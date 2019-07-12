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РИА Новости

Президент Литвы вступил в должность

Вчера, 12:20
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ВИЛЬНЮС, 12 июл - РИА Новости. Гитанас Науседа принес присягу в парламенте и вступил в должность президента Литвы, передает Sputnik Литва.
"Я клянусь честно выполнять свои обязанности и быть справедливым по отношению ко всем. Я клянусь всеми силами укреплять независимость Литвы, служить Родине, демократии и на благо народа Литвы. Да поможет мне Бог", - приводит агентство слова Науседы.
Присягу нового литовского лидера принял председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.
Как отмечает Sputnik, на церемонию инаугурации прибыли архиепископ Гинтарас Грушас, экс-президент Валдас Адамкус с супругой, премьер-министр Саулюс Сквернялис с женой и многие другие, в том числе послы, дипломаты, члены Сейма и правительства. На заседании выступили завершающий свои полномочия президент Литвы Даля Грибаускайте, спикер Сейма Викторас Пранцкетис и литовский премьер.
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Второй тур выборов президента Литвы прошел 26 мая. Экономиста Науседу поддержали 65,68% человек, кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните – 33,04%.
Экономист, бывший советник президента SEB Bank, Гитанас Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Во время выдвижения своей кандидатуры он отметил, что Литве нужен независимый президент, знающий о законах и тенденциях функционирования современного мира и в то же время способный адаптировать свои знания для решения проблем.
Ранее он работал заместителем руководителя отдела методологии и анализа департамента по контролю коммерческих банков при банке Литвы. С 1998 по 2000 годы был членом правления банка Литвы, позже стал советником председателя правления АО Vilniaus Bankas, а с 2008 года являлся советником президента SEB Bank и финансовым аналитиком.
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