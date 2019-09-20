Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу об убийстве полицейского в метро

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции метрополитена Алексея Смирнова по делу о стрельбе на станции "Рязанский проспект", в результате которой погиб полицейский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным следствия, вечером 19 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй ранен. Смирнов обвиняется по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, ему грозит пожизненный срок.

Сторона защиты заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах пойдет речь о сведениях, относящихся к режимному объекту. Следователь заявил, что в материалах дела есть такие сведения, но они не помечены грифом "секретно". Судья продолжил рассмотрение в открытом режиме.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласил решение судья. Таким образом, Смирнов отправится в СИЗО как минимум до 19 ноября.

"В результате совершенного преступления погиб один из сотрудников, второй находится в тяжелом состоянии в больнице. Смирнов, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей, которые являются его сослуживцами, или принудить их изменить показания", - зачитал следователь обвинительное заключение.

Прокурор поддержал ходатайство. Сторона защиты возражала.