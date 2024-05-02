https://ria.ru/20240502/prokuror-1943460884.html
Прокурор указала на фатальную ошибку Бишимбаева
Прокурор указала на фатальную ошибку Бишимбаева - РИА Новости, 02.05.2024
Прокурор указала на фатальную ошибку Бишимбаева
Гособвинитель Айжан Аймаганова, выступая по делу Салтанат Нукеновой, рассказала о несостоятельности версии ее гражданского мужа, экс-министра экономики... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:06
2024-05-02T13:06
2024-05-02T13:15
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Гособвинитель Айжан Аймаганова, выступая по делу Салтанат Нукеновой, рассказала о несостоятельности версии ее гражданского мужа, экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве супруги.Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее смерть наступила в результате многочисленных побоев, которые нанес муж. Сам он заявлял, что девушка “сама спровоцировала” конфликт и он ее толкнул. Впоследствии на суде выяснилось, что экс-чиновник записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из показанного на заседании видео следует, что он избивал ее, обвиняя в изменах."Весь процесс мы наблюдаем, как Бишимбаев мастерски лжет, искусно уходя от неудобных ему вопросов, показывая свою внешнюю открытость, стараясь не ошибиться. Но он совершил фатальную ошибку. Вся его версия о невиновности вмиг рухнула, когда в его сотовом телефоне был обнаружен видеоматериал с моментами мучения им Салтанат. Предоставляя пароль от сотового телефона, он забыл, забыл, что снимал эти видео и они сохранились у него на телефоне. Почему? Потому что он это делал на регулярной основе и его бдительность просто притупилась, он забыл", - заявила прокурор на судебных прениях по делу, которые транслируются в Youtube на официальном канале Верховного суда Республики Казахстан.Гособвинитель указала, что смерть Нукеновой могла наступить из-за многочисленных ударов. Она обратила внимание, что Салтанат из-за травм "погибала медленно". Кроме того, Аймаганова показала скриншоты видео с избиением девушки, которые записал сам Бишимбаев.Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана: 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание") УК РК.Судебное следствие по делу завершилось и стороны перешли к прениям. Экс-министр заявил, что признает вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.Громкий процесс по делу Бишимбаева идет уже больше месяца и вызвал большой резонанс в Казахстане. На его фоне в стране возобновилась общественная дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.
https://ria.ru/20240429/bishimbaev-1942817762.html
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казахстан, астана, куандык бишимбаев, youtube
Казахстан, Астана, Куандык Бишимбаев, YouTube
Прокурор указала на фатальную ошибку Бишимбаева
Прокурор Аймаганова: версия о невиновности Бишимбаева рухнула вмиг
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Гособвинитель Айжан Аймаганова, выступая по делу Салтанат Нукеновой, рассказала о несостоятельности версии ее гражданского мужа, экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве супруги.
Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее смерть наступила в результате многочисленных побоев, которые нанес муж. Сам он заявлял, что девушка “сама спровоцировала” конфликт и он ее толкнул. Впоследствии на суде выяснилось, что экс-чиновник записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из показанного на заседании видео следует, что он избивал ее, обвиняя в изменах.
"Весь процесс мы наблюдаем, как Бишимбаев мастерски лжет, искусно уходя от неудобных ему вопросов, показывая свою внешнюю открытость, стараясь не ошибиться. Но он совершил фатальную ошибку. Вся его версия о невиновности вмиг рухнула, когда в его сотовом телефоне был обнаружен видеоматериал с моментами мучения им Салтанат. Предоставляя пароль от сотового телефона, он забыл, забыл, что снимал эти видео и они сохранились у него на телефоне. Почему? Потому что он это делал на регулярной основе и его бдительность просто притупилась, он забыл", - заявила прокурор на судебных прениях по делу, которые транслируются в Youtube на официальном канале
Верховного суда Республики Казахстан.
Гособвинитель указала, что смерть Нукеновой могла наступить из-за многочисленных ударов. Она обратила внимание, что Салтанат из-за травм "погибала медленно". Кроме того, Аймаганова показала скриншоты видео с избиением девушки, которые записал сам Бишимбаев.
Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана: 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание") УК РК.
Судебное следствие по делу завершилось и стороны перешли к прениям. Экс-министр заявил, что признает вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.
Громкий процесс по делу Бишимбаева идет уже больше месяца и вызвал большой резонанс в Казахстане. На его фоне в стране возобновилась общественная дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.