сельскохозяйственную академию (ныне – Курский государственный аграрный университет имени И. И. Иванова) по специальности "экономист-организатор". В 2001 окончил Орловскую региональную академию государственной службы (Курский филиал) по специальности "Государственное и муниципальное управление".
С 1998 по 2004 годы работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области: консультантом отдела развития сферы бытовых, коммунальных услуг и лицензирования, начальником экономического отдела, заместителем председателя комитета, первым заместителем председателя комитета.
С 2004 по 2010 годы занимал различные должности в администрации города Курска: был заместителем главы - председателем комитета ЖКХ Курска, заместителем главы по ЖКХ, транспорту, имуществу и земельным отношениям.
С 2010 по 2011 годы работал в Некоммерческом партнерстве "Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса" директором Курского филиала, советником президента.
В 2011 году занимал должность заместителя руководителя администрации городского поселения Сергиев Посад (Московская область).
С 2011 по 2012 годы – советник министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, начальник управления нормирования и реконструкции объектов жилищно-коммунального назначения.
В период 2012-2015 годов – заместитель министра строительного комплекса Московской области.
С 2015 по 2016 годы был первым заместителем министра строительного комплекса Московской области.
4 июля 2016 года назначен первым заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
3 ноября 2018 года был назначен заместителем губернатора Курской области.
В марте 2021 года Алексей Смирнов был назначен первым заместителем губернатора Курской области.
С августа 2022 года одновременно занимал пост председателя правительства Курской области.
15 мая 2024 года указом президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
Награжден Почетной грамотой президента России, нагрудным знаком "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиКурская областьМосковская область (Подмосковье)КурскАлексей Смирнов (политик)
 
 
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