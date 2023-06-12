https://ria.ru/20230612/pozhar-1877590999.html

В Якутске загорелся полигон твердых бытовых отходов

В Якутске загорелся полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 12.06.2023

В Якутске загорелся полигон твердых бытовых отходов

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) горит на площади 600 квадратных метров в Якутске, сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T07:52

2023-06-12T07:52

2023-06-12T07:52

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

якутск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 12 июн - РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) горит на площади 600 квадратных метров в Якутске, сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). "Сегодня в 7.00 по местному времени произошло возгорание полигона ТБО города Якутска на девятом километре Вилюйского тракта. На 11.00 площадь возгорания составляет более 600 квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты и более 15 единиц техники. Руководит тушением пожара от города заместитель мэра Егор Кардашевский", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что существует угроза перекидывания огня на лесной массив. Принимаются все превентивные меры по недопущению ситуации, также решается вопрос привлечения дополнительных сил и средств. Руководитель Якутского комитета государственного экологического надзора Кирилл Алчин принимает участие в заседании КЧС города Якутска. "Как только стало известно о возгорании на городском полигоне, то информация о данном инциденте была направлена в управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) и управление Роспотребнадзора по РС(Я), а также в Якутскую природоохранную прокуратуру", - добавляется в сообщении. Городской полигон ТБО - объект федерального экологического надзора.

https://ria.ru/20230612/pozhar-1877585430.html

якутск

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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск, происшествия