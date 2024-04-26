https://ria.ru/20240426/delo-1942557352.html

В суде по делу Бишимбаева появилась таинственная незнакомка

В суде по делу Бишимбаева появилась таинственная незнакомка - РИА Новости, 26.04.2024

В суде по делу Бишимбаева появилась таинственная незнакомка

Суд изучил телефон экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого у убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой, и выяснил, с кем... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:12

2024-04-26T17:12

2024-04-26T17:18

в мире

казахстан

астана

куандык бишимбаев

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Суд изучил телефон экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого у убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой, и выяснил, с кем переписывался подсудимый в день трагедии. Заседание транслировалось в Youtube.Громкий процесс по делу Бишимбаева идет уже около месяца и вызвал большой резонанс в Казахстане. На его фоне в стране возобновилась общественная дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.Судья Айжан Кульбаева напомнила, что обвиняемый и второй подсудимый — его брат Бахытжан Байжанов, которому вменяют сокрытие преступления, вызвали скорую для избитой Нукеновой вечером, в 19:55.Спустя три минуты Бишимбаеву пришло сообщение в WhatsApp от Гульнары Насырбековой, с которой он виделся в день убийства в одной из кабинок ресторана BAU."Кстати, ты пахнешь розами", — зачитала судья сообщение от нее.В свою очередь, Насырбекова уверяла на суде, что “перепутала контакты и отправила текст по ошибке”.Утром в день гибели Салтанат Бишимбаев общался в онлайн с еще одним абонентом, подписанным как "Юлия-супер". Экс-министр назвал общение "личным" и попросил не зачитывать, но сторона обвинения настояла на обратном."Переписка начинается в 9:07, Бишимбаев пишет: "Как дела? "Юлия-супер" отвечает ему: "Приветствую, все в порядке. Как твои?", — прочитала судьяНа это сообщение Куандык ответил лишь в 19:24 и уточнил, что делает Юлия и свободна ли она сейчас. Та написала: "Ресницы делала. Во сколько?".Бишимбаев не ответил на вопросы адвокатов и судьи, кто такая “Юлия-Супер” и зачем он ей писал.Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее смерть наступила в результате многочисленных побоев, которые нанес муж. Сам он заявлял, что девушка “сама спровоцировала” конфликт и он ее толкнул. Впоследствии на суде выяснилось, что экс-чиновник записал издевательства над Нукеновой на телефон.Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана: 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание") УК РК.Судебное следствие по делу завершилось и стороны перешли к прениям. Экс-министр заявил, что признает вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.

https://ria.ru/20240426/saltanat-1942505055.html

https://ria.ru/20240424/ubiystvo-1942123872.html

https://ria.ru/20240412/ubiystvo-1939451350.html

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в мире, казахстан, астана, куандык бишимбаев