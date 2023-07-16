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В Астраханской области потушили пожар на свалке - РИА Новости, 16.07.2023
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15:24 16.07.2023 (обновлено: 15:25 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/pozhar-1884465946.html
В Астраханской области потушили пожар на свалке
В Астраханской области потушили пожар на свалке - РИА Новости, 16.07.2023
В Астраханской области потушили пожар на свалке
Пожарные ликвидировали возгорание мусора в Наримановском районе Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T15:24
2023-07-16T15:25
происшествия
астраханская область
наримановский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание мусора в Наримановском районе Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. Свалка ТБО и мусор загорелись в поселке Трусово на площади три тысячи квадратных метров в воскресенье днем. Сообщалось об угрозе распространения огня на рядом стоящие здания. "В 15.11 (14.11 мск) ликвидация (пожара). Площадь (пройденная огнем) уточняется", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230614/pozhar-1877941254.html
астраханская область
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происшествия, астраханская область, наримановский район
Происшествия, Астраханская область, Наримановский район
В Астраханской области потушили пожар на свалке

МЧС сообщило о ликвидации пожара на свалке ТБО в Наримановском районе Астраханской области

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание мусора в Наримановском районе Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
Свалка ТБО и мусор загорелись в поселке Трусово на площади три тысячи квадратных метров в воскресенье днем. Сообщалось об угрозе распространения огня на рядом стоящие здания.
«
"В 15.11 (14.11 мск) ликвидация (пожара). Площадь (пройденная огнем) уточняется", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияАстраханская областьНаримановский район
 
 
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