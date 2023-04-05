https://ria.ru/20230405/nauseda-1863196223.html
В Литве выяснили, что президент страны Науседа был членом КПСС
В Литве выяснили, что президент страны Науседа был членом КПСС - РИА Новости, 05.04.2023
В Литве выяснили, что президент страны Науседа был членом КПСС
Литовский журналист Довидас Панцеровас опубликовал архивные документы, свидетельствующие, что президент страны Гитанас Науседа в июне 1988 года стал членом КПСС РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:59
2023-04-05T13:59
2023-04-05T13:59
в мире
литва
ссср
гитанас науседа
кпсс
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Литовский журналист Довидас Панцеровас опубликовал архивные документы, свидетельствующие, что президент страны Гитанас Науседа в июне 1988 года стал членом КПСС и скрыл это, когда баллотировался на пост главы государства в 2019 году. "Я не знаю, что на самом деле почувствовал Гитанас Науседа во время митингов Саюдиса, но документы показывают, что, когда Саюдис основывали, он вступил в Коммунистическую партию. Его заявление о приеме в Коммунистическую партию было подано 20 мая 1988 года, а партийный билет был выдан 27 июня 1988 года", - написал Панцеровас в соцсетях.Журналист рассказал, что спецхран Литвы недавно обнародовал ряд документов советского времени, в том числе документы Науседы из архива Коммунистической партии Литвы. По словам Панцероваса, специалисты не сомневаются в подлинности документов. "Я не думаю и не утверждаю, что принадлежность к Коммунистической партии является несмываемым пятном, но в своих политических речах президент Науседа склонен ассоциировать себя с Саюдисом и митингами Саюдиса, тогда как на самом деле в то время он выбирал другую сторону баррикад - по крайней мере официально", - написал Панцеровас. Журналист также разместил электронную анкету кандидата в президенты Науседы, которую тот заполнил перед выборами. Там в графе "принадлежность к партиям и политическим организациям" значится "не указано". Для сравнения Панцеровас привел аналогичную анкету экс-президента Литвы Дали Грибаускайте, которая членство в КПЛ указала. Панцеровас опубликовал также официальный ответ из офиса литовского президента. "Президент Гитанас Науседа был принят в Коммунистическую партию в мае 1988 года. Документы об этом хранятся в Государственном архиве и находятся в открытом доступе. Когда Саюдис начался, Гитанас Науседа не участвовал в деятельности Коммунистической партии. В анкете кандидата в президенты вопрос о принадлежности к той или иной партии или политической организации находится в той части, которую заполнять необязательно", - говорится в ответе Президентуры. Саюдис (в переводе с литовского "Движение") - националистическая организация, созданная в Литве 3 июня 1988 года и декларировавшая своей целью восстановление независимости Литвы. Органы госбезопасности СССР установили, что "Саюдисом" руководили сотрудники ЦРУ, МИ-6, польских и немецких спецслужб, которые, по сути, управляли процессом "цветной революции" в Литве и стояли за событиями в Вильнюсе в январе 1991 года.
https://ria.ru/20221116/nato-1832030897.html
https://ria.ru/20221206/litva-1836620957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, литва, ссср, гитанас науседа, кпсс
В мире, Литва, СССР, Гитанас Науседа, КПСС
В Литве выяснили, что президент страны Науседа был членом КПСС
Литовский журналист Панцеровас: Науседа в 1988 году вступил в КПСС и скрыл это на выборах
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Литовский журналист Довидас Панцеровас опубликовал архивные документы, свидетельствующие, что президент страны Гитанас Науседа в июне 1988 года стал членом КПСС и скрыл это, когда баллотировался на пост главы государства в 2019 году.
"Я не знаю, что на самом деле почувствовал Гитанас Науседа во время митингов Саюдиса, но документы показывают, что, когда Саюдис основывали, он вступил в Коммунистическую партию. Его заявление о приеме в Коммунистическую партию было подано 20 мая 1988 года, а партийный билет был выдан 27 июня 1988 года", - написал Панцеровас в соцсетях.
Журналист рассказал, что спецхран Литвы недавно обнародовал ряд документов советского времени, в том числе документы Науседы из архива Коммунистической партии Литвы. По словам Панцероваса, специалисты не сомневаются в подлинности документов.
"Я не думаю и не утверждаю, что принадлежность к Коммунистической партии является несмываемым пятном, но в своих политических речах президент Науседа склонен ассоциировать себя с Саюдисом и митингами Саюдиса, тогда как на самом деле в то время он выбирал другую сторону баррикад - по крайней мере официально", - написал Панцеровас.
Журналист также разместил электронную анкету кандидата в президенты Науседы, которую тот заполнил перед выборами. Там в графе "принадлежность к партиям и политическим организациям" значится "не указано". Для сравнения Панцеровас привел аналогичную анкету экс-президента Литвы Дали Грибаускайте
, которая членство в КПЛ указала.
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Панцеровас опубликовал также официальный ответ из офиса литовского президента. "Президент Гитанас Науседа был принят в Коммунистическую партию в мае 1988 года. Документы об этом хранятся в Государственном архиве и находятся в открытом доступе. Когда Саюдис начался, Гитанас Науседа не участвовал в деятельности Коммунистической партии. В анкете кандидата в президенты вопрос о принадлежности к той или иной партии или политической организации находится в той части, которую заполнять необязательно", - говорится в ответе Президентуры.
Саюдис (в переводе с литовского "Движение") - националистическая организация, созданная в Литве 3 июня 1988 года и декларировавшая своей целью восстановление независимости Литвы. Органы госбезопасности СССР
установили, что "Саюдисом" руководили сотрудники ЦРУ
, МИ-6
, польских и немецких спецслужб, которые, по сути, управляли процессом "цветной революции" в Литве и стояли за событиями в Вильнюсе
в январе 1991 года.
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