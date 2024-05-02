Рейтинг@Mail.ru
Брат Салтанат Нукеновой рассказал о жестокости матери Бишимбаева - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/eda-1943536934.html
Брат Салтанат Нукеновой рассказал о жестокости матери Бишимбаева
Брат Салтанат Нукеновой рассказал о жестокости матери Бишимбаева - РИА Новости, 02.05.2024
Брат Салтанат Нукеновой рассказал о жестокости матери Бишимбаева
Брат Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревают экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаев, рассказал об отношении матери обвиняемого к... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:51
2024-05-02T17:51
казахстан
астана
куандык бишимбаев
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942813281_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_2c673b5dcc9ace786b6d7894a7678d14.jpg
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Брат Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревают экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаев, рассказал об отношении матери обвиняемого к невестке в суде. Заседание транслировали в Youtube.По словам Айтбека Амангельды, изначально женщина была в восторге от Салтанат и говорила, что та "будет жить, ни в чем не зная нужды". Однако после трагедии ее мнение изменилось."Та же мать, которая говорила, какая прекрасная Салтанат, после ее смерти отдала нам кастрюлю полную шурпы, которая прокисла, стухла за три недели. Это мясо буквально накануне своей смерти Салта варила Куандыку. Его мать сказала нам, мол, посмотрите, какая она у вас. В моментах стресса эти люди показывают свое истинное лицо", — вспомнил родственник погибшей.Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж избивал ее до смерти порядка восьми часов. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, и получила травмы случайно, после того, как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон.Громкий процесс идет в Казахстане уже больше месяца и вызвал большой резонанс в обществе. На его фоне в стране возобновилась дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.Бишимбаева судят по двум статьям: "Убийство с особой жестокостью" и "Истязание". Судебное следствие уже завершилось и стороны перешли к прениям. Бишимбаев признал вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.
https://ria.ru/20240502/sud-1943517006.html
https://ria.ru/20240429/bishimbaev-1942817762.html
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942813281_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d61d053a4e5fb24820a6a3af06414525.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, астана, куандык бишимбаев, youtube
Казахстан, Астана, Куандык Бишимбаев, YouTube

Брат Салтанат Нукеновой рассказал о жестокости матери Бишимбаева

© Sputnik / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкБрат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангелды выступает на марше против насилия
Брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангелды выступает на марше против насилия - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Sputnik / Ертай Сарбасов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Брат Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревают экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаев, рассказал об отношении матери обвиняемого к невестке в суде. Заседание транслировали в Youtube.
По словам Айтбека Амангельды, изначально женщина была в восторге от Салтанат и говорила, что та "будет жить, ни в чем не зная нужды". Однако после трагедии ее мнение изменилось.
Куандык Бишимбаев в суде - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Адвокат Бишимбаева устроил скандал на суде по делу Салтанат Нукеновой
Вчера, 16:24
«
"Та же мать, которая говорила, какая прекрасная Салтанат, после ее смерти отдала нам кастрюлю полную шурпы, которая прокисла, стухла за три недели. Это мясо буквально накануне своей смерти Салта варила Куандыку. Его мать сказала нам, мол, посмотрите, какая она у вас. В моментах стресса эти люди показывают свое истинное лицо", — вспомнил родственник погибшей.
Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж избивал ее до смерти порядка восьми часов. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, и получила травмы случайно, после того, как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон.
Громкий процесс идет в Казахстане уже больше месяца и вызвал большой резонанс в обществе. На его фоне в стране возобновилась дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.
Куандык Бишимбаев в суде - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Бишимбаев попался на мелочи". Новые подробности в деле Салтанат Нукеновой
29 апреля, 08:00
Бишимбаева судят по двум статьям: "Убийство с особой жестокостью" и "Истязание". Судебное следствие уже завершилось и стороны перешли к прениям. Бишимбаев признал вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.
 
КазахстанАстанаКуандык БишимбаевYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала