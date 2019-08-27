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РИА Новости

Эксперт указал на "кадровую яму" в рабочих профессиях

16:31 27.08.2019 (обновлено: 16:38 27.08.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПроизводство мороженого
Производство мороженого
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ситуация с "квалификационной ямой" в России продолжит усугубляться, рабочие профессии не привлекают молодежь из-за слабого престижа и низких зарплат, заявил РИА Новости руководитель комитета по энергетике московского областного отделения "Деловой России" Алексей Смирнов.
Число занятых на рынке труда в России, компетенции которых избыточны или недостаточны для выполняемой работы, достигает почти 34 миллионов человек, то есть они попадают в так называемую "квалификационную яму", говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills.
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Вчера, 00:33РИА Новости
В "квалификационную яму" попали почти 34 миллиона россиян
"Во-первых, у молодежи отсутствует стремление получать рабочую профессию из-за слабого престижа и невысоких зарплат. Во-вторых, программы подготовки прикладных специалистов существенно отстают от требований современности. Сегодня тем же электрикам недостаточно просто разбираться в работе прибора. Сами приборы становятся "умными", а значит, требуются знания современных технологий", - говорит эксперт.
Он ссылается на данные Роструда, опубликованные в мае этого года: в стране насчитывается более 40 тысяч открытых позиций по вакансиям слесаря, 39 тысяч вакансий монтажников, более 9 тысяч - сварщиков и 8 тысяч - токаря.
"Стремительное развитие рынка "интернета вещей", который к 2020 году перейдет отметку в 80 миллиардов рублей при среднем ежегодном темпе роста в 7-8%, еще сильнее увеличит кадровый разрыв в стране", - сказал Смирнов. В целом же, по его оценке, проблема носит многосторонний характер.
Газета Работа на ярмарке вакансий
Вчера, 14:34Сказано в эфире
Не на своем месте. Эксперт рассказал, как вывести россиян из "кадровой ямы"Почти 34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме" из-за недостатка или избытка компетенций, следует из доклада компании BCG и World Skills. Доктор экономических наук Александр Сафонов рассказал радио Sputnik, как гармонизировать трудовые отношения.
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