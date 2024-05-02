https://ria.ru/20240502/eda-1943536934.html

Брат Салтанат Нукеновой рассказал о жестокости матери Бишимбаева

Брат Салтанат Нукеновой рассказал о жестокости матери Бишимбаева - РИА Новости, 02.05.2024

Брат Салтанат Нукеновой рассказал о жестокости матери Бишимбаева

Брат Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревают экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаев, рассказал об отношении матери обвиняемого к... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:51

2024-05-02T17:51

2024-05-02T17:51

казахстан

астана

куандык бишимбаев

youtube

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Брат Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревают экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаев, рассказал об отношении матери обвиняемого к невестке в суде. Заседание транслировали в Youtube.По словам Айтбека Амангельды, изначально женщина была в восторге от Салтанат и говорила, что та "будет жить, ни в чем не зная нужды". Однако после трагедии ее мнение изменилось."Та же мать, которая говорила, какая прекрасная Салтанат, после ее смерти отдала нам кастрюлю полную шурпы, которая прокисла, стухла за три недели. Это мясо буквально накануне своей смерти Салта варила Куандыку. Его мать сказала нам, мол, посмотрите, какая она у вас. В моментах стресса эти люди показывают свое истинное лицо", — вспомнил родственник погибшей.Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж избивал ее до смерти порядка восьми часов. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, и получила травмы случайно, после того, как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон.Громкий процесс идет в Казахстане уже больше месяца и вызвал большой резонанс в обществе. На его фоне в стране возобновилась дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.Бишимбаева судят по двум статьям: "Убийство с особой жестокостью" и "Истязание". Судебное следствие уже завершилось и стороны перешли к прениям. Бишимбаев признал вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.

https://ria.ru/20240502/sud-1943517006.html

https://ria.ru/20240429/bishimbaev-1942817762.html

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казахстан, астана, куандык бишимбаев, youtube