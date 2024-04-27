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Крупные пожары на мусорных полигонах и свалках в России в 2023-2024 годах

Крупные пожары на мусорных полигонах и свалках в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 27.04.2024

Крупные пожары на мусорных полигонах и свалках в России в 2023-2024 годах

27 апреля в Краснодарском крае, между Темрюком и станицей Голубицкой, произошло возгорание мусорного полигона МУП "Универсал". По предварительным оценкам,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:50

2024-04-27T16:50

2024-04-27T16:50

справки

происшествия

краснодарский край

владивосток

сергей меняйло

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пожар

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202427 апреля в Краснодарском крае, между Темрюком и станицей Голубицкой, произошло возгорание мусорного полигона МУП "Универсал". По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время на месте ведутся работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками. В тушении задействовано 13 человек и восемь единиц техники. 18 апреля в районе 26-го километра Каширского шоссе в Ленинском районе Подмосковья загорелась мусорная свалка. Пожар был локализован на площади 900 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. 20231 ноября на законсервированной свалке твердых бытовых отходов в Северском районе на Кубани произошло возгорание на площади 800 квадратных метров. Локализовать огонь удалось в тот же день вечером. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кубани, полностью ликвидировать горение удалось к вечеру 6 ноября. 3 октября около станицы Полтавская в Краснодарском крае произошел пожар площадью пять гектаров (50 тысяч квадратных метров) на мусорном полигоне. 6 октября возгорание было потушено. К тушению были привлечены 58 человек и 24 единицы техники. 24 августа на территории несанкционированного скопления отходов рядом с деревней Ермолаево в Березовском районе Красноярского края произошел пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По данным прокураторы региона, причиной возгорания стал поджог. 27 августа пожар был потушен. 18 августа в Норильске на севере Красноярского края загорелся полигон промышленных отходов на площади 800 квадратных метров. Пожар произошел в месте захоронения отходов IV-V классов опасности в районе Талнаха. В тот же день возгорание было ликвидировано. 1 августа на территории Владимиро-Александровского сельского поселения в Приморье загорелся полигон твердых бытовых отходов. Площадь пожара составила до 0,5 гектара (пять тысяч квадратных метров). Министерство ГОЧС региона сообщило, что в тушении были задействованы три автоцистерны, бульдозер, экскаватор, два самосвала и 10 человек личного состава привлеченных организаций. По данным пресс-службы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, ликвидировать пожар удалось только 3 августа. 17 июля в Виллозском городском поселении в Ломоносовском районе Ленинградской области произошел пожар около полигона твердых бытовых отходов. Как сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности, горели опилки на площади 800 квадратных метров, к вечеру того же дня площадь возгорания увеличилась до трех тысяч квадратных метров. 20 июля пожар удалось ликвидировать. 16 июля в поселке Трусово в Наримановском районе Астраханской области загорелась свалка твердых бытовых отходов и мусора на площади три тысячи квадратных метров. В тот же день пожар был ликвидирован. 12 июня на мусорном полигоне в поселке Круглово Калининградской области начался пожар. За сутки площадь пожара увеличилась более, чем в 10 раз, с 350 квадратных метров до пяти тысяч. 19 июня в пресс-службе ГУМЧС по региону сообщили, что пожар на полигоне в Круглово полностью ликвидирован, пострадавших нет. Пожарные работали на месте ЧП практически в круглосуточном режиме. Причиной пожара стала засуха.13 июня на площади временного накопления ТКО мусорного полигона в Северной Осетии произошло возгорание из-за высоких температур. Дым от пожара накрыл северо-западный район Владикавказа, село Гизель и его окрестности. В республиканском МЧС РИА Новости уточнили, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров. 14 июня глава региона Сергей Меняйло сообщил о локализации пожара. 12 июня рано утром на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) на девятом километре Вилюйского тракта в Якутске начался пожар. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Региональное управление Роспотребнадзора заявило о превышении предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе. 14 июня открытый огонь на свалке был потушен. На ликвидации пожара работали в две смены по 30 человек, было задействовано более 20 самосвалов, бульдозеров и погрузчиков. 24 апреля на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке возник пожар. Его площадь составляла 600 квадратных метров. Работу по тушению осложнял сильный ветер. Ночью 25 апреля пожар был локализован на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. 27 апреля тление на полигоне было полностью потушено, комплекс возобновил работу в штатном режиме. 14 февраля на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке начался пожар. Борьба с возгоранием велась на площади 500 квадратных метров. Позже в "Приморском экологическом операторе" (ПЭО) заявили о ликвидации открытого огня и ведении "проливки" горевшего участка. 15 февраля пожар на территории полигона был ликвидирован.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

краснодарский край

владивосток

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Алёна Пава

справки, происшествия, краснодарский край, владивосток, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пожар, пожары, мусор, бытовой мусор, свалки