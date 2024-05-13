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В первом туре выборов в Литве победил действующий президент Науседа - РИА Новости, 13.05.2024
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06:13 13.05.2024 (обновлено: 06:14 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/nauseda-1945491856.html
В первом туре выборов в Литве победил действующий президент Науседа
В первом туре выборов в Литве победил действующий президент Науседа - РИА Новости, 13.05.2024
В первом туре выборов в Литве победил действующий президент Науседа
Действующий президент Литвы Гитанас Науседа побеждает в первом туре выборов главы государства с 44,19% голосов избирателей после обработки данных 100% участков, РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T06:13
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа побеждает в первом туре выборов главы государства с 44,19% голосов избирателей после обработки данных 100% участков, состоится второй тур, следует из информации на сайте главной избирательной комиссии страны.По данным избиркома, на 6.00 13 мая (совпадает с мск) обработаны данные всех 1895 избирательных участков. Для победы в первом туре необходимо набрать не менее 50% голосов и при этом получить поддержку не менее трети всех зарегистрированных избирателей.На втором месте - премьер Литвы Ингрида Шимоните с 19,78% голосов. В 2019 году она также участвовала в выборах президента и проиграла Науседе во втором туре, выиграв первый.
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литва, гитанас науседа, ингрида шимоните, в мире
Литва, Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните, В мире
В первом туре выборов в Литве победил действующий президент Науседа

В первом туре выборов в Литве победил действующий президент Науседа с 44,19%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа побеждает в первом туре выборов главы государства с 44,19% голосов избирателей после обработки данных 100% участков, состоится второй тур, следует из информации на сайте главной избирательной комиссии страны.
По данным избиркома, на 6.00 13 мая (совпадает с мск) обработаны данные всех 1895 избирательных участков. Для победы в первом туре необходимо набрать не менее 50% голосов и при этом получить поддержку не менее трети всех зарегистрированных избирателей.
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На втором месте - премьер Литвы Ингрида Шимоните с 19,78% голосов. В 2019 году она также участвовала в выборах президента и проиграла Науседе во втором туре, выиграв первый.
 
ЛитваГитанас НауседаИнгрида ШимонитеВ мире
 
 
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