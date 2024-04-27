https://ria.ru/20240427/pozhar-1942771131.html

На мусорном полигоне на Кубани вспыхнул пожар

На мусорном полигоне на Кубани вспыхнул пожар - РИА Новости, 27.04.2024

На мусорном полигоне на Кубани вспыхнул пожар

Мусорный полигон горит между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров, очаг возгорания локализован, сообщили... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:02

2024-04-27T15:02

2024-04-27T15:02

происшествия

темрюк

краснодарский край

темрюкский район

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КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Мусорный полигон горит между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров, очаг возгорания локализован, сообщили в оперштабе региона. "Между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона МУП "Универсал". По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания – 2,5 тысячи квадратных метров. Информация о возгорании поступила в 02.25. В 04.40 очаг был локализован, идет задымление", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию администрации Темрюкского района. Отмечается, что сейчас на месте ведут работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками. В тушении задействовано 13 человек и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20240130/pozhar-1924278829.html

темрюк

краснодарский край

темрюкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, темрюк, краснодарский край, темрюкский район