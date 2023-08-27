https://ria.ru/20230827/pozhar-1892538641.html

На полигоне под Красноярском потушили пожар

На полигоне под Красноярском потушили пожар - РИА Новости, 27.08.2023

На полигоне под Красноярском потушили пожар

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), расположенном в Березовском районе вблизи Красноярска, потушен на площади 1,5 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T16:42

2023-08-27T16:42

2023-08-27T16:42

происшествия

березовский район

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 27 авг - РИА Новости. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), расположенном в Березовском районе вблизи Красноярска, потушен на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. Ранее сообщалось, что в четверг вечером вблизи деревни Ермолаево под Красноярском на площади 1,5 тысячи квадратных метров, предположительно из-за поджога, загорелось несанкционированное скопление отходов. В Роспотребнадзоре региона сообщили, что предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе рядом с жилыми домами в Ермолаево не превышена. "Сегодня в 19.35 (15.35 мск) пожар ликвидирован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении. На тушении работали семь пожарных и добровольцев, а также две единицы техники.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

березовский район

красноярск

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происшествия, березовский район, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)