Рейтинг@Mail.ru
Жители Литвы считают размещение бригады ФРГ тратой денег - РИА Новости, 06.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 06.08.2026
Жители Литвы считают размещение бригады ФРГ тратой денег

РИА Новости: в Литве назвали размещение бригады ФРГ бесполезной тратой денег

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии, Литвы и Эстонии
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия планирует разместить в Литве к концу 2027 года тяжелую бригаду численностью 5–6 тысяч человек.
  • Литовские интернет-пользователи считают размещение немецких военных бесполезной тратой денег.
  • Некоторые литовские пользователи проводят параллели между нынешним размещением немецких военных и фашистской оккупацией Литвы в годы Второй мировой войны.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Литовские интернет-пользователи считают размещение бригады бундесвера в Литве бесполезной тратой денег и вспоминают фашистскую оккупацию страны в годы Второй мировой войны, выяснило РИА Новости, изучив комментарии пользователей на литовских порталах.
Германия намерена разместить в Литве к концу 2027 года тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения общей численностью 5-6 тысяч человек. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял о строительстве инфраструктуры для размещения немецких военных.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
В Германии призвали начать официальные контакты с Россией по Украине
06:11
"Немецкая бригада в Литве нужна только для того, чтобы позлить русских. Это как помахать перед быком красной тряпкой", - написал пользователь Vaclovas.
Он же выразил сомнение, что немецкие военные станут отстаивать интересы другой страны. "Ни немцы, ни американцы не будут защищать Литву… Немцы будут защищать только интересы Германии", - подчеркнул он.
Пользователь с ником Amzinas прокомментировал сообщение о строительстве в Литве инфраструктуры для размещения немецких военных словами: "Оккупанты вернулись".
"Немцы снова, как в сороковые, порабощают Литву… Поставят литовцев на первые баррикады, а сами потом смоются", - отметил комментатор Rrrr.
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Немецкие военные пожаловались на плохие условия службы в Литве
5 марта, 05:04
Пользователь с ником X написал, что в 1941 году немецкие войска пришли с шумом, а теперь оккупируют тихо.
"Внуки (Адольфа) Гитлера приехали защищать Литву?" - поинтересовался комментатор с ником labai juokinga.
Ряд литовских комментаторов посчитал напрасной тратой денег строительство инфраструктуры для размещения иностранных солдат за счет бюджета Литвы.
"Цена космическая, пользы никакой, ущерб государству и народу огромный", - отмечает пользователь Kaina.
Еще два комментатора с никами $$ и Aišku выразили похожее мнение, написав, что на строительство будут потрачены большие суммы, но пользы от этого не будет.
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Писториус заявил о нехватке специалистов для формирования бригады в Литве
2 июля, 12:23
 
В миреЛитваГерманияГитанас Науседа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала