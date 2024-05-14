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Биография Виталия Савельева - РИА Новости, 14.05.2024
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22:16 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/savelev-1944142952.html
Биография Виталия Савельева
Биография Виталия Савельева - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Виталия Савельева
Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте (Узбекистан). РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:16
2024-05-14T22:16
справки
ташкент
виталий савельев
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Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте (Узбекистан). В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет). Кандидат экономических наук (1997).С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой".С 1984 года был заместителем управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж".С 1987 года работал заместителем начальника главка "Главленинградинжстрой".С 1989 года – президент российско-американского СП "ДиалогИнвест".С 1993 года был председателем правления банка "Россия".С 1995 года – председатель правления банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".С 2001 года работал заместителем председателя правления ОАО (ныне ПАО) "Газпром".С 2004 года – заместитель министра экономического развития и торговли РФ.С 2007 года занимал должность первого вице-президента АФК "Система".С 2009 по 2020 год – генеральный директор ПАО "Аэрофлот".10 ноября 2020 года Виталий Савельев был назначен министром транспорта Российской Федерации. Член Национального антитеррористического комитета.Член Морской коллегии при правительстве РФ. Член Высшего совета партии "Единая Россия". Виталий Савельев награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2013) и III (2023) степеней, Александра Невского (2018), Дружбы, Почета (2006), медалью Столыпина П.А I степени (2024) и др.Имеет Благодарность президента Российской Федерации.Награжден Почетной грамотой правительства Российской Федерации, медалями, ведомственными наградами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, ташкент, виталий савельев
Справки, Ташкент, Виталий Савельев

Биография Виталия Савельева

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВиталий Савельев
Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Виталий Савельев. Архивное фото
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Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте (Узбекистан).
В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет). Кандидат экономических наук (1997).
С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой".
С 1984 года был заместителем управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж".
С 1987 года работал заместителем начальника главка "Главленинградинжстрой".
С 1989 года – президент российско-американского СП "ДиалогИнвест".
С 1993 года был председателем правления банка "Россия".
С 1995 года – председатель правления банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".
С 2001 года работал заместителем председателя правления ОАО (ныне ПАО) "Газпром".
С 2004 года – заместитель министра экономического развития и торговли РФ.
С 2007 года занимал должность первого вице-президента АФК "Система".
С 2009 по 2020 год – генеральный директор ПАО "Аэрофлот".
10 ноября 2020 года Виталий Савельев был назначен министром транспорта Российской Федерации.
Член Национального антитеррористического комитета.
Член Морской коллегии при правительстве РФ.
Член Высшего совета партии "Единая Россия".
Виталий Савельев награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2013) и III (2023) степеней, Александра Невского (2018), Дружбы, Почета (2006), медалью Столыпина П.А I степени (2024) и др.
Имеет Благодарность президента Российской Федерации.
Награжден Почетной грамотой правительства Российской Федерации, медалями, ведомственными наградами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиТашкентВиталий Савельев
 
 
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