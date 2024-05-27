https://ria.ru/20240527/litva-1948508603.html
Действующий президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов
Действующий президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов - РИА Новости, 27.05.2024
Действующий президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов
Действующий президент Литвы Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов с 74,43 процента голосов, сообщила Главная избирательная комиссия... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T01:04
2024-05-27T01:04
2024-05-27T10:06
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов с 74,43 процента голосов, сообщила Главная избирательная комиссия страны после обработки данных со всех 1895 избирательных участков.Соперница Науседы во втором туре, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, набрала 24,06 процента. Еще до окончания подсчета голосов она поздравила Науседу, а он поблагодарил ее за "корректную борьбу".Во время встречи с журналистами в предвыборном штабе политик сообщил, что намерен продолжить прошлый курс Литвы, значительное место в котором занимала поддержка Украины.По данным избиркома, за Науседу проголосовали 36,59 процента от общего числа избирателей страны. По правилам, во втором туре кандидат обязан набрать не менее трети голосов от общего количества имеющих право голоса. Науседа победил во всех 60 избирательных округах Литвы.Итоговая явка во втором туре составила 49,61 процента. Участвовать в выборах имеют право 2,4 миллиона человек. Президент избирается сроком на пять лет.
https://ria.ru/20240512/vybory-1944732384.html
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литва, в мире, украина, гитанас науседа, ингрида шимоните
Литва, В мире, Украина, Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните
Действующий президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов
Действующий президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов с 74,43%