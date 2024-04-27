https://ria.ru/20240427/bishimbaev-1942749596.html
Брат Салтанат Нукеновой раскрыл неприятную подробность о Бишимбаеве
Брат Салтанат Нукеновой раскрыл неприятную подробность о Бишимбаеве - РИА Новости, 27.04.2024
Брат Салтанат Нукеновой раскрыл неприятную подробность о Бишимбаеве
Салтанат Нукенова незадолго до своей гибели пыталась уйти от гражданского мужа, экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, так как тот неоднократно... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:02
2024-04-27T14:02
2024-04-27T14:02
куандык бишимбаев
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Салтанат Нукенова незадолго до своей гибели пыталась уйти от гражданского мужа, экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, так как тот неоднократно ей изменял. Об этом в интервью блогеру Ане Ениной рассказал брат убитой Аитбек Амангельды.Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее смерть наступила в результате многочисленных побоев, которые нанес муж. Сам он заявлял, что девушка “сама спровоцировала” конфликт и он ее толкнул. Впоследствии на суде выяснилось, что экс-чиновник записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из показанного на заседании видео следует, что он избивал ее, обвиняя в изменах."Она приехала домой, увидела постель, на которой были ресницы, помада, тоналка. А в унитазе два использованных презерватива. В сентябре Салтанат ушла от Куандыка, в октябре жила отдельно от него. Она была очень чистоплотной, брезгливой. Я знал, что она никогда не простит измену. А 26 октября мама пересылает мне сообщение от Салты : у них с Кунадыком снова было бракосочетание по мусульманским обрядам. Мы просто офигели, мягко говоря…", - сказал Аитбек.Несмотря на это, Бишимбаев сам обвинял в изменах свою супругу. Также он шантажировал Салтанат совместными интимными кадрами, которые ранее просил сделать "чисто для себя".В день трагедии Нукенова позвонила брату и сказала, что решила окончательно уйти от мужа, так как устала от его измен и издевательств. До этого, рассказал Амангельды, она пыталась развестись восемь раз.Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана: 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание") УК РК.Судебное следствие по делу завершилось и стороны перешли к прениям. Экс-министр заявил, что признает вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.Громкий процесс по делу Бишимбаева идет уже больше месяца и вызвал большой резонанс в Казахстане. На его фоне в стране возобновилась общественная дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.
https://ria.ru/20240426/delo-1942557352.html
https://ria.ru/20240412/ubiystvo-1939451350.html
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куандык бишимбаев, в мире, казахстан, астана
Куандык Бишимбаев, В мире, Казахстан, Астана
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости.
Салтанат Нукенова незадолго до своей гибели пыталась уйти от гражданского мужа, экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, так как тот неоднократно ей изменял. Об этом в интервью
блогеру Ане Ениной рассказал брат убитой Аитбек Амангельды.
Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее смерть наступила в результате многочисленных побоев, которые нанес муж. Сам он заявлял, что девушка “сама спровоцировала” конфликт и он ее толкнул. Впоследствии на суде выяснилось, что экс-чиновник записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из показанного на заседании видео следует, что он избивал ее, обвиняя в изменах.
"Она приехала домой, увидела постель, на которой были ресницы, помада, тоналка. А в унитазе два использованных презерватива. В сентябре Салтанат ушла от Куандыка, в октябре жила отдельно от него. Она была очень чистоплотной, брезгливой. Я знал, что она никогда не простит измену. А 26 октября мама пересылает мне сообщение от Салты : у них с Кунадыком снова было бракосочетание по мусульманским обрядам. Мы просто офигели, мягко говоря…", - сказал Аитбек.
Несмотря на это, Бишимбаев сам обвинял в изменах свою супругу. Также он шантажировал Салтанат совместными интимными кадрами, которые ранее просил сделать "чисто для себя".
В день трагедии Нукенова позвонила брату и сказала, что решила окончательно уйти от мужа, так как устала от его измен и издевательств. До этого, рассказал Амангельды, она пыталась развестись восемь раз.
Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана: 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание") УК РК.
Судебное следствие по делу завершилось и стороны перешли к прениям. Экс-министр заявил, что признает вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.
Громкий процесс по делу Бишимбаева идет уже больше месяца и вызвал большой резонанс в Казахстане. На его фоне в стране возобновилась общественная дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.