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Пожар охватил всю территорию мусорного полигона под Калининградом - РИА Новости, 13.06.2023
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12:20 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/poligon-1877767919.html
Пожар охватил всю территорию мусорного полигона под Калининградом
Пожар охватил всю территорию мусорного полигона под Калининградом - РИА Новости, 13.06.2023
Пожар охватил всю территорию мусорного полигона под Калининградом
Пожар в поселке Круглово Калининградской области распространился по всей территории полигона твердых бытовых отходов на площади почти 5 тысяч квадратных метров, РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:20
2023-06-13T12:20
происшествия
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 13 июн - РИА Новости. Пожар в поселке Круглово Калининградской области распространился по всей территории полигона твердых бытовых отходов на площади почти 5 тысяч квадратных метров, организована проверка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Ксения Кейш. Полигон загорелся 12 июня. За сутки площадь пожара увеличилась более, чем в 10 раз, с 350 квадратных метров до 5 тысяч. По данным пресс-службы правительства региона, причиной пожара стала засуха. "Пожар распространился по всей территории полигона, это почти 5 тысяч квадратов", - сообщила Кейш. Она добавила, что ликвидация пожара продолжается. По факту возгорания региональной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению требований пожарной безопасности при эксплуатации полигона, а также природоохранного законодательства. 9 июня в Калининградской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за гибели посевов. В мае этого года в регионе выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению – почвенной засухе. Кроме того, из-за отсутствия осадков в регионе установился чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах.
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происшествия, калининградская область
Происшествия, Калининградская область
Пожар охватил всю территорию мусорного полигона под Калининградом

Пожар распространился по всей территории мусорного полигона в Калининградской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 13 июн - РИА Новости. Пожар в поселке Круглово Калининградской области распространился по всей территории полигона твердых бытовых отходов на площади почти 5 тысяч квадратных метров, организована проверка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Ксения Кейш.
Полигон загорелся 12 июня. За сутки площадь пожара увеличилась более, чем в 10 раз, с 350 квадратных метров до 5 тысяч. По данным пресс-службы правительства региона, причиной пожара стала засуха.
"Пожар распространился по всей территории полигона, это почти 5 тысяч квадратов", - сообщила Кейш.
Она добавила, что ликвидация пожара продолжается. По факту возгорания региональной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению требований пожарной безопасности при эксплуатации полигона, а также природоохранного законодательства.
9 июня в Калининградской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за гибели посевов.
В мае этого года в регионе выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению – почвенной засухе. Кроме того, из-за отсутствия осадков в регионе установился чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах.
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