https://ria.ru/20240513/nauseda-1944727369.html

Биография Гитанаса Науседы

Биография Гитанаса Науседы - РИА Новости, 13.05.2024

Биография Гитанаса Науседы

Президент Литвы Гитанас Науседа родился 19 мая 1964 года в Клайпеде (Литовская ССР, сейчас Литовская Республика) в семье инженера и учительницы. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:05

2024-05-13T16:05

2024-05-13T16:05

справки

литва

россия

гитанас науседа

ингрида шимоните

нато

бундестаг германии

всемирный банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920574470_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_32c6d10a83158132c95a00882c19d1a2.jpg

Президент Литвы Гитанас Науседа родился 19 мая 1964 года в Клайпеде (Литовская ССР, сейчас Литовская Республика) в семье инженера и учительницы. В 1987 году окончил факультет экономики промышленности Вильнюсского университета, в 1989 году – аспирантуру экономического факультета того же университета. В 1993 году получил докторскую степень в области социальных наук. С 1990 по 1992 год Науседа проходил практику в Мангеймском университете в Германии по программе DAAD (Германская службы академических обменов). С 1993 по 1994 год учился на факультете политических наук в Боннском университете (Германия). В 1994 году стажировался в Бундестаге в Бонне, в 1998 году – во Всемирном банке в Вашингтоне (округ Колумбия, США).В 1987-2004 годах Гитанас Науседа преподавал на экономическом факультете Вильнюсского университета. В 2009-2019 годах преподавал в Международной школе бизнеса Вильнюсского университета. Доцент, с 2016 года – профессор.В 1992-1993 годах работал в Институте экономики и приватизации.В 1993-1994 годах был начальником отдела финансового рынка в Государственном управлении по ценам и конкуренции при правительстве Литовской Республики.С 1993 по 1996 год сотрудничал с газетой Lietuvos rytas.В 1994-1996 годах работал заместителем начальника отдела методологии и анализа в департаменте надзора за коммерческими банками Банка Литвы.С 1996 по 2000 год был директором департамента денежно-кредитной политики Банка Литвы, с 1998 по 2000 год – членом правления Банка Литвы.С 2000 по 2008 год занимал должность советника председателя правления литовского коммерческого банка AB Vilniaus Bankas.В 2004-2009 годах был советником президента Латвии Валдаса Адамкуса.С 2008 по 2018 год – советник президента SEB Bankas, главный экономист.В сентябре 2018 года Гитанас Науседа объявил о своем участии в выборах президента Литвы в качестве независимого кандидата.26 мая 2019 года Гитанас Науседа был избран президентом Литвы. Во втором туре выборов он победил Ингриду Шимоните (33,04%), набрав 65,68% голосов избирателей. 12 июля 2019 года Науседа вступил в должность. Перед вторым туром выборов Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией и заявил о необходимости "прагматичного подхода" в диалоге с Москвой. Он добавил, что Литва не может "закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях". Однако на первой после избрания пресс-конференции новый лидер страны подчеркнул, что отношения Литвы и России существенно не изменятся, если ситуация на Украине останется прежней. 24 февраля 2022 года Литва осудила спецоперацию РФ по демилитаризации Украины. Прибалтийская страна считается одним из лидеров по оказанию помощи Киеву. Литва поставляет ему вооружение и военную технику, обучает украинских военнослужащих, направляет гумпомощь. По состоянию на 2023 год Литва уже предоставила Киеву гуманитарную, военную и финансовую помощь на сумму более одного миллиарда евро, что составляет более 1,5% ее валового внутреннего продукта. В апреле 2023 года литовскими СМИ были опубликованы документы, которые свидетельствовали, что Гитанас Науседа в июне 1988 года стал членом КПСС. Этот факт был скрыт литовским президентом на выборах в 2019 году. В комментарии агентству BNS Науседа назвал вступление в компартию "ошибкой молодости". https://rg.ru/2023/04/05/prezident-litvy-nauseda-vstuplenie-v-kpss-bylo-oshibkoj-molodosti.html7 декабря 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа объявил о своем решении выставить свою кандидатуру на второй срок на выборах главы государства. 4 апреля 2024 года Главная избирательная комиссия Литвы зарегистрировала Гитанаса Науседу кандидатом на президентских выборах в качестве самовыдвиженца. 13 мая стало известно, что Науседа побеждает в первом туре выборов главы государства с 44,19% голосов избирателей после обработки данных 100% участков. Он примет участие во втором туре президентских выборов.Науседа считает Россию "угрозой не только для Литвы и региона, но и для всей Европы". Также литовский лидер убежден, что в случае нападения НАТО окажет помощь балтийской республике, что "описано в договоре НАТО". Гитанас Науседа является автором книг "Политика доходов и экономическая стабилизация"(1994), "Литва. История успеха: политика, экономика, культура, общество знаний, спорт, туризм" (2007), "Хроника школы Ниддена" (Chronik der Schule zu Nidden, 2013).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

литва

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, литва, россия, гитанас науседа, ингрида шимоните, нато, бундестаг германии, всемирный банк, германия