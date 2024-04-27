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На мусорном полигоне на Кубани вспыхнул пожар - РИА Новости, 27.04.2024
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15:02 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/pozhar-1942771131.html
На мусорном полигоне на Кубани вспыхнул пожар
На мусорном полигоне на Кубани вспыхнул пожар - РИА Новости, 27.04.2024
На мусорном полигоне на Кубани вспыхнул пожар
Мусорный полигон горит между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров, очаг возгорания локализован, сообщили... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:02
2024-04-27T15:02
происшествия
темрюк
краснодарский край
темрюкский район
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КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Мусорный полигон горит между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров, очаг возгорания локализован, сообщили в оперштабе региона. "Между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона МУП "Универсал". По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания – 2,5 тысячи квадратных метров. Информация о возгорании поступила в 02.25. В 04.40 очаг был локализован, идет задымление", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию администрации Темрюкского района. Отмечается, что сейчас на месте ведут работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками. В тушении задействовано 13 человек и восемь единиц техники.
https://ria.ru/20240130/pozhar-1924278829.html
темрюк
краснодарский край
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происшествия, темрюк, краснодарский край, темрюкский район
Происшествия, Темрюк, Краснодарский край, Темрюкский район
На мусорном полигоне на Кубани вспыхнул пожар

На Кубани на площади 2,5 тысячи квадратных метров загорелся мусорный полигон

© ТемрюкинфоМесто пожара на полигоне между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае
Место пожара на полигоне между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае
© Темрюкинфо
Место пожара на полигоне между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Мусорный полигон горит между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров, очаг возгорания локализован, сообщили в оперштабе региона.
"Между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона МУП "Универсал". По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания – 2,5 тысячи квадратных метров. Информация о возгорании поступила в 02.25. В 04.40 очаг был локализован, идет задымление", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию администрации Темрюкского района.
Отмечается, что сейчас на месте ведут работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками. В тушении задействовано 13 человек и восемь единиц техники.
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ПроисшествияТемрюкКраснодарский крайТемрюкский район
 
 
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