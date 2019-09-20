Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу об убийстве полицейского в метро

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции метрополитена Алексея Смирнова по делу о стрельбе на станции "Рязанский проспект", в результате которой погиб полицейский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, вечером 19 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй ранен. Смирнов обвиняется по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, ему грозит пожизненный срок.
Сторона защиты заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах пойдет речь о сведениях, относящихся к режимному объекту. Следователь заявил, что в материалах дела есть такие сведения, но они не помечены грифом "секретно". Судья продолжил рассмотрение в открытом режиме.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласил решение судья. Таким образом, Смирнов отправится в СИЗО как минимум до 19 ноября.
"В результате совершенного преступления погиб один из сотрудников, второй находится в тяжелом состоянии в больнице. Смирнов, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей, которые являются его сослуживцами, или принудить их изменить показания", - зачитал следователь обвинительное заключение.
Прокурор поддержал ходатайство. Сторона защиты возражала.
Адвокаты заявили, что будут обжаловать решение об аресте. "До тех пор, пока мы не установим досконально все обстоятельства дела, никаких комментариев не будет", - добавил один из защитников Руслан Соловьев.