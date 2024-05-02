https://ria.ru/20240502/sud-1943517006.html
Адвокат Бишимбаева устроил скандал на суде по делу Салтанат Нукеновой
Адвокат Бишимбаева устроил скандал на суде по делу Салтанат Нукеновой - РИА Новости, 02.05.2024
Адвокат Бишимбаева устроил скандал на суде по делу Салтанат Нукеновой
Адвокаты бывшего министра финансов Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены Салтанат Нукеновой, потребовали удалить из зала суда людей в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:24
2024-05-02T16:24
2024-05-02T18:51
происшествия
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астана
куандык бишимбаев
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Адвокаты бывшего министра финансов Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены Салтанат Нукеновой, потребовали удалить из зала суда людей в футболках с надписью "#заСалтанат #пожизненное", следует из трансляции заседания в YouTube на официальном канале Верховного суда республики.В начале заседания адвокат Ерлан Газымжанов выступил с ходатайством, заявив, что из-за "визуального давления" у присяжных может сформироваться предвзятое мнение о подсудимом."Я прошу удалить данных людей из зала, так как они сидят прямо напротив присяжных и могут повлиять на них", — сказал защитник.Представители потерпевших ответили на это, что присутствующие в зале суда могут открыто выражать свое мнение, а требование Газымжанова нарушает их права. С этим доводам согласился и прокурор.В итоге судья Айжан Кульбаева отказала в ходатайстве.Громкий процесс идет в Казахстане уже больше месяца и вызвал большой резонанс в обществе. На его фоне в стране возобновилась дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж избил ее до смерти. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, но он ее только толкнул. Позже выяснилось, что экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из видео следует, что он избивал ее, обвиняя в изменах.Бишимбаева судят по двум статьям: "Убийство с особой жестокостью" и "Истязание". Судебное следствие уже завершилось и стороны перешли к прениям. Бишимбаев признал вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.
https://ria.ru/20240502/prokuror-1943460884.html
https://ria.ru/20240427/bishimbaev-1942749596.html
https://ria.ru/20240429/bishimbaev-1942817762.html
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происшествия, казахстан, астана, куандык бишимбаев
Происшествия, Казахстан, Астана, Куандык Бишимбаев
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Адвокаты бывшего министра финансов Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены Салтанат Нукеновой, потребовали удалить из зала суда людей в футболках с надписью "#заСалтанат #пожизненное", следует из трансляции заседания в YouTube на официальном канале
Верховного суда республики.
В начале заседания адвокат Ерлан Газымжанов выступил с ходатайством, заявив, что из-за "визуального давления" у присяжных может сформироваться предвзятое мнение о подсудимом.
"Я прошу удалить данных людей из зала, так как они сидят прямо напротив присяжных и могут повлиять на них", — сказал защитник.
Представители потерпевших ответили на это, что присутствующие в зале суда могут открыто выражать свое мнение, а требование Газымжанова нарушает их права. С этим доводам согласился и прокурор.
В итоге судья Айжан Кульбаева отказала в ходатайстве.
Громкий процесс идет в Казахстане уже больше месяца и вызвал большой резонанс в обществе. На его фоне в стране возобновилась дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.
Тело Салтанат Нукеновой, гражданской супруги Бишимбаева, нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж избил ее до смерти. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, но он ее только толкнул. Позже выяснилось, что экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон. Из видео следует, что он избивал ее, обвиняя в изменах.
Бишимбаева судят по двум статьям: "Убийство с особой жестокостью" и "Истязание". Судебное следствие уже завершилось и стороны перешли к прениям. Бишимбаев признал вину, но лишь в нанесении побоев, а не в умышленном убийстве с особой жестокостью.