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ЕР выдвинула Смирнова кандидатам на выборах главы Курской области - РИА Новости, 29.06.2024
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12:05 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/vybory-1956299579.html
ЕР выдвинула Смирнова кандидатам на выборах главы Курской области
ЕР выдвинула Смирнова кандидатам на выборах главы Курской области - РИА Новости, 29.06.2024
ЕР выдвинула Смирнова кандидатам на выборах главы Курской области
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов выдвинут "Единой Россией" кандидатом на выборы главы региона, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:05
2024-06-29T12:05
политика
курская область
алексей смирнов (политик)
единая россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов выдвинут "Единой Россией" кандидатом на выборы главы региона, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале. "Единая Россия" выдвинула Алексея Смирнова кандидатом на выборах губернатора Курской области. Его поддержали делегаты региональной партийной конференции", - говорится в сообщении. Смирнов сообщил, что вступил в ряды ЕР во время участия в предварительном голосовании. "Приложу все усилия, чтобы оправдать высокое доверие руководства партии, доверие жителей Курской области. Людей, в первую очередь, интересует уверенность в завтрашнем дне, а это - развитие экономики, рост благосостояния, строительство новых объектов, создание комфортной среды проживания", - сказал он.
https://ria.ru/20240628/putin-1956193164.html
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия
ЕР выдвинула Смирнова кандидатам на выборах главы Курской области

ЕР выдвинула Смирнова кандидатам на выборах главы Курской области

© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Курской областиАлексей Смирнов
Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области
Алексей Смирнов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов выдвинут "Единой Россией" кандидатом на выборы главы региона, сообщила пресс-служба партии в Telegram-канале.
"Единая Россия" выдвинула Алексея Смирнова кандидатом на выборах губернатора Курской области. Его поддержали делегаты региональной партийной конференции", - говорится в сообщении.
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Смирнов сообщил, что вступил в ряды ЕР во время участия в предварительном голосовании.
"Приложу все усилия, чтобы оправдать высокое доверие руководства партии, доверие жителей Курской области. Людей, в первую очередь, интересует уверенность в завтрашнем дне, а это - развитие экономики, рост благосостояния, строительство новых объектов, создание комфортной среды проживания", - сказал он.
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ПолитикаКурская областьАлексей Смирнов (политик)Единая Россия
 
 
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