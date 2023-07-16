https://ria.ru/20230716/pozhar-1884465946.html

В Астраханской области потушили пожар на свалке

В Астраханской области потушили пожар на свалке - РИА Новости, 16.07.2023

В Астраханской области потушили пожар на свалке

Пожарные ликвидировали возгорание мусора в Наримановском районе Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T15:24

2023-07-16T15:24

2023-07-16T15:25

происшествия

астраханская область

наримановский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание мусора в Наримановском районе Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. Свалка ТБО и мусор загорелись в поселке Трусово на площади три тысячи квадратных метров в воскресенье днем. Сообщалось об угрозе распространения огня на рядом стоящие здания. "В 15.11 (14.11 мск) ликвидация (пожара). Площадь (пройденная огнем) уточняется", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230614/pozhar-1877941254.html

астраханская область

наримановский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, астраханская область, наримановский район