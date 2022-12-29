https://ria.ru/20221229/litsenziya-1842088246.html

СМИ: в России могут начать принудительно лицензировать зарубежный софт

СМИ: в России могут начать принудительно лицензировать зарубежный софт - РИА Новости, 29.12.2022

СМИ: в России могут начать принудительно лицензировать зарубежный софт

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций готовит законопроект о принудительном лицензировании программного обеспечения компаний, которые... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T08:01

2022-12-29T08:01

2022-12-29T09:45

экономика

технологии

россия

алексей смирнов

максим паршин

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций готовит законопроект о принудительном лицензировании программного обеспечения компаний, которые прекратили работу в России, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина и другие источники. По информации издания, в письме Никитина, направленном 12 декабря в "Общественную потребительскую инициативу", речь идет о том, что в условиях ухода из России иностранных разработчиков ПО вопрос его использования приобретает особую актуальность и требует регулирования. "В связи с этим, следует из документа, правительство "прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств", — поясняется в статье. По словам собеседника газеты, знакомого с ходом обсуждения в Минцифры, этот законопроект, с одной стороны, позволит декриминализировать нелегальное использование такого зарубежного софта в России, а с другой — запустит механизм его принудительного лицензирования. Предполагается, что российские клиенты будут перечислять оплату на спецсчет и эти средства будут переводиться правообладателям по первому требованию. В одной из IT-ассоциаций "Коммерсанту" подтвердили, что Минцифры обсуждает перспективы принудительного лицензирования с ними и другими подобными организациями. Источник, близкий к министерству, рассказал, что речь об этом шла на совещании 28 декабря, где заместитель главы ведомства Максим Паршин отметил, что вопрос "прорабатывается в закрытом от рынка режиме". В отрасли мнения по поводу новой инициативы разделились. Например, гендиректор компании "МойОфис" Павел Калякин считает, что декриминализация нелегального использования софта значительно замедлит темпы импортозамещения программного обеспечения и нанесет урон всему российскому IT-рынку. Генеральный директор iPavlov Лоран Акобян, со своей стороны, отметил, что не видит противоречий между механизмом принудительного лицензирования и импортозамещением ПО. По его мнению, это позволит в нестабильные времена обеспечивать беспрерывное использование софта, необходимого критическим IT-системам. Глава совета директоров "Базальт СПО" Алексей Смирнов полагает, что в нынешней ситуации эта мера необходима, но нуждается в доработке. Он выступает за то, чтобы взимать двойную оплату за софт, из которой половина прошла бы на спецсчет, а другая — на поддержку российских разработчиков.О том, что в России могут разрешить использование программного обеспечения западных компаний, покинувших российский рынок, говорил в конце ноября глава Минцифры Максут Шадаев. Он отметил, что всего 20 процентов применяемого в экономике и на промышленных предприятиях софта имеют адекватный российский аналог. Поэтому потребуется еще несколько лет, в течение которых российские решения будут создаваться и развиваться, добавил министр. Он также выразил надежду, что решить этот вопрос удастся до конца года.

https://ria.ru/20221228/microsoft-1841789335.html

https://ria.ru/20221223/itogi-1840865654.html

https://ria.ru/20221219/mintsifry-1839706229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, алексей смирнов, максим паршин