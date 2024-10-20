https://ria.ru/20241020/smirnov-1978999073.html

В небе над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету

В небе над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 20.10.2024

В небе над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету

Еще одна украинская ракета сбита в небе над Курской областью, сообщил Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T17:01

2024-10-20T17:01

2024-10-20T17:10

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов

украина

вооруженные силы украины

происшествия

алексей смирнов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еще одна украинская ракета сбита в небе над Курской областью, сообщил Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее Смирнов сообщал о том, что в Курской области были уничтожены две ракеты."Еще одна украинская ракета сегодня днем сбита в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов, украина, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик)