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В небе над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету
В небе над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 20.10.2024
В небе над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету
Еще одна украинская ракета сбита в небе над Курской областью, сообщил Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T17:01
2024-10-20T17:01
2024-10-20T17:10
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов
украина
вооруженные силы украины
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еще одна украинская ракета сбита в небе над Курской областью, сообщил Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее Смирнов сообщал о том, что в Курской области были уничтожены две ракеты."Еще одна украинская ракета сегодня днем сбита в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В небе над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету
Смирнов: еще одну ракету ВСУ уничтожили в небе над территорией Курской области