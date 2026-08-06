Жители Литвы считают размещение бригады ФРГ тратой денег

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия планирует разместить в Литве к концу 2027 года тяжелую бригаду численностью 5–6 тысяч человек.
- Литовские интернет-пользователи считают размещение немецких военных бесполезной тратой денег.
- Некоторые литовские пользователи проводят параллели между нынешним размещением немецких военных и фашистской оккупацией Литвы в годы Второй мировой войны.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Литовские интернет-пользователи считают размещение бригады бундесвера в Литве бесполезной тратой денег и вспоминают фашистскую оккупацию страны в годы Второй мировой войны, выяснило РИА Новости, изучив комментарии пользователей на литовских порталах.
Германия намерена разместить в Литве к концу 2027 года тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения общей численностью 5-6 тысяч человек. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял о строительстве инфраструктуры для размещения немецких военных.
"Немецкая бригада в Литве нужна только для того, чтобы позлить русских. Это как помахать перед быком красной тряпкой", - написал пользователь Vaclovas.
Он же выразил сомнение, что немецкие военные станут отстаивать интересы другой страны. "Ни немцы, ни американцы не будут защищать Литву… Немцы будут защищать только интересы Германии", - подчеркнул он.
Пользователь с ником Amzinas прокомментировал сообщение о строительстве в Литве инфраструктуры для размещения немецких военных словами: "Оккупанты вернулись".
"Немцы снова, как в сороковые, порабощают Литву… Поставят литовцев на первые баррикады, а сами потом смоются", - отметил комментатор Rrrr.
Пользователь с ником X написал, что в 1941 году немецкие войска пришли с шумом, а теперь оккупируют тихо.
"Внуки (Адольфа) Гитлера приехали защищать Литву?" - поинтересовался комментатор с ником labai juokinga.
Ряд литовских комментаторов посчитал напрасной тратой денег строительство инфраструктуры для размещения иностранных солдат за счет бюджета Литвы.
"Цена космическая, пользы никакой, ущерб государству и народу огромный", - отмечает пользователь Kaina.
Еще два комментатора с никами $$ и Aišku выразили похожее мнение, написав, что на строительство будут потрачены большие суммы, но пользы от этого не будет.