https://ria.ru/20240506/bishimbaev-1944092514.html

Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором

Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором - РИА Новости, 06.05.2024

Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором

Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев выступил на суде с последним словом перед присяжными, заявив, что не виноват в умышленном убийстве своей... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:36

2024-05-06T11:36

2024-05-06T13:15

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адольф гитлер

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куандык бишимбаев

дело салтанат нукеновой

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев выступил на суде с последним словом перед присяжными, заявив, что не виноват в умышленном убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, следует из трансляции заседания на официальном Youtube-канале Верховного суда республики.Судебное разбирательство длилось больше месяца, на днях стороны завершили прения. Дело получило крайне широкую огласку в Казахстане и за его пределами."Был такой печально известный министр пропаганды в нацистской Германии в 30-х годах. Его знаменитое выражение было таким: "Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в неё поверят люди". Вот так и в моем деле. Здесь даже в суде Вранчев (защитник потерпевшей стороны – ред.) пытался разжечь в вас социальную неприязнь за мои прошлые государственные должности, какие-то посты, которые я занимал. Но меня судят не за это. Всё это делается с одной целью, чтобы возбудить вашу ненависть, отклонить от объективности. Я буду откровенным: вы – моя единственная надежда на объективность", - обратился Бишимбаев к присяжным заседателям.Обвиняемый имел в виду рейхсминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, однако упомянутая фраза на самом деле принадлежит Адольфу Гитлеру.Дело Салтанат НукеновойСалтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж избивал ее до смерти порядка восьми часов. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, и получила травмы случайно, после того, как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон.Бишимбаева судят по двум статьям: "Убийство с особой жестокостью" и "Истязание". Судебное следствие уже завершилось и стороны перешли к прениям. Бывший чиновник признал вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.Следующее заседание суда назначено на 10 мая. Как ожидается, в этот день огласят приговор Бишимбаеву.

https://ria.ru/20240504/fraza-1943746862.html

https://ria.ru/20240502/eda-1943536934.html

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в мире, казахстан, адольф гитлер, германия, астана, куандык бишимбаев, дело салтанат нукеновой