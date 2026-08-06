Краткий пересказ от РИА ИИ Германия планирует разместить в Литве к концу 2027 года тяжелую бригаду численностью 5–6 тысяч человек.

Литовские интернет-пользователи считают размещение немецких военных бесполезной тратой денег.

Некоторые литовские пользователи проводят параллели между нынешним размещением немецких военных и фашистской оккупацией Литвы в годы Второй мировой войны.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Литовские интернет-пользователи считают размещение бригады бундесвера в Литве бесполезной тратой денег и вспоминают фашистскую оккупацию страны в годы Второй мировой войны, выяснило РИА Новости, изучив комментарии пользователей на литовских порталах.

Германия намерена разместить в Литве к концу 2027 года тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения общей численностью 5-6 тысяч человек. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял о строительстве инфраструктуры для размещения немецких военных.

"Немецкая бригада в Литве нужна только для того, чтобы позлить русских. Это как помахать перед быком красной тряпкой", - написал пользователь Vaclovas.

Он же выразил сомнение, что немецкие военные станут отстаивать интересы другой страны. "Ни немцы, ни американцы не будут защищать Литву… Немцы будут защищать только интересы Германии", - подчеркнул он.

Пользователь с ником Amzinas прокомментировал сообщение о строительстве в Литве инфраструктуры для размещения немецких военных словами: "Оккупанты вернулись".

"Немцы снова, как в сороковые, порабощают Литву… Поставят литовцев на первые баррикады, а сами потом смоются", - отметил комментатор Rrrr.

Пользователь с ником X написал, что в 1941 году немецкие войска пришли с шумом, а теперь оккупируют тихо.

"Внуки (Адольфа) Гитлера приехали защищать Литву?" - поинтересовался комментатор с ником labai juokinga.

Ряд литовских комментаторов посчитал напрасной тратой денег строительство инфраструктуры для размещения иностранных солдат за счет бюджета Литвы.

"Цена космическая, пользы никакой, ущерб государству и народу огромный", - отмечает пользователь Kaina.