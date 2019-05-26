Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press

"Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях", — сказал Науседа.

Другой кандидат на пост главы государства, депутат сейма Ингрида Шимоните заявила, что не видит причин менять нынешний политический курс, однако, по ее мнению, Вильнюс должен готовиться к разговору с "Россией будущего".

Как отмечает агентство, Науседа и Шимоните выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации.

Второй тур президентских выборов пройдет в Литве в воскресенье, в них участвуют Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните. В первом туре, который состоялся 12 мая, наибольшее число голосов набрала Шимоните: ее поддержали 31,31% избирателей. Науседа получил 30,94%.