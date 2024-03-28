https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html

"Россия показала высший пилотаж". С чем столкнулись украинские военные

"Россия показала высший пилотаж". С чем столкнулись украинские военные - РИА Новости, 28.03.2024

"Россия показала высший пилотаж". С чем столкнулись украинские военные

Потребности ВСУ в пополнении увеличиваются с каждым днем, однако с новобранцами в стране туго. Мужчины всеми силами уклоняются от службы в армии, а президент... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:00

2024-03-28T08:00

2024-03-28T08:02

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

европейская солидарность

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Потребности ВСУ в пополнении увеличиваются с каждым днем, однако с новобранцами в стране туго. Мужчины всеми силами уклоняются от службы в армии, а президент Владимир Зеленский — от непопулярных шагов. Военные же предлагают решить вопрос самым радикальным способом."Древнекитайские стратагемы"От задора первых дней вооруженного конфликта, когда в ряды ВСУ вступило много добровольцев, не осталось и следа. Теперь новости из украинского тыла похожи на сцены из антиутопии: вооруженные люди в форме задерживают мужчин призывного возраста на улицах и в общественном транспорте. После чего в короткие сроки отправляют на фронт."Некоторые рассказывают, что их избивали или лишали свободы на несколько дней, пока они не подписывали повестки", — сообщает The Wall Street Journal.Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), которые проводят рейды, в украинских соцсетях окрестили "людоловами".В 2022-м всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 запретили выезд из страны. Многие пытаются перейти границу нелегально. Один из самых популярных способов — переплыть реку Тиса, чтобы попасть в Румынию или Венгрию. Удается не всем — утонувших уже десятки. А с теми, кого ловят, обращаются с показательной жестокостью."Вспомним, что у нас писали и распространяли в соцсетях два года назад, и сравним с тем, что сейчас. От очередей к военкоматам и мемов "как служить — все больные, а как воевать — все здоровые" мы дошли до травли сотрудников ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины", — жалуется командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.Общественное возмущение, вызванное действиями "людоловов", он приписывает проискам Москвы."Высший пилотаж искусства войны — разрушить замыслы врага и нанести ему поражение, не применяя своего войска в бою. И судя по последним месяцам, россияне очень умело пользуются древнекитайскими стратагемами ведения войны", — утверждает он.В то же время, по оценке WSJ, Россия может рекрутировать до 30 тысяч бойцов еженедельно — причем границы открыты."Не справляется с работой"Исправить ситуацию с недобором призван новый законопроект, несколько месяцев назад направленный в Верховную раду. Помимо целого ряда наказаний для уклонистов, там предусмотрено снижение призывного возраста с нынешних 27 до 25 лет.Документ вызвал бурное общественное обсуждение, от которого всячески дистанцируется Зеленский, ведь это крайне непопулярная мера. Похоже, воевать за Украину больше никто не хочет.Разные общественные группы добиваются того, чтобы их представителей не трогали. Бизнес предлагает откупаться дополнительными налогами. Сами военные, по признанию одного из собеседников WSJ, советуют родственникам избегать мобилизации любым способом.В то же время действующие на фронте части истощены и утомлены. Издание приводит слова 35-летней Ольги Денисенко, которая организовала протесты с требованием отдыха для тех, кто, как и ее муж, воюет с первых дней:"Государство пожертвовало нашими мужчинами, забыло о них, — говорит она. — Это огромное бремя, и его нужно распределять равномерно, а не сваливать все на плечи тех, кто согласился защищать страну".Кажется, какое бы решение ни принял в такой ситуации президент, это не добавит ему политических очков. Вот он ничего и не делает."Ну теперь все. Одно из топ-изданий США прямо написало: "Зеленский не выполняет свою работу", — констатирует украинский журналист Юрий Николов.Позитив или концлагерь?Но одних лишь законодательных мер недостаточно. На Украине думают, как поменять отношение граждан к военной службе. Высказывают самые разные идеи. Так, капитан ВСУ Сергей Алымов считает, что стране нужна более позитивная информационная повестка."Экономика слабая, налогов нет, американцы оружия не дают — это влияет на каждого. Человек смотрит телевизор и думает: ну какая еще армия? Я вас прошу: переходите на позитив. Там (на фронте. — Прим. ред.) плохого достаточно, мы не хотим слушать, как у вас (в тылу) все плохо. Просто скажи, что тут все хорошо. Ментально и нам будет легче, и вам", — заявил он в интервью политологу Юрию Романенко.Впрочем, более популярна обратная точка зрения: позитива даже слишком много. В начале конфликта офис президента запустил по всем каналам так называемый телемарафон — единую трансляцию о ситуации на фронте. Информацию подают в выгодном для Киева свете. О неудачах и потерях умалчивают.Сам Зеленский в публичных выступлениях откровенно занижает число убитых солдат ВСУ. В феврале говорил о 31 тысяче — хотя, по оценкам даже западных СМИ, реальный показатель в разы больше.Но правда так или иначе просачивается. В небольших деревнях подо Львовом вообще не осталось мужчин, а кладбища едва ли не в каждом населенном пункте "трещат по швам" от свежих могил, отмечает CNN.В таких условиях, считает оппозиция, власть должна быть честной с народом."Пришло время серьезных разговоров с обществом, разъяснений, что мы должны делать. Без всякой искусственной храбрости", — цитирует The Washington Post Владимира Арьева, депутата от партии "Европейская солидарность".Однако не все верят, что переломить ситуацию с "ухилянтами" можно с помощью правильной пропаганды — "позитивной" или "честной". Поэтому предлагают сразу перейти к жестким мерам в духе тоталитарных режимов."Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты. Для них должны быть созданы эти институты принудительного труда на победу", — пишет в соцсети командир отделения 92-й ОШБр Леонид Маслов.По его словам, фронтовики не просят, чтобы их заменили. "Нам как никогда, как воздух, как кровь немедленно нужно подкрепление", — объясняет он."Тошно от вас"Разрыв между теми, кто на фронте, и гражданскими трагически растет, констатируют украинские военные."Один из наших бойцов до войны прекрасно обустроился в Польше. Когда все началось, вернулся на Украину, записался в ВСУ добровольцем. Воевал, не жаловался, — рассказывает Алымов. — А недавно съездил в отпуск в Киев. И именно там впервые задумался, правильно ли он все сделал".Другой военнослужащий в комментариях к видео добавляет: "Сто процентов! Только вернулся из Киева из отпуска. Слава богу, никого не прибил. Тошнотное, отвратное ощущение от вас".Если еще год назад, по признанию Алымова, он чувствовал поддержку со стороны гражданских, то теперь в городах, далеких от фронта, люди сторонятся военных."Хочу спросить украинский народ: война уже не ваша? Она только тех, кто там?" — возмущается он."За себя" или "за Америку"Тем временем западные союзники по-прежнему требуют, чтобы как можно больше украинцев шли воевать. Американский сенатор Линдси Грэм в марте посетил Киев. Заверил Зеленского в поддержке Вашингтона. Впрочем, ничего конкретного не пообещал — законопроект о 60-миллиардной помощи надолго застрял в конгрессе. Зато призвал руководство Украины как можно скорее снизить возраст мобилизации."Нам нужно больше людей на линии фронта", — заявил он. И добавил: украинцам надо вступать в армию независимо от того, продолжат ли США снабжать ВСУ оружием и деньгами. "Что бы мы ни делали, вы должны бороться. Ведь вы сражаетесь за себя", — подчеркнул сенатор.Но не только "за себя", невольно признаются западные аналитики. Так, колумнист CNN, канадец украинского происхождения Майкл Боцюркив пишет, что отказ от поддержки Киева для Вашингтона означал бы "отказ от тех ценностей, которые США отстаивают". По его мнению, "во многом это война и Америки тоже". Правда, умирают на ней все равно украинцы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, европейская солидарность