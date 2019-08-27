Эксперт указал на "кадровую яму" в рабочих профессиях

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ситуация с "квалификационной ямой" в России продолжит усугубляться, рабочие профессии не привлекают молодежь из-за слабого престижа и низких зарплат, заявил РИА Новости руководитель комитета по энергетике московского областного отделения "Деловой России" Алексей Смирнов.

Число занятых на рынке труда в России, компетенции которых избыточны или недостаточны для выполняемой работы, достигает почти 34 миллионов человек, то есть они попадают в так называемую "квалификационную яму", говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills.

"Во-первых, у молодежи отсутствует стремление получать рабочую профессию из-за слабого престижа и невысоких зарплат. Во-вторых, программы подготовки прикладных специалистов существенно отстают от требований современности. Сегодня тем же электрикам недостаточно просто разбираться в работе прибора. Сами приборы становятся "умными", а значит, требуются знания современных технологий", - говорит эксперт.

Он ссылается на данные Роструда, опубликованные в мае этого года: в стране насчитывается более 40 тысяч открытых позиций по вакансиям слесаря, 39 тысяч вакансий монтажников, более 9 тысяч - сварщиков и 8 тысяч - токаря.