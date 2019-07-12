Президент Литвы вступил в должность

ВИЛЬНЮС, 12 июл - РИА Новости. Гитанас Науседа принес присягу в парламенте и вступил в должность президента Литвы, передает Гитанас Науседа принес присягу в парламенте и вступил в должность президента Литвы, передает Sputnik Литва

"Я клянусь честно выполнять свои обязанности и быть справедливым по отношению ко всем. Я клянусь всеми силами укреплять независимость Литвы, служить Родине, демократии и на благо народа Литвы. Да поможет мне Бог", - приводит агентство слова Науседы.

Присягу нового литовского лидера принял председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

Как отмечает Sputnik, на церемонию инаугурации прибыли архиепископ Гинтарас Грушас, экс-президент Валдас Адамкус с супругой, премьер-министр Саулюс Сквернялис с женой и многие другие, в том числе послы, дипломаты, члены Сейма и правительства. На заседании выступили завершающий свои полномочия президент Литвы Даля Грибаускайте, спикер Сейма Викторас Пранцкетис и литовский премьер.

Второй тур выборов президента Литвы прошел 26 мая. Экономиста Науседу поддержали 65,68% человек, кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните – 33,04%.

Экономист, бывший советник президента SEB Bank, Гитанас Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Во время выдвижения своей кандидатуры он отметил, что Литве нужен независимый президент, знающий о законах и тенденциях функционирования современного мира и в то же время способный адаптировать свои знания для решения проблем.