https://ria.ru/20230405/nauseda-1863196223.html

В Литве выяснили, что президент страны Науседа был членом КПСС

В Литве выяснили, что президент страны Науседа был членом КПСС - РИА Новости, 05.04.2023

В Литве выяснили, что президент страны Науседа был членом КПСС

Литовский журналист Довидас Панцеровас опубликовал архивные документы, свидетельствующие, что президент страны Гитанас Науседа в июне 1988 года стал членом КПСС РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:59

2023-04-05T13:59

2023-04-05T13:59

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литва

ссср

гитанас науседа

кпсс

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Литовский журналист Довидас Панцеровас опубликовал архивные документы, свидетельствующие, что президент страны Гитанас Науседа в июне 1988 года стал членом КПСС и скрыл это, когда баллотировался на пост главы государства в 2019 году. "Я не знаю, что на самом деле почувствовал Гитанас Науседа во время митингов Саюдиса, но документы показывают, что, когда Саюдис основывали, он вступил в Коммунистическую партию. Его заявление о приеме в Коммунистическую партию было подано 20 мая 1988 года, а партийный билет был выдан 27 июня 1988 года", - написал Панцеровас в соцсетях.Журналист рассказал, что спецхран Литвы недавно обнародовал ряд документов советского времени, в том числе документы Науседы из архива Коммунистической партии Литвы. По словам Панцероваса, специалисты не сомневаются в подлинности документов. "Я не думаю и не утверждаю, что принадлежность к Коммунистической партии является несмываемым пятном, но в своих политических речах президент Науседа склонен ассоциировать себя с Саюдисом и митингами Саюдиса, тогда как на самом деле в то время он выбирал другую сторону баррикад - по крайней мере официально", - написал Панцеровас. Журналист также разместил электронную анкету кандидата в президенты Науседы, которую тот заполнил перед выборами. Там в графе "принадлежность к партиям и политическим организациям" значится "не указано". Для сравнения Панцеровас привел аналогичную анкету экс-президента Литвы Дали Грибаускайте, которая членство в КПЛ указала. Панцеровас опубликовал также официальный ответ из офиса литовского президента. "Президент Гитанас Науседа был принят в Коммунистическую партию в мае 1988 года. Документы об этом хранятся в Государственном архиве и находятся в открытом доступе. Когда Саюдис начался, Гитанас Науседа не участвовал в деятельности Коммунистической партии. В анкете кандидата в президенты вопрос о принадлежности к той или иной партии или политической организации находится в той части, которую заполнять необязательно", - говорится в ответе Президентуры. Саюдис (в переводе с литовского "Движение") - националистическая организация, созданная в Литве 3 июня 1988 года и декларировавшая своей целью восстановление независимости Литвы. Органы госбезопасности СССР установили, что "Саюдисом" руководили сотрудники ЦРУ, МИ-6, польских и немецких спецслужб, которые, по сути, управляли процессом "цветной революции" в Литве и стояли за событиями в Вильнюсе в январе 1991 года.

https://ria.ru/20221116/nato-1832030897.html

https://ria.ru/20221206/litva-1836620957.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, ссср, гитанас науседа, кпсс