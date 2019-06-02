Избирком Литвы подтвердил победу Науседы на президентских выборах

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы объявила окончательные результаты выборов президента республики и депутатов Европарламента, сообщает агентство Sputnik Литва.
Второй тур выборов президента Литвы прошел 26 мая. По данным ГИК, экономиста Гитанаса Науседу поддержали 65,68% человек, кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните – 33,04%.
"ГИК объявила, что Науседа стал победителем президентских выборов. Удостоверение будет вручено 7 июня", - говорится в сообщении.
Кроме того, комиссия подвела итоги выборов в Европарламент, явка на которых составила 53,5 %.
Литва получила в Европарламенте 11 мандатов. Представлять республику будут консерваторы Людас Мажилис, Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене, социал-демократы Вилия Блинкявичюте и Юозас Олекас, представители "Союза крестьян и зеленых Литвы" Бронис Ропе и Шарунас Марчюленис, лидер Партии труда Виктор Успасских, либерал Пятрас Ауштрявичюс, депутат Сейма Аушра Малдейкене и лидер "Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей" Вальдемар Томашевский".
Уточняется, что после объявления предварительных результатов, бывший баскетболист Марчюленис заявил, что откажется от мандата европарламентария. ГИК удовлетворила его просьбу. Вместо него в Европарламент попадет председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас.
Отмечается, что депутаты, которые получили место в Европарламенте, должны будут отказаться от своих мандатов в Сейме. Первое заседание Европарламента состоится 2 июля.