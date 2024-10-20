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В небе над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 20.10.2024 (обновлено: 17:10 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/smirnov-1978999073.html
В небе над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету
В небе над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 20.10.2024
В небе над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету
Еще одна украинская ракета сбита в небе над Курской областью, сообщил Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T17:01
2024-10-20T17:10
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов
украина
вооруженные силы украины
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еще одна украинская ракета сбита в небе над Курской областью, сообщил Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее Смирнов сообщал о том, что в Курской области были уничтожены две ракеты."Еще одна украинская ракета сегодня днем сбита в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, алексей смирнов, украина, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В небе над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету

Смирнов: еще одну ракету ВСУ уничтожили в небе над территорией Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еще одна украинская ракета сбита в небе над Курской областью, сообщил Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Ранее Смирнов сообщал о том, что в Курской области были уничтожены две ракеты.
«
"Еще одна украинская ракета сегодня днем сбита в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей СмирновУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлексей Смирнов (политик)
 
 
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