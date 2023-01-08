https://ria.ru/20230108/desantniki-1840787750.html

"Никто никого не бросал". Что на самом деле произошло с девятой ротой

"Никто никого не бросал". Что на самом деле произошло с девятой ротой - РИА Новости, 08.01.2023

"Никто никого не бросал". Что на самом деле произошло с девятой ротой

Бой у высоты 3234 стал одним из наиболее героических и трагических эпизодов Афганской войны. Тридцать пять лет назад рота десантников вступила в неравную... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T08:00

2023-01-08T08:00

2023-01-08T08:02

безопасность

федор бондарчук

валерий востротин

алексей смирнов

хост (город)

пакистан

афганистан

су-25

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Бой у высоты 3234 стал одним из наиболее героических и трагических эпизодов Афганской войны. Тридцать пять лет назад рота десантников вступила в неравную схватку с численно превосходящими силами душманов. Вокруг этого потом возникло немало мифов. О том, как все было в реальности, — в материале РИА Новости.Прорвать блокадуС 23 ноября 1987-го по 10 января 1988-го 40-я армия провела последнюю крупную общевойсковую операцию в Афганистане — "Магистраль". Перед солдатами и офицерами поставили задачу прорвать многолетнюю военную и экономическую блокаду округа Хост. Вооруженная оппозиция собиралась отторгнуть эту территорию от Кабула и создать там независимое государство. Необходимо было сорвать эти планы.Ситуация осложнялась тем, что местность очень труднодоступная — повсюду горы. Кроме того, регион граничит с Пакистаном, который помогал афганским душманам.Командование привлекло к операции 5600 военнослужащих. Особую роль в последующих событиях сыграли 1-й и 3-й батальоны 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка (345-й опдп). "Крылатой пехоте" поставили задачу взять под контроль господствующие высоты вдоль стратегически важной трассы между городами Гардез и Хост.Легкой прогулки бойцам никто не обещал — провинция кишела боевиками. В горах — схроны, огневые точки, минометные позиции.Третий батальон действовал в непосредственной близости от афгано-пакистанской границы. Восьмой и девятой роте приказали занять несколько рубежей противника, с которых корректировали огонь артиллерии. В том числе — две безымянные высоты, отмеченные на картах как 3234 и 3228. Оттуда трасса просматривалась на 20-30 километров.Десантники взяли обе позиции 27-28 декабря 1987-го. Командир 345-го опдп Валерий Востротин сосредоточил все три взвода девятой роты на высоте 3234 как тактически наиболее значимой. Десантники, не теряя времени на празднование Нового года, приступили к обустройству огневых точек, оборудованию полевых укреплений и минированию подходов.Роту усилили расчетом крупнокалиберного пулемета "Утес" и артиллерийским корректировщиком второй гаубичной батареи артдивизиона полка. Советские бойцы быстро закрепились на высоте по всем правилам военной науки.Подвиг пулеметчикаБольше недели противник практически никак себя не проявлял. Однако десантники неоднократно слышали шум вертолетных винтов — было очевидно, что Пакистан перебрасывает затаившимся "духам" подкрепление.Все понимали, что готовится атака. И 7 января, около 15:30, начался массированный артобстрел. Противник бил по девятой роте из минометов, безоткатных орудий и гранатометов. А час спустя в бой пошла пехота.Командир расчета крупнокалиберного пулемета "Утес" гвардии младший сержант Вячеслав Александров первым обнаружил поднимающихся на вершину горного хребта "духов", предупредил товарищей и открыл огонь. Боевики, пытавшиеся занять высоту нахрапом, залегли. Лезть на 12,7-миллиметровый "Утес" с оптикой было бы самоубийством, поэтому душманы сменили тактику и стали бить с трех сторон из гранатометов.Гвардии младший сержант отправил бойцов расчета в укрытие, а сам продолжал стрелять, хотя вокруг пулеметного гнезда бушевал огненный ад. Когда "Утес" повредило осколком, Александров метнул несколько гранат и погиб от ответного огня.Ему удалось практически в одиночку сдержать противника, имевшего огромное численное превосходство. Это позволило товарищам подготовиться к обороне других направлений.Двенадцать атакЗа первой атакой последовали другие. Противник лез на высоту, не считаясь с потерями. Используя мертвые зоны, под плотным огнем "духи" приблизились с трех направлений, в том числе через минное поле.На западном склоне моджахеды продвинулись на 50 метров, на отдельных участках — на бросок гранаты. В этих условиях неоценимую помощь роте оказал артиллерийский корректировщик Иван Бабенко. Он наводил полковые гаубицы прямо на боевые порядки.Сражение за 3234 завершилось 8 января, около четырех часов утра. Тридцать девять советских солдат и офицеров отразили натиск 400 боевиков, потеряв убитыми шестерых. Ранения получили 28 десантников, у девятерых они были тяжелыми. Всего отбили 12 вражеских атак. У противника — сотни погибших."Это были не только душманы, но и хорошо обученные пакистанские наемники, — вспоминал участник боя сержант Владимир Щиголев. — Утром вся гора была усеяна их трупами. Еще бы одна-две атаки, и конец, нас бы не было. Боеприпасов практически не осталось: все гранаты перекидали и даже камни бросали. Наших — и убитых, и раненых — мы стаскивали в одну кучу, не разбираясь. Помню, как под утро, в перерывах между атаками, мы, оставшиеся в живых пацаны, завидовали мертвым. Им уже не было страшно, их уже не убьют и в плен не возьмут".Режиссер Федор Бондарчук, экранизировавший эту историю в 2006-м (фильм "9-я рота"), о многом умолчал, сделав акцент на том, что десантников якобы забыли в горах. На самом же деле командование 345-го полка наблюдало за боем с соседней высоты. В критический момент к роте пробился разведывательный взвод 3-го парашютно-десантного батальона — 12 человек под командованием старшего лейтенанта Алексея Смирнова с боеприпасами, медикаментами и водой. Устойчивую связи с подразделением обеспечивал самолет-ретранслятор, барражировавший над районом боевых действий.Через несколько дней патрулирующий ближайшие ущелья штурмовик Су-25 засек внизу вращающиеся огни. Это были пакистанские вертолеты, пытавшиеся эвакуировать раненых боевиков. Советские войска нанесли по их позициям массированный удар из реактивных систем залпового огня "Ураган". Из ущелья три дня поднимался жирный черный дым. Артиллерия поставила в сражении окончательную точку. И в осажденный Хост выдвинулись первые автомобильные колонны. Операция "Магистраль" завершилась полной победой 40-й армии.

https://ria.ru/20221210/konvertoplan-1837545535.html

https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html

https://ria.ru/20180128/1513421934.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, федор бондарчук, валерий востротин, алексей смирнов, хост (город), пакистан, афганистан, су-25