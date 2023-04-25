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Во Владивостоке локализовали пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 25.04.2023
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02:04 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867477551.html
Во Владивостоке локализовали пожар на мусорном полигоне
Во Владивостоке локализовали пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 25.04.2023
Во Владивостоке локализовали пожар на мусорном полигоне
Спасатели локализовали пожар на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке на 1,5 тысячи "квадратов", сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T02:04
2023-04-25T02:04
владивосток
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке на 1,5 тысячи "квадратов", сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Информация о пожаре на полигоне поступила в 19.20 (12.20 мск) понедельника, на 21.00 (14.00 мск) его площадь составляла около 600 квадратных метров. Регоператор сообщал, что зону возгорания проливают водой и пересыпают грунтом, работу осложнял сильный ветер. "В 04.00 (21.00 мск 24 апреля) пожар локализован на площади около 1500 квадратных метров, работы по тушению продолжаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230424/pozhar-1867424726.html
владивосток
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владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владивосток, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар на мусорном полигоне

Во Владивостоке локализовали пожар на мусорном полигоне на площади 1,5 тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке на 1,5 тысячи "квадратов", сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Информация о пожаре на полигоне поступила в 19.20 (12.20 мск) понедельника, на 21.00 (14.00 мск) его площадь составляла около 600 квадратных метров. Регоператор сообщал, что зону возгорания проливают водой и пересыпают грунтом, работу осложнял сильный ветер.
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"В 04.00 (21.00 мск 24 апреля) пожар локализован на площади около 1500 квадратных метров, работы по тушению продолжаются", - говорится в сообщении.
 
ВладивостокРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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