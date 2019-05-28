Избранный президент Литвы рассказал, какими видит отношения с Россией

Кроме того, избранный президент отметил необходимость улучшения между Вильнюсом и Минском отношений. По его словам, Литва и Белоруссия должны стать хорошими соседями, которые "не боятся критиковать".

Во втором туре президентских выборов в Литве новичок в политике Гитанас Науседа не оставил шансов своей сопернице ‒ депутату сейма и бывшему министру финансов Ингриде Шимоните.

Прибалтийский Трамп или наследник Дали? Литву возглавит беспартийный банкир Во втором туре президентских выборов в Литве новичок в политике Гитанас Науседа не оставил шансов своей сопернице ‒ депутату сейма и бывшему министру финансов Ингриде Шимоните.

В понедельник ЦИК Литвы объявила о победе Науседы во втором туре выборов главы государства. Избранный президент боролся за этот пост как независимый участник. По его мнению, создание условий для благополучия литовцев должно стать основной задачей государства. Науседа также заявил, что первый официальный визит он совершит в Польшу, с которой он намерен укреплять отношения.