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В первом туре выборов в Литве победил действующий президент Науседа
В первом туре выборов в Литве победил действующий президент Науседа - РИА Новости, 13.05.2024
В первом туре выборов в Литве победил действующий президент Науседа
Действующий президент Литвы Гитанас Науседа побеждает в первом туре выборов главы государства с 44,19% голосов избирателей после обработки данных 100% участков, РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T06:13
2024-05-13T06:13
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа побеждает в первом туре выборов главы государства с 44,19% голосов избирателей после обработки данных 100% участков, состоится второй тур, следует из информации на сайте главной избирательной комиссии страны.По данным избиркома, на 6.00 13 мая (совпадает с мск) обработаны данные всех 1895 избирательных участков. Для победы в первом туре необходимо набрать не менее 50% голосов и при этом получить поддержку не менее трети всех зарегистрированных избирателей.На втором месте - премьер Литвы Ингрида Шимоните с 19,78% голосов. В 2019 году она также участвовала в выборах президента и проиграла Науседе во втором туре, выиграв первый.
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литва, гитанас науседа, ингрида шимоните, в мире
Литва, Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните, В мире
В первом туре выборов в Литве победил действующий президент Науседа
В первом туре выборов в Литве победил действующий президент Науседа с 44,19%