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Биография Виталия Савельева

Биография Виталия Савельева - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Виталия Савельева

Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте (Узбекистан). РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:16

2024-05-14T22:16

2024-05-14T22:16

справки

ташкент

виталий савельев

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Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте (Узбекистан). В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет). Кандидат экономических наук (1997).С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой".С 1984 года был заместителем управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж".С 1987 года работал заместителем начальника главка "Главленинградинжстрой".С 1989 года – президент российско-американского СП "ДиалогИнвест".С 1993 года был председателем правления банка "Россия".С 1995 года – председатель правления банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".С 2001 года работал заместителем председателя правления ОАО (ныне ПАО) "Газпром".С 2004 года – заместитель министра экономического развития и торговли РФ.С 2007 года занимал должность первого вице-президента АФК "Система".С 2009 по 2020 год – генеральный директор ПАО "Аэрофлот".10 ноября 2020 года Виталий Савельев был назначен министром транспорта Российской Федерации. Член Национального антитеррористического комитета.Член Морской коллегии при правительстве РФ. Член Высшего совета партии "Единая Россия". Виталий Савельев награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2013) и III (2023) степеней, Александра Невского (2018), Дружбы, Почета (2006), медалью Столыпина П.А I степени (2024) и др.Имеет Благодарность президента Российской Федерации.Награжден Почетной грамотой правительства Российской Федерации, медалями, ведомственными наградами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ташкент, виталий савельев