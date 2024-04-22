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"Если скажут "на Киев" — я пойду". В чем признались украинские военные - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 22.04.2024 (обновлено: 11:13 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
"Если скажут "на Киев" — я пойду". В чем признались украинские военные
"Если скажут "на Киев" — я пойду". В чем признались украинские военные - РИА Новости, 22.04.2024
"Если скажут "на Киев" — я пойду". В чем признались украинские военные
Штаты готовятся выделить ВСУ новые миллиарды, а Киев резко ужесточает наказания для уклонистов, усиливая патриотическую пропаганду. Несмотря на все старания,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:00
2024-04-22T11:13
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
майк джонсон
вооруженные силы украины
йенс столтенберг
нато
politico
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Штаты готовятся выделить ВСУ новые миллиарды, а Киев резко ужесточает наказания для уклонистов, усиливая патриотическую пропаганду. Несмотря на все старания, западная пресса все чаще пишет о том, что Украина проигрывает войну. На чем основаны такие выводы — в материале РИА Новости."С нас оружие, с вас — люди"“Украина нуждается в людях и средствах. Союзники по НАТО могут предоставить средства &lt;...&gt;. Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина”, — такими словами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сформулировал суть неофициального соглашения между Западом и Киевом. Говоря проще, “нет солдат — нет оружия”.Прямую зависимость между первым и вторым подтвердили и в Раде, принимая скандальный законопроект о мобилизации. В частности, отмену возможности вернуться домой спустя три года службы назвали “сигналом союзникам”.Их помощь застопорилась на фоне роста антивоенных настроений на Украине и массового уклонения мужчин от мобилизации. В США выделение 60-миллиардного пакета заблокировало в конгрессе республиканское большинство.Но как только президент Владимир Зеленский подписал закон, спикер палаты представителей Майк Джонсон резко изменил мнение, инициировав собственный проект снабжения Киева деньгами и оружием. За что подвергся жесткой критике со стороны однопартийцев.Решение Вашингтона не стало сюрпризом. Как говорил президент Владимир Путин еще в октябре 2023-го, “эта заминка носит скорее технический характер”, рано или поздно деньги для ВСУ найдут или “напечатают”.Однако для того, чтобы выполнить свою часть договора с Западом — “обеспечить людей”, — нововведений на бумаге Киеву мало. Нужно еще исполнить принятые законы. И здесь власти сталкиваются с растущим сопротивлением."Тушите сами!"Судя по активности украинцев в соцсетях, новый закон вызывает у них крайнее раздражение. Лейтмотив высказываний — “теперь у нас как в КНДР”. Многие интересуются, как отказаться от украинского гражданства и бежать из страны. Спрос удовлетворяет множество фирм и частных “консультантов”.Практика работы территориальных центров комплектования (ТЦК) такова, что в “ухилянты” (уклонисты) готовы записать любого, отмечают в комментариях. Ведь теперь личного вручения повестки не требуется, достаточно факта ее отправки по месту жительства человека. А спустя десять дней можно объявлять в розыск. В случае неявки — поражать в правах, в том числе на вождение автомобиля. При этом такие “письма счастья” нередко оформляют задним числом.Если же явиться к военкому для “уточнения данных”, то почти со стопроцентной вероятностью будешь отправлен на военно-врачебную комиссию, а затем на фронт. Даже несмотря на серьезные заболевания.При этом комментаторов возмущает, что бронь получили многочисленные силовики — полиция и спецслужбы, люди заведомо физически здоровые, морально подготовленные и, в отличие от мирных граждан, обученные обращению с оружием.“Представьте, что в доме пожар. Подъезжают пожарные и запрещают мужчинам от 18 до 60 лет выходить за пределы горящего дома, выдают ДВА огнетушителя на всех. Загоняют мужиков обратно со словами: "Идите тушите, не будьте ухилянтами, это ваш долг! А мы тут постоим! У нас бронь", — приводит сравнение один из пользователей YouTube.Часть пользователей сомневается в легитимности нового закона и заявляет, что документ противоречит конституции страны. Верховную раду называют “Зрадой”, а Зеленского — “пересидентом”, намекая на его отказ проводить очередные выборы.Уличные же опросы в Киеве показывают: мужчины не собираются идти в военкоматы, даже несмотря на угрозу репрессий.Парадокс ЗеленскогоНа этом фоне Зеленскому часто припоминают его февральские слова: “Мы не можем поступать как Россия — загонять палками на войну. Мы не такое государство”.Однако энтузиазм первых месяцев конфликта, когда в ряды ВСУ действительно вступило много добровольцев, давно сошел на нет. А те, кто когда-то отправился на фронт по собственному желанию, утомлены и раздражены происходящим.“Мне сейчас скажи: “Пошли на Киев” — я пойду. Я уже два года там (на фронте. — Прим. ред.) и немного утомился. У меня уже вот тут вот все. Хотя я шел добровольцем, а не по повестке. Вход был бесплатный, а выхода нет”, — говорит один из военных в интервью одесскому изданию “Думская”.Растет и отчуждение между армией и гражданским населением. Возвращаясь на побывку в тыл, военнослужащие не чувствуют поддержки — только страх и непонимание со стороны земляков. Это провоцирует агрессию, в том числе в публичных выступлениях. Некоторые офицеры дошли до требований устраивать для уклонистов концлагеря."Вы войдете в историю"Основная тактика сопротивления мирных граждан — бежать или скрываться. “Значит, игра в прятки на выживание выходит на уровень hard”, — пишет один из комментаторов. Несмотря на ужесточение пограничного режима, продолжаются попытки нелегально перебраться на территорию европейских стран. На днях мужчина смог вырваться от пограничников и ушел в Венгрию.Судя по сетевым отзывам на новый закон, украинцы убеждены: люди с деньгами или нужными связями по-прежнему найдут способ избежать призыва. Однако “ухилянтов” почти никто не осуждает. Напротив, происходит что-то вроде романтизации.“Уклонист (синоним — не лох) — почетное звание человека, осознавшего, что грабители-аферисты решили лишить его собственной жизни для воплощения своих меркантильных интересов”, — отмечает пользователь.В TikTok набирает популярность песня “Ухилянт” и шуточные тренды “будни уклониста”, в которые записывают даже собак. "Любая погода хорошая, когда ты уклонист", — говорится в одном из роликов. Главное управление разведки Минобороны Украины уже объявило все это “российской спецоперацией”.Корреспондент американского издания Politico свидетельствует: “Два года назад на поездах с Украины уезжали почти исключительно женщины, дети и старики, искавшие убежища. На этой неделе около трети пассажиров одного из поездов были мужчинами боеспособного возраста. Каким-то образом им удалось получить документы на выезд”.Всего же, отмечает СМИ, Украину покинули 650 тысяч мужчин призывного возраста, большинство переправилось через границу незаконно.Западная пресса и Киев напрямую связывают моральный дух ВСУ и украинского общества с объемами военных поставок из стран НАТО. Мол, как только Вашингтон выделит новый пакет помощи, дела сразу пойдут на лад. Однако, похоже, после провального наступления 2023-го граждане страны больше не верят в магическую силу западного оружия.В статье под заголовком “Почему Украина проигрывает войну” Politico пишет: Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак посещают прифронтовые районы, пытаясь мотивировать своим примером бойцов и местных жителей. Обещают, что те “войдут в историю”.Но кажется, вместо этого обычные украинцы просто хотят жить.
https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html
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владимир зеленский, майк джонсон, вооруженные силы украины, йенс столтенберг, нато, politico
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Майк Джонсон, Вооруженные силы Украины, Йенс Столтенберг, НАТО, Politico
"Если скажут "на Киев" — я пойду". В чем признались украинские военные

Солдат ВСУ: если мне скажут идти на Киев, я пойду

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Штаты готовятся выделить ВСУ новые миллиарды, а Киев резко ужесточает наказания для уклонистов, усиливая патриотическую пропаганду. Несмотря на все старания, западная пресса все чаще пишет о том, что Украина проигрывает войну. На чем основаны такие выводы — в материале РИА Новости.

"С нас оружие, с вас — люди"

“Украина нуждается в людях и средствах. Союзники по НАТО могут предоставить средства <...>. Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина”, — такими словами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сформулировал суть неофициального соглашения между Западом и Киевом. Говоря проще, “нет солдат — нет оружия”.
Прямую зависимость между первым и вторым подтвердили и в Раде, принимая скандальный законопроект о мобилизации. В частности, отмену возможности вернуться домой спустя три года службы назвали “сигналом союзникам”.
Их помощь застопорилась на фоне роста антивоенных настроений на Украине и массового уклонения мужчин от мобилизации. В США выделение 60-миллиардного пакета заблокировало в конгрессе республиканское большинство.
Но как только президент Владимир Зеленский подписал закон, спикер палаты представителей Майк Джонсон резко изменил мнение, инициировав собственный проект снабжения Киева деньгами и оружием. За что подвергся жесткой критике со стороны однопартийцев.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер палаты представителей Майк Джонсон беседует с журналистами после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон из беседует с журналистами после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер палаты представителей Майк Джонсон беседует с журналистами после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Решение Вашингтона не стало сюрпризом. Как говорил президент Владимир Путин еще в октябре 2023-го, “эта заминка носит скорее технический характер”, рано или поздно деньги для ВСУ найдут или “напечатают”.
Однако для того, чтобы выполнить свою часть договора с Западом — “обеспечить людей”, — нововведений на бумаге Киеву мало. Нужно еще исполнить принятые законы. И здесь власти сталкиваются с растущим сопротивлением.

"Тушите сами!"

Судя по активности украинцев в соцсетях, новый закон вызывает у них крайнее раздражение. Лейтмотив высказываний — “теперь у нас как в КНДР”. Многие интересуются, как отказаться от украинского гражданства и бежать из страны. Спрос удовлетворяет множество фирм и частных “консультантов”.
Практика работы территориальных центров комплектования (ТЦК) такова, что в “ухилянты” (уклонисты) готовы записать любого, отмечают в комментариях. Ведь теперь личного вручения повестки не требуется, достаточно факта ее отправки по месту жительства человека. А спустя десять дней можно объявлять в розыск. В случае неявки — поражать в правах, в том числе на вождение автомобиля. При этом такие “письма счастья” нередко оформляют задним числом.
Если же явиться к военкому для “уточнения данных”, то почти со стопроцентной вероятностью будешь отправлен на военно-врачебную комиссию, а затем на фронт. Даже несмотря на серьезные заболевания.
© Киевская городская военная администрацияБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве
© Киевская городская военная администрация
Блокпост в Киеве
При этом комментаторов возмущает, что бронь получили многочисленные силовики — полиция и спецслужбы, люди заведомо физически здоровые, морально подготовленные и, в отличие от мирных граждан, обученные обращению с оружием.
“Представьте, что в доме пожар. Подъезжают пожарные и запрещают мужчинам от 18 до 60 лет выходить за пределы горящего дома, выдают ДВА огнетушителя на всех. Загоняют мужиков обратно со словами: "Идите тушите, не будьте ухилянтами, это ваш долг! А мы тут постоим! У нас бронь", — приводит сравнение один из пользователей YouTube.
Часть пользователей сомневается в легитимности нового закона и заявляет, что документ противоречит конституции страны. Верховную раду называют “Зрадой”, а Зеленского — “пересидентом”, намекая на его отказ проводить очередные выборы.
Уличные же опросы в Киеве показывают: мужчины не собираются идти в военкоматы, даже несмотря на угрозу репрессий.

Парадокс Зеленского

На этом фоне Зеленскому часто припоминают его февральские слова: “Мы не можем поступать как Россия — загонять палками на войну. Мы не такое государство”.
Однако энтузиазм первых месяцев конфликта, когда в ряды ВСУ действительно вступило много добровольцев, давно сошел на нет. А те, кто когда-то отправился на фронт по собственному желанию, утомлены и раздражены происходящим.
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
“Мне сейчас скажи: “Пошли на Киев” — я пойду. Я уже два года там (на фронте. — Прим. ред.) и немного утомился. У меня уже вот тут вот все. Хотя я шел добровольцем, а не по повестке. Вход был бесплатный, а выхода нет”, — говорит один из военных в интервью одесскому изданию “Думская”.
Растет и отчуждение между армией и гражданским населением. Возвращаясь на побывку в тыл, военнослужащие не чувствуют поддержки — только страх и непонимание со стороны земляков. Это провоцирует агрессию, в том числе в публичных выступлениях. Некоторые офицеры дошли до требований устраивать для уклонистов концлагеря.

"Вы войдете в историю"

Основная тактика сопротивления мирных граждан — бежать или скрываться. “Значит, игра в прятки на выживание выходит на уровень hard”, — пишет один из комментаторов. Несмотря на ужесточение пограничного режима, продолжаются попытки нелегально перебраться на территорию европейских стран. На днях мужчина смог вырваться от пограничников и ушел в Венгрию.
Судя по сетевым отзывам на новый закон, украинцы убеждены: люди с деньгами или нужными связями по-прежнему найдут способ избежать призыва. Однако “ухилянтов” почти никто не осуждает. Напротив, происходит что-то вроде романтизации.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
"Россия показала высший пилотаж". С чем столкнулись украинские военные
28 марта, 08:00
“Уклонист (синоним — не лох) — почетное звание человека, осознавшего, что грабители-аферисты решили лишить его собственной жизни для воплощения своих меркантильных интересов”, — отмечает пользователь.
В TikTok набирает популярность песня “Ухилянт” и шуточные тренды “будни уклониста”, в которые записывают даже собак. "Любая погода хорошая, когда ты уклонист", — говорится в одном из роликов. Главное управление разведки Минобороны Украины уже объявило все это “российской спецоперацией”.
Корреспондент американского издания Politico свидетельствует: “Два года назад на поездах с Украины уезжали почти исключительно женщины, дети и старики, искавшие убежища. На этой неделе около трети пассажиров одного из поездов были мужчинами боеспособного возраста. Каким-то образом им удалось получить документы на выезд”.
Всего же, отмечает СМИ, Украину покинули 650 тысяч мужчин призывного возраста, большинство переправилось через границу незаконно.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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13 февраля, 08:00
Западная пресса и Киев напрямую связывают моральный дух ВСУ и украинского общества с объемами военных поставок из стран НАТО. Мол, как только Вашингтон выделит новый пакет помощи, дела сразу пойдут на лад. Однако, похоже, после провального наступления 2023-го граждане страны больше не верят в магическую силу западного оружия.
В статье под заголовком “Почему Украина проигрывает войну” Politico пишет: Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак посещают прифронтовые районы, пытаясь мотивировать своим примером бойцов и местных жителей. Обещают, что те “войдут в историю”.
Но кажется, вместо этого обычные украинцы просто хотят жить.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийМайк ДжонсонВооруженные силы УкраиныЙенс СтолтенбергНАТОPolitico
 
 
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