https://ria.ru/20240510/prigovor-1944791001.html

"Родные Салтанат Нукеновой дали понять". Чем обернется дело Бишимбаева

"Родные Салтанат Нукеновой дали понять". Чем обернется дело Бишимбаева - РИА Новости, 10.05.2024

"Родные Салтанат Нукеновой дали понять". Чем обернется дело Бишимбаева

В Казахстане ожидают приговора экс-министру экономики Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. Суд продолжался больше... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T08:00

2024-05-10T08:00

2024-05-10T08:01

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Антонина Матвеева. В Казахстане ожидают приговора экс-министру экономики Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. Суд продолжался больше месяца и наделал много шума. Обвиняемый несколько раз менял показания. Чем все закончится — в материале РИА Новости.Как произошло убийствоПроцесс вели по двум статьям УК Казахстана — 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание"). Первая предусматривает лишение свободы от 15 лет вплоть до пожизненного. Вторая — до двух лет.По версии следствия, с 8 на 9 ноября 2023-го Бишимбаев до смерти избил Нукенову в одном из ресторанов Астаны. Она хотела развестись, но он устроил сцену ревности.Пока Салтанат истекала кровью, экс-министр вместо скорой позвонил своему экстрасенсу. Затем — брату Бахытжану Байжанову (его обвиняют в укрывательстве преступления), которому и принадлежит заведение. Попросил нашатырь и вещи супруги.Также потребовал скрыть улики: стереть записи с камер видеонаблюдения и повозить телефон погибшей по городу, чтобы нельзя было установить, где она находилась.Сам же позавтракал, переписывался с подругами, провел деловую встречу. На суде уверял, что якобы не мог понять, что с Салтанат. В итоге врачей все же вызвали — те лишь констатировали смерть.На теле обнаружили многочисленные следы побоев. Нукенову избивали порядка восьми часов.Изменение показанийНа первых заседаниях Бишимбаев уверял судей, что девушка, будучи пьяной, сама падала, ударялась об пол и унитаз. Потом сказал, что "старался не бить в жизненно важные органы". Затем признался: после того как толкнул, она потеряла сознание. Причиной гибели назвал несчастный случай.Его слова опроверг судмедэксперт: Салтанат умерла от гематомы головного мозга, возникшей из-за травм, которые невозможно получить случайно. Объем гематомы — 230 миллилитров крови. Это, уточнил на суде прокурор, соответствует 12-13 сильным ударам по голове.По ходу разбирательств вскрывались подробности, шокирующие общественность: почти весь процесс транслировали в прямом эфире на YouTube. Так, например, в телефоне Бишимбаева нашли видеофайлы с этим избиением. Экс-министр объявил их подделкой, но потом все же признал, что они подлинные."Вся его версия о невиновности вмиг рухнула. Предоставляя (суду) пароль от сотового телефона, он просто забыл, что снимал эти видео", — говорила позже гособвинитель.Из-за резонанса суд проходил с участием присяжных заседателей. На одном из слушаний в зале появились люди в футболках с надписью "#заСалтанат #пожизненное". Адвокат экс-министра Ерлан Газымжанов устроил скандал: требовал их вывести, так как из-за "визуального давления" у присяжных может сформироваться предвзятое мнение. Впрочем, его жалобу отклонили."Показали истинное лицо"Страсти кипели не только в зале суда. Стороны давали многочисленные интервью, публиковали посты в соцсетях, рассказывая подробности личной жизни Куандыка и Салтанат. Так, родственники Нукеновой сообщили, что девушка восемь раз пыталась уйти от мужа. Однако боялась: Бишимбаев шантажировал ее совместными интимными видео и обвинял в изменах.При этом, по словам брата Салтанат Айтбека Амангельды, сам не раз "ходил на сторону"."Сестра приехала домой — увидела постель, на которой были ресницы, помада, тоналка. А в унитазе два использованных презерватива", — рассказывал он в интервью блогеру Анне Ениной.В суде он также поделился мнением о родителях Бишимбаева. По его словам, изначально мать обвиняемого была в восторге от невестки и говорила, что та "будет жить, ни в чем не зная нужды". Однако после трагедии ее мнение изменилось."После ее смерти отдала нам кастрюлю, полную шурпы, которая прокисла, стухла за три недели. Это мясо буквально накануне своей смерти Салта варила Куандыку. Его мать сказала нам, мол, посмотрите, какая она у вас. В моментах стресса эти люди показывают свое истинное лицо", — вспомнил родственник погибшей.В свою очередь, родители Бишимбаева тоже высказались в негативном ключе. Его мать Альмира Нурлыбекова заявила в интервью, что у сына не было мотива убивать гражданскую жену, а также отметила, что Куандык "изменился в худшую сторону" после знакомства с невесткой. Якобы стал замкнутым, раздражительным, начал пить.Отец и вовсе отметил, что Куандыку нужно было быть "более разборчивым в женщинах".Итоги судаВ начале мая Бишимбаев выступил перед судом с последним словом. Еще раз опроверг, что убил жену намеренно, и выразил соболезнования ее близким. Общественность и журналистов обвинил в разжигании ненависти и очернении его семьи.Также привел цитату, которая, по его мнению, принадлежит рейхсминистру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу. На деле же эти слова в свое время сказал Адольф Гитлер."Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди". Вот так и в моем деле. Все это делается с одной целью — чтобы возбудить вашу ненависть, отклонить от объективности. Я буду откровенным: вы — моя единственная надежда на объективность", — обратился Бишимбаев к присяжным.Еще до оглашения приговора родственники Нукеновой заявили, что никогда не простят убийцу: "Не каждый изверг пойдет на такой поступок".В любом случае громкое дело уже изменило Казахстан. В середине апреля в стране приняли новый закон о криминализации домашнего насилия. Правозащитники ждали этого много лет.

https://ria.ru/20240412/ubiystvo-1939451350.html

https://ria.ru/20240429/bishimbaev-1942817762.html

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казахстан, астана, youtube, куандык бишимбаев