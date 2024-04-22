https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html

"Если скажут "на Киев" — я пойду". В чем признались украинские военные

"Если скажут "на Киев" — я пойду". В чем признались украинские военные - РИА Новости, 22.04.2024

"Если скажут "на Киев" — я пойду". В чем признались украинские военные

Штаты готовятся выделить ВСУ новые миллиарды, а Киев резко ужесточает наказания для уклонистов, усиливая патриотическую пропаганду. Несмотря на все старания,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:00

2024-04-22T08:00

2024-04-22T11:13

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

майк джонсон

вооруженные силы украины

йенс столтенберг

нато

politico

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Штаты готовятся выделить ВСУ новые миллиарды, а Киев резко ужесточает наказания для уклонистов, усиливая патриотическую пропаганду. Несмотря на все старания, западная пресса все чаще пишет о том, что Украина проигрывает войну. На чем основаны такие выводы — в материале РИА Новости."С нас оружие, с вас — люди"“Украина нуждается в людях и средствах. Союзники по НАТО могут предоставить средства <...>. Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина”, — такими словами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сформулировал суть неофициального соглашения между Западом и Киевом. Говоря проще, “нет солдат — нет оружия”.Прямую зависимость между первым и вторым подтвердили и в Раде, принимая скандальный законопроект о мобилизации. В частности, отмену возможности вернуться домой спустя три года службы назвали “сигналом союзникам”.Их помощь застопорилась на фоне роста антивоенных настроений на Украине и массового уклонения мужчин от мобилизации. В США выделение 60-миллиардного пакета заблокировало в конгрессе республиканское большинство.Но как только президент Владимир Зеленский подписал закон, спикер палаты представителей Майк Джонсон резко изменил мнение, инициировав собственный проект снабжения Киева деньгами и оружием. За что подвергся жесткой критике со стороны однопартийцев.Решение Вашингтона не стало сюрпризом. Как говорил президент Владимир Путин еще в октябре 2023-го, “эта заминка носит скорее технический характер”, рано или поздно деньги для ВСУ найдут или “напечатают”.Однако для того, чтобы выполнить свою часть договора с Западом — “обеспечить людей”, — нововведений на бумаге Киеву мало. Нужно еще исполнить принятые законы. И здесь власти сталкиваются с растущим сопротивлением."Тушите сами!"Судя по активности украинцев в соцсетях, новый закон вызывает у них крайнее раздражение. Лейтмотив высказываний — “теперь у нас как в КНДР”. Многие интересуются, как отказаться от украинского гражданства и бежать из страны. Спрос удовлетворяет множество фирм и частных “консультантов”.Практика работы территориальных центров комплектования (ТЦК) такова, что в “ухилянты” (уклонисты) готовы записать любого, отмечают в комментариях. Ведь теперь личного вручения повестки не требуется, достаточно факта ее отправки по месту жительства человека. А спустя десять дней можно объявлять в розыск. В случае неявки — поражать в правах, в том числе на вождение автомобиля. При этом такие “письма счастья” нередко оформляют задним числом.Если же явиться к военкому для “уточнения данных”, то почти со стопроцентной вероятностью будешь отправлен на военно-врачебную комиссию, а затем на фронт. Даже несмотря на серьезные заболевания.При этом комментаторов возмущает, что бронь получили многочисленные силовики — полиция и спецслужбы, люди заведомо физически здоровые, морально подготовленные и, в отличие от мирных граждан, обученные обращению с оружием.“Представьте, что в доме пожар. Подъезжают пожарные и запрещают мужчинам от 18 до 60 лет выходить за пределы горящего дома, выдают ДВА огнетушителя на всех. Загоняют мужиков обратно со словами: "Идите тушите, не будьте ухилянтами, это ваш долг! А мы тут постоим! У нас бронь", — приводит сравнение один из пользователей YouTube.Часть пользователей сомневается в легитимности нового закона и заявляет, что документ противоречит конституции страны. Верховную раду называют “Зрадой”, а Зеленского — “пересидентом”, намекая на его отказ проводить очередные выборы.Уличные же опросы в Киеве показывают: мужчины не собираются идти в военкоматы, даже несмотря на угрозу репрессий.Парадокс ЗеленскогоНа этом фоне Зеленскому часто припоминают его февральские слова: “Мы не можем поступать как Россия — загонять палками на войну. Мы не такое государство”.Однако энтузиазм первых месяцев конфликта, когда в ряды ВСУ действительно вступило много добровольцев, давно сошел на нет. А те, кто когда-то отправился на фронт по собственному желанию, утомлены и раздражены происходящим.“Мне сейчас скажи: “Пошли на Киев” — я пойду. Я уже два года там (на фронте. — Прим. ред.) и немного утомился. У меня уже вот тут вот все. Хотя я шел добровольцем, а не по повестке. Вход был бесплатный, а выхода нет”, — говорит один из военных в интервью одесскому изданию “Думская”.Растет и отчуждение между армией и гражданским населением. Возвращаясь на побывку в тыл, военнослужащие не чувствуют поддержки — только страх и непонимание со стороны земляков. Это провоцирует агрессию, в том числе в публичных выступлениях. Некоторые офицеры дошли до требований устраивать для уклонистов концлагеря."Вы войдете в историю"Основная тактика сопротивления мирных граждан — бежать или скрываться. “Значит, игра в прятки на выживание выходит на уровень hard”, — пишет один из комментаторов. Несмотря на ужесточение пограничного режима, продолжаются попытки нелегально перебраться на территорию европейских стран. На днях мужчина смог вырваться от пограничников и ушел в Венгрию.Судя по сетевым отзывам на новый закон, украинцы убеждены: люди с деньгами или нужными связями по-прежнему найдут способ избежать призыва. Однако “ухилянтов” почти никто не осуждает. Напротив, происходит что-то вроде романтизации.“Уклонист (синоним — не лох) — почетное звание человека, осознавшего, что грабители-аферисты решили лишить его собственной жизни для воплощения своих меркантильных интересов”, — отмечает пользователь.В TikTok набирает популярность песня “Ухилянт” и шуточные тренды “будни уклониста”, в которые записывают даже собак. "Любая погода хорошая, когда ты уклонист", — говорится в одном из роликов. Главное управление разведки Минобороны Украины уже объявило все это “российской спецоперацией”.Корреспондент американского издания Politico свидетельствует: “Два года назад на поездах с Украины уезжали почти исключительно женщины, дети и старики, искавшие убежища. На этой неделе около трети пассажиров одного из поездов были мужчинами боеспособного возраста. Каким-то образом им удалось получить документы на выезд”.Всего же, отмечает СМИ, Украину покинули 650 тысяч мужчин призывного возраста, большинство переправилось через границу незаконно.Западная пресса и Киев напрямую связывают моральный дух ВСУ и украинского общества с объемами военных поставок из стран НАТО. Мол, как только Вашингтон выделит новый пакет помощи, дела сразу пойдут на лад. Однако, похоже, после провального наступления 2023-го граждане страны больше не верят в магическую силу западного оружия.В статье под заголовком “Почему Украина проигрывает войну” Politico пишет: Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак посещают прифронтовые районы, пытаясь мотивировать своим примером бойцов и местных жителей. Обещают, что те “войдут в историю”.Но кажется, вместо этого обычные украинцы просто хотят жить.

https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html

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владимир зеленский, майк джонсон, вооруженные силы украины, йенс столтенберг, нато, politico