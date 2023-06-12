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В Якутске загорелся полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 12.06.2023
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07:52 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/pozhar-1877590999.html
В Якутске загорелся полигон твердых бытовых отходов
В Якутске загорелся полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 12.06.2023
В Якутске загорелся полигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) горит на площади 600 квадратных метров в Якутске, сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T07:52
2023-06-12T07:52
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
якутск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 12 июн - РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) горит на площади 600 квадратных метров в Якутске, сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). "Сегодня в 7.00 по местному времени произошло возгорание полигона ТБО города Якутска на девятом километре Вилюйского тракта. На 11.00 площадь возгорания составляет более 600 квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты и более 15 единиц техники. Руководит тушением пожара от города заместитель мэра Егор Кардашевский", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что существует угроза перекидывания огня на лесной массив. Принимаются все превентивные меры по недопущению ситуации, также решается вопрос привлечения дополнительных сил и средств. Руководитель Якутского комитета государственного экологического надзора Кирилл Алчин принимает участие в заседании КЧС города Якутска. "Как только стало известно о возгорании на городском полигоне, то информация о данном инциденте была направлена в управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) и управление Роспотребнадзора по РС(Я), а также в Якутскую природоохранную прокуратуру", - добавляется в сообщении. Городской полигон ТБО - объект федерального экологического надзора.
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Якутск, Происшествия
В Якутске загорелся полигон твердых бытовых отходов

В Якутске загорелся полигон ТБО на площади 600 квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 12 июн - РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) горит на площади 600 квадратных метров в Якутске, сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
«
"Сегодня в 7.00 по местному времени произошло возгорание полигона ТБО города Якутска на девятом километре Вилюйского тракта. На 11.00 площадь возгорания составляет более 600 квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты и более 15 единиц техники. Руководит тушением пожара от города заместитель мэра Егор Кардашевский", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что существует угроза перекидывания огня на лесной массив. Принимаются все превентивные меры по недопущению ситуации, также решается вопрос привлечения дополнительных сил и средств. Руководитель Якутского комитета государственного экологического надзора Кирилл Алчин принимает участие в заседании КЧС города Якутска.
"Как только стало известно о возгорании на городском полигоне, то информация о данном инциденте была направлена в управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) и управление Роспотребнадзора по РС(Я), а также в Якутскую природоохранную прокуратуру", - добавляется в сообщении.
Городской полигон ТБО - объект федерального экологического надзора.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯкутскПроисшествия
 
 
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