https://ria.ru/20230825/svalka-1892131440.html
Рядом с Красноярском загорелась несанкционированная свалка
Рядом с Красноярском загорелась несанкционированная свалка - РИА Новости, 25.08.2023
Рядом с Красноярском загорелась несанкционированная свалка
Вблизи деревни Ермолаево Красноярского края на площади 1,5 тысячи квадратных метров горит несанкционированное скопление отходов, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T07:43
2023-08-25T07:43
2023-08-25T07:43
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 25 авг - РИА Новости. Вблизи деревни Ермолаево Красноярского края на площади 1,5 тысячи квадратных метров горит несанкционированное скопление отходов, сообщает прокуратура региона. "Пожар произошел 24 августа на площади 1500 квадратных метров на территории несанкционированного скопления отходов рядом с деревней Ермолаево. Предположительно, его причиной стали действия неустановленных лиц. Тушение ведется силами МЧС. После ликвидации возгорания будет организована доследственная проверка по установлению точных обстоятельств произошедшего и виновных лиц", - говорится в сообщении.В прокуратуре уточнили, что причиной возгорания мог стать поджог. В ведомстве сообщили, что прокуратура через суд обязала ликвидировать незаконную свалку - решение вступило в силу в июле, а в течение полугода органы местного самоуправления и другие владельцы земли должны добровольно очистить землю от мусора. В региональном главке МЧС добавили, что пожар не несет угроз населенному пункту и объектам экономики. На тушении работают семь пожарных и добровольцев, а также две единицы техники.
https://ria.ru/20230824/pozhar-1892096350.html
красноярский край
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красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Рядом с Красноярском загорелась несанкционированная свалка
Рядом с Красноярском загорелась несанкционированная свалка на 1500 "квадратах"