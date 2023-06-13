https://ria.ru/20230613/poligon-1877767919.html

Пожар охватил всю территорию мусорного полигона под Калининградом

Пожар охватил всю территорию мусорного полигона под Калининградом - РИА Новости, 13.06.2023

Пожар охватил всю территорию мусорного полигона под Калининградом

Пожар в поселке Круглово Калининградской области распространился по всей территории полигона твердых бытовых отходов на площади почти 5 тысяч квадратных метров, РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:20

2023-06-13T12:20

2023-06-13T12:20

происшествия

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 13 июн - РИА Новости. Пожар в поселке Круглово Калининградской области распространился по всей территории полигона твердых бытовых отходов на площади почти 5 тысяч квадратных метров, организована проверка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Ксения Кейш. Полигон загорелся 12 июня. За сутки площадь пожара увеличилась более, чем в 10 раз, с 350 квадратных метров до 5 тысяч. По данным пресс-службы правительства региона, причиной пожара стала засуха. "Пожар распространился по всей территории полигона, это почти 5 тысяч квадратов", - сообщила Кейш. Она добавила, что ликвидация пожара продолжается. По факту возгорания региональной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению требований пожарной безопасности при эксплуатации полигона, а также природоохранного законодательства. 9 июня в Калининградской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за гибели посевов. В мае этого года в регионе выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению – почвенной засухе. Кроме того, из-за отсутствия осадков в регионе установился чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах.

https://ria.ru/20230613/pozhar-1877748222.html

калининградская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, калининградская область