На мусорном полигоне на Кубани вспыхнул пожар
На Кубани на площади 2,5 тысячи квадратных метров загорелся мусорный полигон
© ТемрюкинфоМесто пожара на полигоне между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае
© Темрюкинфо
Место пожара на полигоне между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Мусорный полигон горит между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров, очаг возгорания локализован, сообщили в оперштабе региона.
"Между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона МУП "Универсал". По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания – 2,5 тысячи квадратных метров. Информация о возгорании поступила в 02.25. В 04.40 очаг был локализован, идет задымление", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию администрации Темрюкского района.
Отмечается, что сейчас на месте ведут работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками. В тушении задействовано 13 человек и восемь единиц техники.
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