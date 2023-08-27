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На полигоне под Красноярском потушили пожар - РИА Новости, 27.08.2023
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16:42 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/pozhar-1892538641.html
На полигоне под Красноярском потушили пожар
На полигоне под Красноярском потушили пожар - РИА Новости, 27.08.2023
На полигоне под Красноярском потушили пожар
Пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), расположенном в Березовском районе вблизи Красноярска, потушен на площади 1,5 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T16:42
2023-08-27T16:42
происшествия
березовский район
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 27 авг - РИА Новости. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), расположенном в Березовском районе вблизи Красноярска, потушен на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. Ранее сообщалось, что в четверг вечером вблизи деревни Ермолаево под Красноярском на площади 1,5 тысячи квадратных метров, предположительно из-за поджога, загорелось несанкционированное скопление отходов. В Роспотребнадзоре региона сообщили, что предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе рядом с жилыми домами в Ермолаево не превышена. "Сегодня в 19.35 (15.35 мск) пожар ликвидирован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении. На тушении работали семь пожарных и добровольцев, а также две единицы техники.
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березовский район
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происшествия, березовский район, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Березовский район, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На полигоне под Красноярском потушили пожар

Пожар на полигоне ТБО под Красноярском потушили на площади 1500 "квадратов"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 27 авг - РИА Новости. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), расположенном в Березовском районе вблизи Красноярска, потушен на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что в четверг вечером вблизи деревни Ермолаево под Красноярском на площади 1,5 тысячи квадратных метров, предположительно из-за поджога, загорелось несанкционированное скопление отходов. В Роспотребнадзоре региона сообщили, что предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе рядом с жилыми домами в Ермолаево не превышена.
"Сегодня в 19.35 (15.35 мск) пожар ликвидирован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На тушении работали семь пожарных и добровольцев, а также две единицы техники.
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ПроисшествияБерезовский районКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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